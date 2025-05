Najbardziej „niedoceniane” przedmieścia w UK. Ceny mieszkań niższe o 28%

Mieszkasz w Anglii i planujesz przeprowadzkę? Mamy dla ciebie idealne miejsce. To najbardziej „niedoceniane” przedmieścia w UK, gdzie mieszkania są tańsze niż w całym regionie i położone są zaledwie osiem kilometrów od Leeds.

Horsforth znajduje się rzut beretem od Leeds. Pociągiem dojedziemy tam w zaledwie dwanaście minut, a bilet kosztuje 1,80 funta. Ogromnym plusem tej miejscowości są ceny nieruchomości. Są one bowiem o wiele niższe niż w sąsiednich obszarach.

Ile kosztują mieszkania w Horsforth?

Średnia cena nieruchomości w tym miejscu oscyluje w okolicach 328 tys. funtów. Technicznie jest to więcej niż średnia w skali całej Anglii, która wynosi 296 tys. funtów, jednak nadal jest to mniej niż średnia w okolicy. W Roundhay, które jest oddalone o 17 minut jazdy samochodem, średnia cena mieszkania wynosi już ponad 435 tys. funtów, a w Bramhope osiąga aż 537 tys.

Raport sporządzony przez Office for National Statistics wziął pod uwagę również poziom edukacji. Niemal trzy czwarte szkół oddalonych maksymalnie o 8 kilometrów od Horsforth jest oceniane jako dobre lub wybitne.

Oprócz tego w obrębie tych 8 kilometrów znajdują się 22 kawiarnie, 65 barów oraz 141 restauracji. Wszystkie wyżej wspomniane czynniki sprawiły, że Horsforth otrzymało ocenę 7,05 na 10. Drugim miastem pod względem oceny było z kolei Rowley Regis z wynikiem 6,96. W tamtym miejscu średnia cena mieszkania wynosi 206 tys. funtów, czyli o 23,2% mniej w porównaniu do całego kraju.

Co można robić w Horsforth?

Horsforth to przyjazne rodzinom miejsce, gdzie znajdziemy mnóstwo atrakcji dla najmłodszych. Jeśli lubisz sztukę, można skorzystać z warsztatów artystycznych w Firefly Pottery’s Clay Workshops. Jeśli chcesz być bliżej natury, warto udać się na None Go By Farm czy nawet do Horsforth Hall Park. Fascynatom historii z kolei na pewno do gustu przypadnie Horsforth Village Museum.

Spragnieni mogą odwiedzić The Malt Brewhouse, gdzie serwuje się lokalne trunki, a jeśli lubisz wino, warto zajrzeć do popularnego Once Upon A Vine.

Mieszkanie w Horsforth – co sądzą mieszkańcy?

Lokalni mieszkańcy są zachwyceni Horsforth. Jedna z internautek twierdzi, że początkowo miała tam mieszkać tylko rok. Okolica jednak tak się jej spodobała, że kupiła dom.

– W Horsforth i okolicach jest wiele naprawdę fajnych pubów, barów i restauracji. Łatwo można też dojechać do Leeds lub Headingley – pisze.

Kobieta docenia też tamtejszą przyrodę.

– Okoliczne parki i lasy są wspaniałe, a krótka przejażdżka autem na wieś pozwala pospacerować w pięknych okolicznościach przyrody – dodaje.

Inny internauta twierdzi, że kocha Horsforth i nigdy nie żałował tego, że przeprowadził się tam w młodości.