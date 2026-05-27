Jak zrobić zakwas na polski chleb?

Polski chleb cieszy się ogromną popularnością. I choć praktycznie bez problemu można go kupić w Wielkiej Brytanii, warto wiedzieć, że możemy sami g upiec w domu. Wystarczy dobry zakwas.

Kombucza, kimczi, miso? Fascynacja fermentacją to wiodący kuchenny trend ostatnich lat. Na tej fali warto przypomnieć sobie przepis na polski chleb na zakwasie. Poza tym, że modny, to jest też bardzo zdrowy.

Większość tradycyjnych potraw da się zrobić w dowolnym miejscu na świecie z lokalnych składników. Najwięcej emocji budzą te, które wymagają fermentacji: ogórki kiszone, żurek, zakwas na barszcz, kiszona kapusta… Z tego typu potraw największą popularnością cieszy się chleb na zakwasie.

Tradycyjny chleb na zakwasie to jeden z tych produktów, których przygotowania nie da się w żaden sposób przyspieszyć. Nie ma tu dróg na skróty. Walory zdrowotne, a przede wszystkim smak wynagradzają jednak trudy przygotowania. Tak przygotowany polski chleb ma niski indeks glikemiczny, liczne pierwiastki i pozytywny wpływ na florę bakteryjną jelit. To całkowite przeciwieństwo bułek ze sklepu!

Zakwas – nowy hit światowej kuchni

Warto zacząć robić chleb na zakwasie szczególnie teraz, bo trwa istny szał na wszelkiego rodzaju produkty fermentowane. Najmodniejsze lokale podają kombuczę, młodzi zapisują się na warsztaty robienia octu, a kefir nagle awansował do miana modnego drinka. To najlepszy moment, by zaimponować brytyjskim znajomym domowym chlebem na zakwasie. Przyjaciele z Polski też na pewno docenią ten tradycyjny wypiek, bo chleb polski w Wielkiej Brytanii jest rarytasem.

Jak się robi zakwas na polski chleb krok po kroku?

Składniki:

ok. 250 g mąki – tradycyjnie żytniej typu 2000. Możesz też użyć dowolnej innej mąki, np. bezglutenowej. Zakwas wyjdzie, ale będzie to trudniejsze, więc warto zacząć od żytniego.

ok. 250 g wody

Jak to się robi?

Wyparz duży słoik

wsyp 60 g mąki i wlej 60 ml wody, zamieszaj.

Przykryj słoik gazą i zabezpiecz gumką. Odstaw w ciepłe miejsce (np. obok kaloryfera)

Przez kolejne cztery dni raz dziennie powtarzaj czynność: zamieszaj zakwas, wsyp ok. 60 g mąki, wlej tyle samo wody, ponownie zamieszaj. Odstaw.

Jeśli zakwas zacznie „kipieć”, zamieszaj go.

Jeśli pojawi się pleśń, zacznij od nowa.

Piątego dnia zakwas na chleb jest gotowy. Możesz upiec swój pierwszy chleb.

Jeśli masz czas, możesz przełożyć 3 łyżki zakwasu do nowego słoika i ponownie dodać 60 g mąki i 60 ml wody. 12 godzin później powtórz czynność. Z takiego zakwasu wyjdzie lepszy chleb.

Jak dbać o swój zakwas na chleb

Zakwas na chleb w lodówce można przechowywać tylko przez ok. tydzień. Później trzeba go „dokarmić”, tzn dodać kilka łyżek mąki i wody przed kolejnym wypiekiem i odstawić na kilka godzin w temperaturze pokojowej przed ponownym umieszczeniem w lodówce. Co ciekawe, im starszy zakwas, tym dłużej wytrzyma bez pomocy, dlatego w niektórych piekarniach korzysta się nawet z kilkudziesięcioletniego zakwasu.

Jak widać, wystarczy zapomnieć na jakiś czas o zakwasie, by go zepsuć, a jego przygotowanie nie jest proste. Dlatego też ci, którym uda się go wychodować, starają się raczej w pełni wykorzystać go w kuchni. Poza chlebem na zakwasie, przyda się także do:

żurku,

kwasu chlebowego,

pizzy,

bajgli, krakersów, naleśników.

