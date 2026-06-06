NHS finansuje usuwanie tatuaży? Zobacz, kto może za darmo pozbyć się tatuażu w UK

Pozbycie się niechcianego rysunku na ciele jest procedurą dość drogą w Wielkiej Brytanii. Za skuteczne pozbycie się tatuażu możemy zapłacić od kilkuset do kilku tysięcy funtów. Mało osób wie, że można usunąć tatuaż w ramach NHS. Nie jest to procedurą standardowo refundowaną, bo NHS zalicza ją do zabiegów kosmetycznych. Jednak NHS usunie tatuaż bezpłatnie jeśli „służy to ochronie zdrowia pacjenta”.

NHS nie finansuje zabiegów kosmetycznych, ale…

NHS stosuje dokładnie tę samą zasadę do wszystkich zabiegów estetycznych: nie finansuje ich, jeśli mają służyć wyłącznie poprawie urody. Czyli odmłodzeniu lub upiększeniu. Jednak granica pomiędzy kosmetyką a zdrowiem dla NHS przebiega tam, gdzie defekt estetyczny zaczyna powodować problemy fizyczne lub psychiczne. Może to być silny ból lub deformacja i dysfunkcja psychiczna. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie.

Wszyscy wiemy, że w wielu przypadkach NHS finansuje operacje plastyczne i naprawia błędy lekarzy z Turcji po nieudanych operacjach. Wiele takich zabiegów odbija się szerokim echem w mediach, bowiem często wydaje się, że pacjent „naciągnął” NHS na darmową plastykę. Tymczasem NHS twierdzi, że operacji nie przeprowadza bez wskazań. mogą to być np. operacje piersi, gdy kobieta ma bardzo duży biust, który powoduje przewlekłe bóle pleców, karku, czy wady postawy. To samo tyczy korekcji uszu czy operacji nosa. Te pierwsze są często finansowane u dzieci, jeśli wada jest bardzo widoczna i dziecko z tego powodu doświadcza prześladowania w szkole, co niszczy jego psychikę.

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Również tatuaże, jeśli są do tego przesłanki, są usuwane przez NHS za darmo.

Kiedy NHS usuwa tatuaż za darmo?

Zgoda na darmowy zabieg jest wydawana kilkuset osobom rocznie. Zgodnie z danymi, do których dotarł dziennik „The Sun”, w latach 2010-2015 NHS sfinansowało tego typu zabiegi 2016 pacjentom. Liczba ta może być jednak znacznie wyższa. Bowiem wiele lokalnych funduszy nie gromadzi danych odnośnie powodów skierowania na terapię laserową. Przez to nie wszystkie zabiegi są odnotowywane jako usunięcie tatuażu.

Kwota jaką co roku płaci NHS za usuwanie tatuaży bulwersuje społeczeństwo brytyjskie. Bowiem zdaniem wielu, większość przypadków usuwania obrazków z ciała w ramach NHS jest naciągana. Korzystają z tego osoby, które nie zastanowiły się zanim zrobiły sobie tatuaż i potem tego żałowały. Albo zrobiły sobie ośmieszający tatuaż po pijanemu.

Wskazaniami do darmowego usunięcia tatuażu są:

Poważne problemy ze zdrowiem psychicznym. Lekarz psychiatra musi oficjalnie potwierdzić, że posiadanie danego tatuażu powoduje u pacjenta głęboką depresję, stany lękowe, myśli samobójcze lub skrajne cierpienie psychiczne. Np. tatuaż jest pamiątką po traumatycznym wydarzeniu, ciężkiej przemocy lub więzieniu. Sama „chęć pozbycia się błędu młodości” to za mało.

Lekarz psychiatra musi oficjalnie potwierdzić, że posiadanie danego tatuażu powoduje u pacjenta głęboką depresję, stany lękowe, myśli samobójcze lub skrajne cierpienie psychiczne. Np. tatuaż jest pamiątką po traumatycznym wydarzeniu, ciężkiej przemocy lub więzieniu. Sama „chęć pozbycia się błędu młodości” to za mało. Reakcje alergiczne i powikłania medyczne. Jeśli w miejscu tatuażu doszło do przewlekłego, bolesnego stanu zapalnego, infekcji lub ciężkiej reakcji alergicznej. Ważne jest to, że reakcji tej lub alergii nie da się wyleczyć lekami. W innym przypadku NHS zaleczy leczenie lekami.

Jeśli w miejscu tatuażu doszło do przewlekłego, bolesnego stanu zapalnego, infekcji lub ciężkiej reakcji alergicznej. Ważne jest to, że reakcji tej lub alergii nie da się wyleczyć lekami. W innym przypadku NHS zaleczy leczenie lekami. Tatuaże przymusowe. Gdy tatuaż został wykonany pod przymusem (np. ofiary handlu ludźmi, uciekinierzy z gangów, którzy mają na ciele znaki przestępcze zagrażające ich życiu).

Jaką metodą usuwa tatuaże NHS?

Jeśli NHS zakwalifikuje pacjenta go do darmowego zabiegu, stosowana jest wyłącznie najnowocześniejsza i najbezpieczniejsza metoda, czyli laserowe usuwanie tatuażu. NHS korzysta w swoich szpitalach z profesjonalnych laserów medycznych (zwykle typu Q-switched lub laserów pikosekundowych).

Jak działa usuwanie tatuażu laserem?

Laser wysyła ultra-krótkie impulsy światła, które przenikają przez skórę i są rozbijane przez barwnik tatuażu. Energia lasera rozrywa cząsteczki tuszu na mikroskopijne kawałki. Następnie układ odpornościowy organizmu (makrofagi) naturalnie wychwytuje te drobinki i usuwa je z ciała przez układ limfatyczny w ciągu kilku tygodni po zabiegu.

Dawniej stosowano metody mechaniczne, takie jak dermabrazja (ścieranie naskórka) lub chirurgiczne wycinanie skóry, ale dziś NHS wykonuje je tylko w ostateczności (np. gdy tusz jest całkowicie odporny na laser, a wycięcie fragmentu skóry jest konieczne z powodów medycznych).

Jak wygląda procedura?

Jeśli uważasz, że spełniasz te kryteria, pierwszym krokiem jest wizyta u Twojego lekarza rodzinnego (GP). Musisz opisać mu swój problem. Jeśli GP uzna, że przypadek kwalifikuje się medycznie lub psychicznie, skieruje Cię do dermatologa lub psychiatry, którzy rozpoczną oficjalny proces wnioskowania o fundusze z NHS. Trzeba się jednak liczyć z bardzo długim czasem oczekiwania na decyzję.

Ile kosztuje usunięcie tatuażu?

Jeśli nie uda nam się otrzymać zabiegu w ramach NHS, usunięcie tatuażu kosztuje od 50 do nawet 500 funtów za sesję (w zależności od wielkości obrazka). Do całkowitego usunięcia tatuażu zwykle potrzeba 8 sesji.

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