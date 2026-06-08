Szerzy się dyskryminacja w Niemczech. Coraz więcej zgłoszeń

Niemiecka Federalna Agencja ds. Zwalczania Dyskryminacji (FADA) opublikowała swój coroczny raport. Wynika z niego, że od 2021 roku niemal podwoiła się liczba zgłoszeń dotyczących dyskryminacji w Niemczech.

Dyskryminacja w Niemczech staje się coraz częstsza. Ferda Ataman, która jest niezależnym Federalnym Komisarzem ds. Zwalczania Dyskryminacji, powiedziała, że rasizm w tym kraju „zakorzenia się” i staje się „bardziej intensywny i jawny”.

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Coraz częstsza dyskryminacja w Niemczech

W roku 2025 do FADA wpłynęło 13 067 zgłoszeń dotyczących dyskryminacji. Było to o 15 proc. więcej niż w roku 2024 i o prawie 50 proc. więcej niż w 2021 roku. Najwięcej z nich dotyczyło dyskryminacji etnicznej lub rasowej (4571 przypadków). Z kolei 3015 przypadki dotyczyły dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność lub choroby przewlekłe. A 2407 przypadków ze względu na płeć i tożsamość płciową.

Najczęściej do dyskryminacji dochodzi na rynku pracy i w miejscu pracy. 3670 z 13067 zgłoszeń, które wpłynęły w 2025 roku, związane były z poszukiwaniem zatrudnienia i w miejscu pracy.

Korzystanie z usług prywatnych było drugim najczęstszym kontekstem, w którym zgłaszano dyskryminację, a następnie w urzędach państwowych. Ponadto na rynku nieruchomości także wiele osób doświadcza rasizmu i ksenofobii.

Imigranci nierówno traktowani na rynku nieruchomości

Niedawny raport Niemieckiego Centrum Badań nad Integracją i Migracją (DeZIM) wykazał, że „nierówne traktowanie na rynku nieruchomości nie jest zjawiskiem marginalnym”. W wyniku dyskryminacji osoby z mniejszości narodowościowych częściej mieszkają w małych przestrzeniach. Poza tym mają także niepewne umowy najmu, płacą więcej za wynajem i mieszkają w zaniedbanych mieszkaniach. Oznacza to także, że są bardziej narażeni na pleśń i wilgoć.

Gdzie zgłosić nadużycia?

Osoby, które doświadczyły dyskryminacji na niemieckim rynku najmu, w pracy, w kontaktach z organizacjami i agencjami lub w edukacji, mogą to zgłosić i skontaktować się z Federalną Agencją Antydyskryminacyjną (Federal Anti-Discrimination Agency) w celu uzyskania spersonalizowanej porady.

Na stronie internetowej FADA znajdują się dalsze informacje (w języku niemieckim, angielskim i arabskim) na temat sytuacji będących przejawem dyskryminacji.

Jeśli zależy nam na tym, aby dowiedzieć się więcej o swoich prawach lub procedurze zgłaszania dyskryminacji, możemy skontaktować się z FADA w celu umówienia bezpłatnej konsultacji. Ponadto FADA zaleca, aby zgłosić dyskryminację jak najszybciej po zdarzeniu.