Richard i Faye po raz pierwszy wygrali milion funtów w 2018 roku / fot. Shutterstock.com
Para z Walii dwukrotnie wygrała milion funtów!

Przypadki wielkich wygranych na loterii zdarzają się regularnie, ale są też takie historie, które wykraczają poza zwykłe szczęście i zaczynają przypominać matematyczny cud. Do tej kategorii należy opowieść BBC o parze z Walii, która dwukrotnie sięgnęła po siedmiocyfrową wygraną. Szanse na taki scenariusz w National Lottery są niezwykle nikłe.

Dwukrotna wygrana w tej wysokości jest prawdopodobna jak jeden do ponad 24 bilionów.

Od pierwszego miliona do kolejnego w National Lottery z szansą jak jeden do ponad 24 bilionów

Richard i Faye po raz pierwszy trafili milion funtów w 2018 roku w grze EuroMillions Millionaire Maker. Dla wielu osób byłby to moment zamykający rozdział z marzeniami o kolejnych wygranych. Tymczasem kilka lat później para znów znalazła się na ustach mieszkańców Wielkiej Brytanii za sprawą następnego triumfu.

W listopadowym losowaniu dopasowali pięć głównych liczb oraz piłkę bonusową, co ponownie przełożyło się na wygraną w wysokości miliona funtów. Nie był to efekt jednorazowego „strzału”, lecz serii następujących po sobie losowań, w których zakłady przenosiły ich z jednego kuponu na kolejny, aż do finałowego sukcesu.

Zwykłe życie po niezwykłej wygranej

Już pierwsza wygrana miała wyraźnie pozytywny wpływ na otoczenie pary, a druga może ten efekt jedynie wzmocnić. Bo kwoty rzeczywiście robią wrażenie, ale równie ciekawy jest sposób, w jaki oboje podchodzą do pieniędzy. Zamiast spektakularnych inwestycji, para konsekwentnie pozostaje blisko życia zwykłych ludzi.

national lottery
Mimo wygranej para nie zamierza radykalnie zmieniać swojego życia / fot. Shutterstock.com

Richard, były fryzjer, angażuje się w pomoc osobom bezdomnym, wykorzystując swoje umiejętności w schronisku w Cardiff, a jednocześnie dorabia jako kierowca i dostawca. Faye, z wykształcenia pielęgniarka, działa jako wolontariuszka w kuchni społecznej i wspiera stowarzyszenia zajmujące się pielęgnacją zdrowia psychicznego. Już po pierwszej wygranej przekazywali pieniądze na rzecz przyjaciół, rodzin i lokalnych inicjatyw, finansując m.in. sprzęt dla drużyn sportowych.

Zwycięzcy nie spieszą się z wydawaniem; chcą nacieszyć się chwilą. Niespodziewany sukces daje im poczucie spokoju oraz satysfakcji i tym zamierzają się delektować.

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

