Linie lotnicze ostrzegły podróżnych przylatujących do Wielkiej Brytanii, aby przybyli na lotniska z trzygodzinnym zapasem przed planowanym lotem. Opóźnienia wynikające z długich kolejek związane są z systemem EES.

System EES (wjazdu/wyjazdu), który zastąpił stemple paszportowe rejestracją cyfrową, powoduje duże opóźnienia w odprawach granicznych. Stopniowo wprowadzany jest od października 2025 w Europie i w pełni funkcjonuje od ubiegłego miesiąca. Jednak zwiększony ruch wakacyjny w połączeniu z kontrolami biometrycznymi doprowadził do ogromnych kolejek na lotniskach.

Ostrzeżenie dla podróżujących do Wielkiej Brytanii

Linie lotnicze zazwyczaj zalecają pasażerom przybycie na lotnisko dwie godziny przed odlotem. Jednak teraz – ze względu na kontrole i wzmożony ruch podróżnych – wydano ostrzeżenie dla osób podróżujących do Wielkiej Brytanii. I zalecono im, aby przybyły na lotniska trzy godziny przed planowanym lotem. Natomiast wszystkim podróżnym z przesiadką doradzono, aby przewidzieli kilka godzin przerwy między lotami na wypadek kolejek.

Wprawdzie funkcjonariusze straży granicznej zawieszają kontrole EES w przypadku narastania długich kolejek, jednak nie są w stanie zapobiec opóźnieniom.

Komisja Europejska natomiast twierdzi, że system EES nie jest jedynym czynnikiem powodującym opóźnienia. ACI Europe, organizacja branżowa zrzeszająca porty lotnicze, poinformowała, że na początku tego tygodnia przeprowadziła ankietę wśród 45 portów lotniczych w 20 państwach UE.

Wyniki sugerują, że EES powoduje obecnie kolejki trwające nawet trzy i pół godziny. Grupa stwierdziła, że coraz więcej lotnisk zgłasza obecnie zbyt długi czas oczekiwania, pomimo „szeroko zakrojonego stosowania częściowego zawieszenia EES”. Spodziewano się, że sytuacja „ulegnie dalszemu pogorszeniu” i „stanie się niemożliwa do opanowania” wraz ze wzrostem liczby pasażerów w okolicach szczytu letniego.

Pasażerowie na lotniskach w takich krajach jak Francja, Niemcy, Belgia, Włochy, Hiszpania i Grecja czekają na odprawy graniczne po kilka godzin, poinformowała Międzynarodowa Rada Portów Lotniczych (ACI).

Sytuacja będzie się pogarszać

Olivier Jankovec, dyrektor europejskiego oddziału ACI, powiedział Financial Times:

– Ta sytuacja, w nadchodzących tygodniach, a na pewno w szczycie sezonu letniego, będzie po prostu nie do opanowania. Te kolejki obserwujemy już teraz, w godzinach szczytu, kiedy ruch dopiero zaczyna się kumulować.

W niedzielę BBC poinformowało, że ponad 100 pasażerów nie mogło wejść na pokład samolotu easyJet z Mediolanu do Manchesteru przed jego odlotem z powodu opóźnień w punktach paszportowych.

Przedstawiciele lotnisk i Komisji Europejskiej zorganizowali spotkanie w celu omówienia problemów związanych z systemem. ACI podobno zwróciła się o przedłużenie istniejącego zawieszania systemu w razie uciążliwych opóźnień. A także o uprawnienia do całkowitego zawieszenia nowych kontroli.

Jankovec powiedział, że ACI potrzebuje możliwości „całkowitego zawieszenia rejestracji EES w przypadku, gdy czas oczekiwania na kontroli granicznej jest zbyt długi i nie do opanowania”.