Lato 2025 pod znakiem strajków: gdzie i kiedy mogą wystąpić opóźnienia w lotach i pociągach w Europie?

Strajki pilotów i pracowników linii lotniczych zakłóciły podróż tysiącom pasażerów latem 2024. Niestety, Europa przygotowuje się na równie burzliwe lato 2025, gdyż zapowiada się ono jako jedno z najbardziej wymagających sezonów dla europejskiej branży turystycznej.

Fala strajków, zakłóceń w transporcie i napięć pracowniczych wymusi na liniach lotniczych, przewoźnikach i samych podróżnych większą elastyczność i czujność niż kiedykolwiek wcześniej.

Poniżej publikujemy listę zapowiadanych na lato 2025 strajków na lotniskach, a także na kolei. O ile pasażerowie linii lotniczych mają duże szanse na uzyskanie odszkodowania za opóźnienia wynikłe ze strajków, o tyle pasażerom kolei ciężko będzie dochodzić swoich praw.

Strajki na lotniskach w Wielkiej Brytanii

W zeszłym roku największy paraliż wywołał strajk w easyJet, który zakłócił wakacje tysiącom osób. W tym roku easyJet przewidując problemy, podjął szereg zapobiegawczych kroków, aby letnie podróże przebiegły bez zakłóceń, jednak strajki szykują inne linie lotnicze i firmy. A wiadomo, że jedna strajkująca firma lub sparaliżowane lotnisko wywołuje efekt domina, wpływając na dziesiątki innych lotnisk i tysiące pasażerów.

Lotnisko Glasgow i Edynburg

Od dłuższego czasu toczy się spór o płace pomiędzy pracownikami obsługi naziemnej a firmą Menzies Aviation. Związki zawodowe opublikowały komunikat na koniec maja z ostrzeżeniem, że strajk latem na lotniskach w Glasgow i Edynburgu jest coraz bardziej realny. Firma Menzies Aviation ogłosiła „rekordowe wyniki” za 2024 rok.

Jak poinformowano, spółka osiągnęła czwarty z rzędu rok dwucyfrowego wzrostu, a jej globalne przychody wzrosły do 2,6 miliarda dolarów. Pomimo tak dobrych wyników finansowych, firma nie zgadza się na poprawienie propozycji płacowych, a strajk wisi na w powietrzu.

Lotnisko Heathrow

Na lotnisku Heathrow trwają strajki pracowników firmy Wilson James, odpowiedzialnych za pomoc osobom o ograniczonej mobilności. Nie ma informacji, kiedy strajki się zakończą,a strajkujący pracownicy w liczbie 800 zapowiadają zintensyfikowanie działań. Pracownicy domagają się podwyżek oraz zarzucają, że firma Wilson James płaci swojemu personelowi na Gatwick 10% więcej niż na Heathrow za tą samą pracę.

Strajki w Finlandii paraliżują większość lotnisk europejskich

Na koniec maja 2025 Finnair odwołał 110 lotów z lotniska Helsinki co wpłynęło na prawie 8000 pasażerów. Działo się to z powodu strajku Finnish Aviation Union (IAU). Ponieważ loty przekierowano przez Budapeszt i Sztokholm, spowodowało to wielogodzinne opóźnienia. Kolejny strajk tej samej linii miał miejsce 2 czerwca, a linie przekierowano przez Frankfurt i Amsterdam, powodując kolejne zakłócenia na innych lotniskach.

Co gorsza, na horyzoncie pojawia się potencjalnie większy problem. Ponieważ jeśli negocjacje pozostaną w impasie, związek IAU może rozszerzyć strajk na wszystkie 21 lotnisk zarządzanych przez Finavię – w tym w Rovaniemi, Oulu i Kuopio. Taki rozwój wydarzeń mógłby zakłócić 20–30% z około 2 000 codziennych lotów w Finlandii. Oznacza to nawet 60 000 pasażerów dotkniętych zakłóceniami.

Pod koniec miesiąca IAU może przejść do krótkich, dwu- lub trzygodzinnych strajków, skoncentrowanych na weekendach o dużym natężeniu ruchu, takich jak 14–15 czerwca, 21–22 czerwca oraz 28–29 czerwca. Wówczas zakłócenia mogłyby objąć od 50 do 100 lotów dziennie na lotnisku w Helsinkach.

