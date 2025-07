Kryzys dentystyczny w NHS. Coraz więcej pacjentów szuka pomocy poza systemem

Najnowszy raport Nuffield Trust bije na alarm: brytyjskie usługi stomatologiczne w ramach NHS znalazły się w najgorszym stanie od 75 lat. Liczba wykonanych procedur spadła o 6 milionów rocznie, realne finansowanie usług dentystycznych zostało obcięte o ponad 525 milionów funtów, a kolejki wydłużają się dramatycznie. Szczególnie dotkliwie odczuwają to mniejszości etniczne i migranci – w tym także Polacy.

Dentystyczny kryzys w NHS. Co czeka pacjentów?

„Potrzebne są odważne reformy – w przeciwnym razie czeka nas powolny rozkład systemu” – ostrzegają eksperci Nuffield Trust. Zamiast powszechnego dostępu, mamy zjawisko „dental deserts”: całe obszary kraju, gdzie nie sposób znaleźć dentysty przyjmującego nowych pacjentów NHS. Wielu Brytyjczyków rezygnuje z leczenia lub… sięga po narzędzia DIY (czyli próbuje leczyć się samemu).

Reforma czy degradacja? Raport wskazuje na kilka możliwych kierunków zmian: ograniczenie zakresu usług NHS tylko do leczenia bólu i nagłych przypadków, przejście na model „fee-for-service”, a także większe wsparcie dla profilaktyki i mobilnych gabinetów dentystycznych. Problem w tym, że żadna z tych propozycji nie rozwiązuje sedna – braku kadry, przestarzałych kontraktów i rosnących kosztów.

Coraz więcej Polaków w Wielkiej Brytanii rezygnuje z leczenia w NHS

W praktyce oznacza to jedno: coraz więcej pacjentów przenosi się do sektora prywatnego – nie z wyboru, lecz z braku alternatywy. Rośnie rola prywatnych klinik, które często przejmują odpowiedzialność za najbardziej zaniedbane przypadki.

Smile4Life w Nottingham – to jedna z tych miejsc, które są odpowiedzią na kryzys. O realiach tego kryzysu rozmawiamy z Mileną Lubecki, założycielką Smile4Life – jedynej polskiej kliniki dentystycznej w Nottingham.

„Kryzys w NHS jest widoczny każdego dnia. Coraz więcej pacjentów zgłasza się do nas po długich, bezowocnych próbach zapisania się do gabinetu publicznego – często bezskutecznych przez wiele lat” – mówi Milena Lubecki. „Wielu z nich to osoby z mniejszości etnicznych, które czują się zagubione i niewysłuchane. Smile4Life powstało po to, by tworzyć przestrzeń dostępną i bezpieczną dla każdego – niezależnie od języka czy sytuacji społecznej”.

Reforma NHS czy ograniczenie świadczeń?

Zapytana o reformę NHS, odpowiada bez namysłu:

„Każda reforma powinna zaczynać się od dobra pacjenta. Ograniczenie usług NHS może tylko pogorszyć sytuację najbiedniejszych. My nie konkurujemy z NHS – my uzupełniamy system, który nie nadąża za rzeczywistością”.

Smile4Life to certyfikowana placówka CQC, działająca zgodnie z najwyższymi standardami opieki zdrowotnej w Anglii.

„To nie tylko papierek. To zobowiązanie wobec pacjentów – do bezpieczeństwa, skuteczności, opiekuńczości i dobrego zarządzania” – podkreśla Lubecki.

Polska klinika Smile4Life w Nottingham – alternatywa dla NHS

Dlaczego warto? Klinika oferuje kompleksową opiekę w dwóch językach, poszanowanie różnic kulturowych i dostęp do nowoczesnych metod diagnostycznych. Czas oczekiwania to zazwyczaj 1–2 tygodnie. Najczęściej wybierane usługi to: higienizacja, leczenie zachowawcze, estetyczne oraz leczenie kanałowe. Wszystko z jasną polityką cenową – bez ukrytych kosztów.

„Pracujemy na materiałach klasy premium. Każdy pacjent jest traktowany jak partner, nie przypadek medyczny” – dodaje.

Co ważne, Smile4Life przyjmuje wielu pacjentów, którzy przez lata nie mogli dostać się do dentysty publicznego.

„Często to osoby z urazem do systemu. Potrzebują nie tylko leczenia, ale i odbudowy zaufania” – zaznacza Milena.

A przyszłość? Smile4Life stawia na jakość i stabilność. Rozwijany jest zespół, inwestuje się w nowy sprzęt i szkolenia. Bez planów na ekspansję – wszystko skoncentrowane w jednej, lokalnej klinice, która zbudowała zaufanie swojej społeczności.

Na koniec pytamy Milenę, czym dla niej jest uśmiech idealny.

„To taki, za którym stoi pewność siebie. Czasem największym sukcesem nie jest prosty łuk zębów, ale to, że pacjent po raz pierwszy od lat uśmiecha się bez wstydu. To największa nagroda”.

