Ryanair redukuje loty z brytyjskich lotnisk i z Polski

Przed rozpoczęciem letniego rozkładu lotów Ryanair redukuje loty z lotnisk w Europie. W tym także z Manchesteru i Stansted. Jak również z Polski.

Ponieważ kryzys paliwowy wywołany konfliktem na Bliskim Wschodzie nadal budzi obawy o inflację, linie lotnicze podejmują wysiłki w celu ochrony rentowności. Ryanair, który niedawno opublikował aktualizacje cen lotów dla wczasowiczów, dąży do optymalizacji swojej siatki połączeń, jednocześnie starając się ograniczyć presję ekonomiczną i wzrost kosztów.

W efekcie irlandzkie linie lotnicze zmniejszają liczbę lotów na 19 lotniskach w Europie. W tym także w Wielkiej Brytanii i w Polsce. Podróżni dostali ostrzeżenie, aby sprawdzili aktualne informacje i alternatywne trasy.

Ryanair redukuje loty z Wielkiej Brytanii i z Polski

Decyzja dotycząca redukcji lotów została podyktowana potrzebą usprawnienia działalności Ryanaira i rozwiązaniem problemu sezonowej nadwyżki mocy przewozowych. Pasażerowie powinni sprawdzić jednak swoje rozkłady lotów, aby upewnić się, że ich rezerwacja jest nadal aktualna. Dotyczy to także lotnisk brytyjskich – Stansted i Manchester. A także polskich – w Krakowie i Warszawie.

Poniżej podajemy pełną listę lotnisk, które objęto cięciami:

Wielka Brytania – Londyn Stansted, Manchester

Irlandia – Dublin, Shannon

Niemcy – Berlin Brandenburgia, Kolonia Bonn, Hamburg

Włochy – Mediolan Bergamo, Piza

Portugalia – Porto

Belgia – Bruksela

Francja – Paryż Beauvais

Polska – Kraków, Warszawa Modlin

Węgry – Budapeszt

Rumunia – Bukareszt

Bułgaria – Sofia

Hiszpania – Walencja, Malaga.

Jak wspomnieliśmy – Ryanair wprowadził cięcia, aby zoptymalizować swoją strategiczną siatkę połączeń. A także złagodzić presję ekonomiczną i zarządzać rosnącymi kosztami. Są to działania mające na celu ochronę rentowności w obliczu kryzysu paliwowego, który nadal potęguje obawy o inflację.

Utrudnienia na lotniskach

Niedawno pisaliśmy także o dużych opóźnieniach na lotniskach, przed którymi ostrzegani są pasażerowie udający się do Wielkiej Brytanii. Ma to związek z nie do końca sprawnie działającym systemem EES, a także ze zwiększeniem się ruchu w czasie rozpoczęcia sezonu letniego.

W związku z utrudnieniami linie lotnicze zaleciły pasażerom, aby udali się na lotnisko z trzygodzinnym wyprzedzeniem. Natomiast wszystkim podróżnym z przesiadką doradzono, aby przewidzieli kilka godzin przerwy między lotami na wypadek kolejek.