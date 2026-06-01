Ryanair redukuje loty z brytyjskich lotnisk i z Polski

Przed rozpoczęciem letniego rozkładu lotów Ryanair redukuje loty z lotnisk w Europie. W tym także z Manchesteru i Stansted. Jak również z Polski.
Ponieważ kryzys paliwowy wywołany konfliktem na Bliskim Wschodzie nadal budzi obawy o inflację, linie lotnicze podejmują wysiłki w celu ochrony rentowności. Ryanair, który niedawno opublikował aktualizacje cen lotów dla wczasowiczów, dąży do optymalizacji swojej siatki połączeń, jednocześnie starając się ograniczyć presję ekonomiczną i wzrost kosztów.
W efekcie irlandzkie linie lotnicze zmniejszają liczbę lotów na 19 lotniskach w Europie. W tym także w Wielkiej Brytanii i w Polsce. Podróżni dostali ostrzeżenie, aby sprawdzili aktualne informacje i alternatywne trasy.
Ryanair redukuje loty z Wielkiej Brytanii i z Polski
Decyzja dotycząca redukcji lotów została podyktowana potrzebą usprawnienia działalności Ryanaira i rozwiązaniem problemu sezonowej nadwyżki mocy przewozowych. Pasażerowie powinni sprawdzić jednak swoje rozkłady lotów, aby upewnić się, że ich rezerwacja jest nadal aktualna. Dotyczy to także lotnisk brytyjskich – Stansted i Manchester. A także polskich – w Krakowie i Warszawie.
Poniżej podajemy pełną listę lotnisk, które objęto cięciami:
- Wielka Brytania – Londyn Stansted, Manchester
- Irlandia – Dublin, Shannon
- Niemcy – Berlin Brandenburgia, Kolonia Bonn, Hamburg
- Włochy – Mediolan Bergamo, Piza
- Portugalia – Porto
- Belgia – Bruksela
- Francja – Paryż Beauvais
- Polska – Kraków, Warszawa Modlin
- Węgry – Budapeszt
- Rumunia – Bukareszt
- Bułgaria – Sofia
- Hiszpania – Walencja, Malaga.
Jak wspomnieliśmy – Ryanair wprowadził cięcia, aby zoptymalizować swoją strategiczną siatkę połączeń. A także złagodzić presję ekonomiczną i zarządzać rosnącymi kosztami. Są to działania mające na celu ochronę rentowności w obliczu kryzysu paliwowego, który nadal potęguje obawy o inflację.
Utrudnienia na lotniskach
Niedawno pisaliśmy także o dużych opóźnieniach na lotniskach, przed którymi ostrzegani są pasażerowie udający się do Wielkiej Brytanii. Ma to związek z nie do końca sprawnie działającym systemem EES, a także ze zwiększeniem się ruchu w czasie rozpoczęcia sezonu letniego.
W związku z utrudnieniami linie lotnicze zaleciły pasażerom, aby udali się na lotnisko z trzygodzinnym wyprzedzeniem. Natomiast wszystkim podróżnym z przesiadką doradzono, aby przewidzieli kilka godzin przerwy między lotami na wypadek kolejek.