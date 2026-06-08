Dyskryminacja w Niemczech szczególnie widoczna jest na rynku pracy
Dyskryminacja w Niemczech szczególnie widoczna jest na rynku pracy / fot. Shutterstock
NiemcyŻycie w Niemczech
1 min.czytania

Szerzy się dyskryminacja w Niemczech. Coraz więcej zgłoszeń

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Niemiecka Federalna Agencja ds. Zwalczania Dyskryminacji (FADA) opublikowała swój coroczny raport. Wynika z niego, że od 2021 roku niemal podwoiła się liczba zgłoszeń dotyczących dyskryminacji w Niemczech.

Dyskryminacja w Niemczech staje się coraz częstsza. Ferda Ataman, która jest niezależnym Federalnym Komisarzem ds. Zwalczania Dyskryminacji, powiedziała, że rasizm w tym kraju „zakorzenia się” i staje się „bardziej intensywny i jawny”.

- Advertisement -

Coraz częstsza dyskryminacja w Niemczech

W roku 2025 do FADA wpłynęło 13 067 zgłoszeń dotyczących dyskryminacji. Było to o 15 proc. więcej niż w roku 2024 i o prawie 50 proc. więcej niż w 2021 roku. Najwięcej z nich dotyczyło dyskryminacji etnicznej lub rasowej (4571 przypadków). Z kolei 3015 przypadki dotyczyły dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność lub choroby przewlekłe. A 2407 przypadków ze względu na płeć i tożsamość płciową.

Najczęściej do dyskryminacji dochodzi na rynku pracy i w miejscu pracy. 3670 z 13067 zgłoszeń, które wpłynęły w 2025 roku, związane były z poszukiwaniem zatrudnienia i w miejscu pracy.

Korzystanie z usług prywatnych było drugim najczęstszym kontekstem, w którym zgłaszano dyskryminację, a następnie w urzędach państwowych. Ponadto na rynku nieruchomości także wiele osób doświadcza rasizmu i ksenofobii.

W 2025 roku wpłynęło prawie dwa razy więcej zgłoszeń dotyczących dyskryminacji niż w 2021
W 2025 roku wpłynęło prawie dwa razy więcej zgłoszeń dotyczących dyskryminacji niż w 2021 / fot. Shutterstock

Imigranci nierówno traktowani na rynku nieruchomości

Niedawny raport Niemieckiego Centrum Badań nad Integracją i Migracją (DeZIM) wykazał, że „nierówne traktowanie na rynku nieruchomości nie jest zjawiskiem marginalnym”. W wyniku dyskryminacji osoby z mniejszości narodowościowych częściej mieszkają w małych przestrzeniach. Poza tym mają także niepewne umowy najmu, płacą więcej za wynajem i mieszkają w zaniedbanych mieszkaniach. Oznacza to także, że są bardziej narażeni na pleśń i wilgoć.

Gdzie zgłosić nadużycia?

Osoby, które doświadczyły dyskryminacji na niemieckim rynku najmu, w pracy, w kontaktach z organizacjami i agencjami lub w edukacji, mogą to zgłosić i skontaktować się z Federalną Agencją Antydyskryminacyjną (Federal Anti-Discrimination Agency) w celu uzyskania spersonalizowanej porady.

Na stronie internetowej FADA znajdują się dalsze informacje (w języku niemieckim, angielskim i arabskim) na temat sytuacji będących przejawem dyskryminacji.

Jeśli zależy nam na tym, aby dowiedzieć się więcej o swoich prawach lub procedurze zgłaszania dyskryminacji, możemy skontaktować się z FADA w celu umówienia bezpłatnej konsultacji. Ponadto FADA zaleca, aby zgłosić dyskryminację jak najszybciej po zdarzeniu.

Google Logo Dodaj "Polish Express" do preferowanych źródeł Google + Dodaj źródło

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

Czytaj więcej

Przeczytaj także

Kamery AI nad kasami w niemieckich sklepach. Krótsze kolejki kosztem prywatności?

Niemiecka sieć dyskontów Penny postanowiła rozprawić się przy pomocy sztucznej inteligencji z kolejkami przy kasach.

Ceny najmu wymykają się spod kontroli. Jakie prawa masz jako najemca i gdzie zgłosić nieuczciwy czynsz?

Jeżeli właściciel mieszkania ustala czynsz znacznie wyższy od lokalnej średniej, najemca ma prawo zakwestionować wysokość opłat i domagać się ich obniżenia. Jak to zrobić?

Ile zarabia kierowca ciężarówki w Niemczech? Różnice między landami sięgają nawet 8 tys. euro

W roku 2026 zawód kierowcy ciężarówki w Niemczech jest jednych z najbardziej poszukiwanych w branży logistycznej.

Niemcy przestają przyciągać Polaków. Migracja z Polski spadła najbardziej w całej UE

Migracja z Polski przestaje napędzać niemiecki rynek pracy. Dla Polaków nasi sąsiedzi przestają być atrakcyjnym miejscem do pracy i życia.

Czy BAföG dotyczy również Polaków studiujących w Niemczech?

Dla tysięcy Polaków studiujących lub planujących studia w Niemczech sprawa ma bardzo praktyczny wymiar: czy obywatele Polski także mogą otrzymywać BAföG i na jakich zasadach?

Finanse i świadczenia

Praca i zarobki

Życie w Niemczech

Wydarzenia kryminalne

Transport