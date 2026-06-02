Spadły ceny domów w UK
UK
Pierwszy w tym roku spadek cen domów w UK. Z ile teraz kupimy nieruchomość?

Paulina Markowska

Ceny domów w UK spadają po raz pierwszy w tym roku. Średnia wartość nieruchomości na Wyspach spadła o 0,6 proc. w ujęciu miesięcznym – poinformowało Nationwide Building Society.

Podczas gdy stopy procentowe będą dyktować tempo rynku nieruchomości w najbliższych miesiącach, obecnie ceny domów w UK spadają po raz pierwszy od grudnia 2025 roku.

W maju ceny domów w UK odnotowały pierwszy miesięczny spadek od grudnia 2025 roku, kiedy to zmniejszyły się o 0,3 proc. Roczny wzrost cen domów spowolnił w maju do 1,7 proc. z 3,0 proc. w kwietniu. Oznacza to, że domy są nadal droższe niż rok temu, pomimo spadku od kwietnia. Z kolei średnia cena nieruchomości w Wielkiej Brytanii w maju wyniosła 278 024 funtów.

Jedną z przyczyn spadku cen domów na Wyspach są skutki wojny w Iranie. Obecnie kredyty hipoteczne są droższe niż w lutym, a rachunki za energię rosną. Natomiast ze względu na fakt, że nie widać końca konfliktu, narasta niepewność wśród potencjalnych nabywców.

Natomiast kredytodawcy uważnie śledzą swapy procentowe pomimo niewielkiego spadku cen kredytów hipotecznych w ciągu ostatnich kilku tygodni.

Robert Gardner, główny ekonomista Nationwide, powiedział:

Ceny nieruchomości spadły o 0,6 proc. w ujęciu miesięcznym, po uwzględnieniu czynników sezonowych. To pierwszy miesięczny spadek w tym roku. Biorąc pod uwagę niepewność spowodowaną rozwojem sytuacji na Bliskim Wschodzie i wynikającym z tego wzrostem cen energii i stóp procentowych, można było spodziewać się pewnego spadku dynamiki.

Poprawa dostępności mieszkań

Co ciekawe, dostępność mieszkań stale poprawiała się w ostatnich latach dzięki połączeniu wzrostu dochodów, który znacznie przewyższał wzrost cen nieruchomości, oraz umiarkowanego spadku kosztów kredytów hipotecznych.

Chociaż rynkowe stopy procentowe wzrosły w ostatnich miesiącach, wpływ na dostępność mieszkań był jak dotąd niewielki.

Jak powiedział Jason Tebb, prezes OnTheMarket:

Rynek nieruchomości nadal wykazuje odporność. Średnie ceny spadały z miesiąca na miesiąc, ponieważ skupieni i wrażliwi na cenę kupujący prowadzą intensywne negocjacje, podczas gdy sprzedający zdają sobie sprawę, że będą mieli trudności ze sprzedażą domów o zbyt ambitnych cenach. To najsilniejszy „rynek kupujących”, jaki widzieliśmy od wielu lat, z dużym wyborem ofert.

