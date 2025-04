Na co musisz zwrócić uwagę podpisując umowę o pracę w Holandii?

Kiedy przejdziemy już stresujący etap rozmów kwalifikacyjnych i otrzymamy propozycję zatrudnienia, powinniśmy zwrócić uwagę na parę istotnych kwestii podpisując umowę o pracę.

Jedną z pierwszych rzeczy, jakie musimy zrobić po otrzymaniu zatrudnienia w Holandii, jest sprawdzenie i podpisanie umowy z pracodawcą. Oto, na co powinniśmy zwrócić uwagę podpisując Arbeidsovereenkomst, czyli umowę o pracę.

Umowa o pracę w Holandii

Podpisanie umowy o pracę w Holandii nie musi być natychmiastowe. Nasz nowy pracodawca pozwoli nam zabrać niepodpisaną jeszcze umowę do domu, abyśmy mogli na spokojnie zapoznać się z jej treścią. Dzięki temu będzie miał pewność, że w pełni ją rozumiemy.

Jeśli znajdziemy w umowie coś, w stosunku do czego będziemy mieć wątpliwości lub z czym się nie zgadzamy, musimy omówić te kwestie z pracodawcą jeszcze przed złożeniem podpisu.

Dopiero po podpisaniu umowy będziemy oficjalnie zatrudnieni i będzie nam przysługiwać wynagrodzenie (loondienst).

Co należy sprawdzić w umowie?

Konieczne jest przed podpisaniem umowy o pracę sprawdzenie dokładnie wszystkich jej warunków. Oto lista najpopularniejszych kwestii zawartych w takiej umowie:

opis stanowiska

godziny pracy

okres próbny (proeftijd)

oczekiwania dotyczące nadgodzin

elastyczne możliwości pracy

urlop

wynagrodzenie

premie

trzynastka

składki emerytalne

składki na ubezpieczenie społeczne

samochód służbowy i telefon służbowy

ewentualne pokrycie kosztów transportu publicznego itd.

polityka prywatności i poufności firmy

warunki rozwiązania umowy

zakaz konkurencji (concurrentiebeding).

Rodzaje umów o pracę

Istnieje wiele umów o pracę w Holandii. Przy czym najczęstsze to umowy o pracę tymczasową i stałą. Umowę o pracę tymczasową (tijdelijk) zawiera się na czas określony. Na przykład sześć miesięcy lub rok, z wcześniej ustaloną datą końcową. Do rozwiązania umowy o pracę tymczasową po zakończeniu jej trwania nie jest wymagana procedura zwolnienia.

Od 1 stycznia 2020 roku umowa tymczasowa automatycznie zmienia się na umowę na czas nieokreślony. Jeżeli pracownik otrzymał więcej niż 3 kolejne umowy o pracę tymczasową. Lub gdy pracownik miał z pracodawcą kilka umów o pracę tymczasową na okres dłuższy niż 3 lata, chyba że obowiązują inne zasady.

Umowa stała

Natomiast umowę stałą zawiera się na czas nieokreślony (bez daty jej zakończenia). Tego typu umowę można rozwiązać jedynie w przypadku rezygnacji pracownika (np. znalezienia innej pracy w Holandii lub za granicą). Albo gdy pracodawca znajdzie powód do rozwiązania umowy (ale musi wtedy spełnić rygorystyczne wytyczne prawne).

Umowa z agencją

Z kolei umowa z agencją pośrednictwa pracy (uitzendbureau) jest mniej popularną formą umowy o pracę. Zawieramy wtedy umowę z agencją rekrutacyjną, na mocy której jest ona naszym prawnym pracodawcą i podmiotem zapewniającym wynagrodzenie, mimo że będziemy pracować dla strony trzeciej. Należy zauważyć, że w takich umowach ochrona przed zwolnieniem jest ograniczona.

Umowa zero-hour

Umowa zero-hour (nul uren) może mieć formę umowy o pracę tymczasową lub stałą. W przypadku tej umowy pracownik nie ma ustalonych godzin pracy. Pozwala to na elastyczną organizację pracy.

Pracownicy zatrudnieni na umowach zero-hour mają takie same prawa jak pracownicy zatrudnieni na umowach stałych. Dotyczy to między innymi zwolnień lekarskich i wynagrodzeń na urlopie. Jednakże takie umowy nie gwarantują stałego dochodu. Pracownik może być także zobowiązany do tego, aby akceptować takie godziny pracy, jakich żąda od niego pracodawca.

Co istotne od 1 stycznia 2015 roku nie można już przedłużać umów zero-hour na czas nieokreślony.