Od lipca 2026 wchodzi zmiana kryterium dla ważnego świadczenia. Wiele osób zyska

Irlandzki system świadczeń opiekuńczych czeka istotna korekta, która może realnie zwiększyć liczbę osób kwalifikujących się do wsparcia finansowego. Od 2 lipca 2026 roku wejdą w życie nowe zasady dotyczące Carer’s Allowance. Tygodniowego świadczenia dla osób sprawujących stałą opiekę nad osobami starszymi, chorymi lub z niepełnosprawnościami. Zmiana kryterium sprawi, że wiele osób otrzyma pomoc.

Najważniejszą zmianą jest znaczące podniesienie progu dochodu, który nie jest brany pod uwagę w tzw. teście dochodowym.

Od lipca 2026 zmiana, która przesuwa granicę dostępu do świadczenia

Najważniejszą modyfikacją jest zwiększenie tzw. income disregard, czyli części dochodu, która nie wpływa na ocenę uprawnień do świadczenia. W praktyce oznacza to, że więcej osób będzie mogło przejść test dochodowy i zakwalifikować się do Carer’s Allowance. Nawet jeśli wcześniej ich sytuacja finansowa była uznana za zbyt dobrą.

Nowe limity mają wzrosnąć z 625 euro do 1000 euro tygodniowo dla osoby samotnej oraz z 1250 euro do 2000 euro w przypadku par. To znacząca zmiana. Przesuwa próg dostępności świadczenia o kilka poziomów wyżej. Otwiera również system na osoby o wyższych dochodach niż dotychczas. Dlatego zmiana kryterium jest tak istotna.

Od lipca 2026 zmiana kryterium. Świadczenie obejmie przede wszystkim opiekunów rodzinnych

Carer’s Allowance jest świadczeniem skierowanym do osób, które na co dzień zajmują się kimś wymagającym stałej opieki. Może to być osoba starsza, przewlekle chora albo z niepełnosprawnością fizyczną lub psychiczną. W praktyce najczęściej korzystają z niego członkowie rodzin – partnerzy, dzieci lub bliscy krewni, którzy rezygnują z pracy lub ograniczają zatrudnienie, by zapewnić opiekę w domu.

Aby otrzymać świadczenie, trzeba spełniać kilka podstawowych warunków. Najważniejszy pozostaje obowiązek sprawowania opieki w wymiarze pełnoetatowym oraz przejście testu dochodowego, który obejmuje nie tylko dochody samego opiekuna, ale również jego partnera lub współmałżonka. Zmiana od lipca 2026 nie znosi tych zasad, ale znacząco je łagodzi.

Od lipca 2026 zmiana, która ma odpowiedzieć na rosnące koszty życia

Decyzja o podniesieniu progów dochodowych nie jest przypadkowa. Irlandzki rząd od kilku lat mierzy się z presją rosnących kosztów życia, w tym cen energii, żywności i wynajmu mieszkań. W wielu przypadkach osoby sprawujące opiekę znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, ponieważ ograniczają swoją aktywność zawodową lub całkowicie rezygnują z pracy.

Podniesienie progu dochodowego ma więc dwa cele. Po pierwsze, ma zmniejszyć liczbę osób wykluczonych z systemu tylko ze względu na niewielką różnicę w dochodach. Po drugie, ma lepiej dopasować świadczenie do realiów ekonomicznych, w których nawet średnie dochody nie gwarantują stabilności finansowej gospodarstwa domowego.

Od lipca 2026 zmiana i pytanie: kto faktycznie zyska?

Choć zmiany są formalnie korzystne, nie oznaczają automatycznego przyznania świadczenia wszystkim opiekunom. Nadal obowiązuje wymóg intensywnej, stałej opieki oraz ograniczeń w pracy zawodowej. W praktyce jednak rozszerzenie progu dochodowego sprawi, że część osób, które dotychczas „nie mieściły się” w kryteriach, może ponownie rozważyć złożenie wniosku. Dodatkowe pieniądze mogą realnie zmienić ich codzienność.

Szczególnie dotyczy to gospodarstw domowych, w których jeden z partnerów pracuje, ale dochód był wcześniej minimalnie powyżej limitu. W takich przypadkach nawet niewielka zmiana zasad może przesądzić o przyznaniu wsparcia.

Od lipca 2026 zmiana kryterium, która zwiększa dostępność, ale nie upraszcza systemu

Carer’s Allowance pozostaje świadczeniem wymagającym i ściśle kontrolowanym. System wciąż opiera się na szczegółowej analizie dochodów oraz ocenie rzeczywistego zakresu opieki. Zmiana od lipca 2026 nie upraszcza procedur, ale poszerza krąg potencjalnych beneficjentów.

W praktyce oznacza to, że więcej osób może mieć powód, by sprawdzić swoje uprawnienia ponownie. W systemie świadczeń społecznych nawet niewielkie korekty progów dochodowych często przekładają się na realne zmiany w liczbie przyznanych zasiłków.