Strajki we Francji

We Francji letnie strajki kontrolerów lotów to powtarzający się problem – również w 2025 roku sytuacja ma być podobna. Linie takie jak easyJet liczą, że dzięki działaniom zapobiegawczym (zmiana tras, korekty rozkładów) uda się ograniczyć skutki protestów, jednak opóźnienia nadal są bardzo prawdopodobne.Podróżni powinni regularnie sprawdzać status lotów i rozważyć alternatywne opcje podróży.

Strajki francuskich kontrolerów ruchu lotniczego mogą wpłynąć na loty przelatujące przez francuską przestrzeń powietrzną, nawet jeśli nie startują ani nie lądują we Francji.

Strajki w transporcie kolejowym – ucierpi Holandia, Francja, Niemcy i Włochy

Tego lata są planowane strajki kolejarzy w wielu krajach, m.in. we Francji, Włoszech i Holandii i Niemczech. Wbrew pozorom wpływa to nie tylko na podróżujących koleją, ale także pasażerów lotniczych, bowiem utrudnia dotarcie na lotniska. Co więcej w czasie strajku pasażerowie wybierają inne środki transportu, powodując niecodzienne zatłoczenie.

We Francji zapowiedziano falę protestów na razie na czerwiec. Strajkują maszyniści, do których mają dołączyć inni pracownicy kolei i sektorów publicznych. Mówi się nawet o tym, że to może sparaliżować transport w całym kraju.

We Włoszech sytuacja również jest napięta. W czerwcu zaplanowano lokalne i ogólnokrajowe strajki, m.in. 13 czerwca, które wpłyną także na lotniska w Wenecji i Mediolanie. Planowane są lokalne strajki transportowe w miastach takich jak Genua, Florencja, Neapol i Mediolan. A także na lotniskach w Wenecji i Mediolanie. Szczegóły dotyczące dat i zakresu strajków mogą być ogłaszane z krótkim wyprzedzeniem.

W Niemczech od 1 do 5 lipca planowany jest strajk pracowników Deutsche Bahn, co może sparaliżować krajowy ruch kolejowy.

W Belgii obecnie strajki w sektorze publicznym, w tym na kolei i lotniskach, odbywają się średnio raz w miesiącu. Brak konkretnych dat na lato, ale ryzyko dalszych akcji protestacyjnych pozostaje wysokie.

Jak się przygotować do zakłóceń w podróżach?

Strajki mogą znacząco utrudnić przemieszczanie się – nie tylko samolotami, ale także koleją. Wzrośnie popyt na autobusy i wynajem aut w okolicy lotniska. Dla branży turystycznej to ogromne wyzwanie logistyczne w szczycie sezonu, a dla pasażerów nieudane wakacje i frustracja. Co zrobić, aby jak najmniej ucierpieć wskutek strajków?

Sprawdzaj aktualności i regularnie monitoruj informacje od przewoźników i lotnisk, aby być na bieżąco z ewentualnymi zmianami w rozkładzie lotów.

Wybieraj elastyczne opcje rezerwacji i jeśli to możliwe, kup bilety z opcją bezpłatnej zmiany lub zwrotu. Rozważ ubezpieczenie podróży, które obejmuje odwołania lotów z powodu strajków.

Sprawdź alternatywne połączenia – jeśli Twój lot zostanie odwołany, warto wiedzieć, jakie inne opcje masz do dyspozycji.

Spakuj się mądrze- zabierz niezbędne rzeczy do bagażu podręcznego, na wypadek długiego oczekiwania na lotnisku (np. przekąski, ładowarkę, książkę).

Jeśli podróżujesz na ważne wydarzenie, rozważ przylot dzień wcześniej, aby uniknąć problemów związanych z opóźnieniami.

Pasażerowie kolei i promów mają ograniczone prawa w takich sytuacjach, jednak jeśli lot jest opóźniony wskutek strajku o co najmniej 3 godziny masz prawo do odszkodowania od przewoźnika.