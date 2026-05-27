Niemcy jednym z najlepszych krajów na świecie dla imigrantów

W Indeksie Imigracyjnym na 2026 rok podano, jakie są najlepsze kraje dla imigrantów, a Niemcy znalazły się w nim na piątej pozycji.

Ranking porównuje 82 popularne wśród obcokrajowców kraje na całym świecie. Analizując przy tym 34 kluczowe czynniki przemawiające za udaniem się do nich na emigrację. Są nimi jakość opieki zdrowotnej, koszty utrzymania, możliwości zatrudnienia i warunki dla rodzin. W edycji z 2026 roku badanie dotyczyło również urlopów rodzicielskich, możliwości kształcenia za granicą, stabilności politycznej, kultury i efektywności energetycznej.

Najlepsze kraje dla imigrantów

Indeks Imigracyjny, czyli ranking najlepszych krajów dla imigrantów opublikował Remitly. Jego celem jest pomoc obcokrajowcom w podjęciu świadomej decyzji przed emigracją. A także w wyborze spośród różnych miejsc docelowych.

Za najlepszy kraj dla imigrantów, który zajął najwyższe miejsce w rankingu, uznano Szwajcarię. Warto niestety wspomnieć, że jej atrakcyjność została niedawno zachwiana ze względu na zbliżające się referendum w sprawie ograniczenia liczby ludności do 10 milionów.

Na miejscu drugim w rankingu uplasowała się Islandia, na trzecim Luksemburg, na czwartym Australia, a na piątym Niemcy. Natomiast na szóstym miejscu znalazła się Irlandia, na siódmym Stany Zjednoczone. Na ósmym Dania, na dziewiątym Norwegia, a na dziesiątym Hiszpania.

Czym Niemcy przyciągają imigrantów?

Piąte miejsce wśród 82 krajów to wysokie noty. Republika Federalna Niemiec znalazła się w gronie najlepszych pod względem opieki zdrowotnej, poziomu zadowolenia, efektywności energetycznej. A także siły niemieckiego paszportu oraz potencjału zarobkowego.

Ponadto – jak podał Remitly – „siła Niemiec tkwi w solidnej infrastrukturze i systemie socjalnym”. Jednak opinie na ten temat samych mieszkańców kraju są podzielone. Mówią, że pociągi Deutsche Bahn notorycznie się spóźniają, a w ostatnich latach zawaliło się też wiele mostów i budynków. Brakuje również mieszkań w przystępnej cenie.

Ekonomiści z Instytutu Badań Ekonomicznych Ifo i Niemieckiego Instytutu Ekonomicznego (IW) ostrzegali, że kanclerz Friedrich Merz prawdopodobnie wykorzysta rządowy „fundusz specjalny” w wysokości 500 miliardów euro, przeznaczony na odnowę infrastruktury, na pokrycie bieżących kosztów.