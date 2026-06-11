Jak skorzystać z darmowej pomocy przy podatkach? HMRC dofinansowuje instytucje, które pomogą Ci z rozliczeniem

Problemy z HMRC w Wielkiej Brytanii dotykają wielu. Przykre doświadczenia z błędnymi deklaracjami, karami finansowymi czy trudnościami w kontaktach z urzędem skarbowym ma tysiące osób żyjących i pracujących w UK. Dla wielu szczególnie trudne okazuje się przejście na cyfrowe usługi HMRC, które coraz częściej zastępują tradycyjną obsługę. Teraz brytyjski urząd skarbowy zapowiada rekordowe wsparcie dla organizacji pomagających osobom potrzebującym. Co to za instytucje i jak skorzystać z darmowej pomocy przy podatkach?

HM Revenue & Customs (HMRC) poinformował właśnie o podwojeniu finansowania dla organizacji społecznych i charytatywnych oferujących darmową pomoc podatkową. W latach 2027–2030 na ten cel przeznaczonych zostanie ponad 11 milionów funtów.

Jak skorzystać z darmowej pomocy przy podatkach i kto może otrzymać pomoc?

Program skierowany jest przede wszystkim do osób, które mają trudności z samodzielnym załatwianiem spraw podatkowych. Chodzi nie tylko o seniorów czy osoby z problemami zdrowotnymi. Pomoc skierowana jest również do samozatrudnionych, migrantów, osób słabiej znające język angielski czy podatników znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

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Pomoc mogą otrzymać między innymi osoby:

mające zaległe deklaracje podatkowe,

zagrożone karami od HMRC,

nierozumiejące swoich obowiązków podatkowych,

wykluczone cyfrowo,

mające problemy psychiczne lub zdrowotne,

przechodzące kryzys życiowy, rozwód lub utratę pracy,

samozatrudnione i mające trudności z rozliczeniem Self Assessment,

potrzebujące pomocy w uzyskaniu należnych świadczeń i ulg.

HMRC podkreśla, że wsparcie ma trafiać przede wszystkim do osób najbardziej narażonych na problemy finansowe lub wykluczenie administracyjne. Dlatego to one mają pierwszeństwo w korzystaniu ze wsparcia.

Darmowa pomoc zamiast prywatnego księgowego

Wielu podatników w Wielkiej Brytanii nie zdaje sobie sprawy, że może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawach podatkowych bez konieczności korzystania z drogich usług księgowych. Organizacje finansowane przez HMRC pomagają między innymi w wypełnianiu deklaracji podatkowych, kontaktach z urzędem, negocjowaniu spłaty zaległości oraz odwoływaniu się od kar. Można dzięki nim również odzyskać nadpłacony podatek, uzyskać dostęp do świadczeń, a także lepiej zrozumieć pisma otrzymywane z HMRC. Pomoc obejmuje natomiast nie tylko kwestie formalne, ale również praktyczne wsparcie osoby, która krok po kroku wyjaśnia podatnikowi, co należy zrobić i pomaga uporządkować dokumenty. Dlatego dla wielu osób takie wsparcie okazuje się dużym ułatwieniem w kontaktach z brytyjskim urzędem skarbowym.

Jakie organizacje współpracują z HMRC?

HMRC od lat finansuje organizacje społeczne i doradcze działające lokalnie w całej Wielkiej Brytanii. Wśród organizacji wspierających podatników znajdują się m.in.:

TaxAid,

Tax Help for Older People,

Citizens Advice,

organizacje wspierające migrantów i osoby wykluczone społecznie,

lokalne centra doradcze i community groups.

Każda z tych organizacji działa nieco inaczej. Część specjalizuje się w pomocy seniorom. Inne natomiast wspierają osoby samozatrudnione lub ludzi znajdujących się w kryzysie finansowym.

HMRC: coraz więcej usług jest cyfrowych

Brytyjski urząd skarbowy otwarcie przyznaje, że modernizacja systemu podatkowego powoduje problemy dla części mieszkańców. Coraz więcej spraw trzeba załatwiać online. Dlatego kontakt telefoniczny czy papierowa korespondencja są ograniczane.

Dlatego HMRC zwiększa finansowanie organizacji pomagających osobom, które nie radzą sobie z cyfrową administracją.

Chief Customer Officer HMRC Myrtle Lloyd podkreśla, że nikt nie powinien zostać pozostawiony bez wsparcia tylko dlatego, że nie potrafi korzystać z internetu lub znajduje się w trudnej sytuacji życiowej.

Gdzie szukać pomocy?

Osoby potrzebujące wsparcia powinny przede wszystkim skontaktować się z Citizens Advice, sprawdzić organizacje finansowane przez HMRC na stronie rządowej oraz zadzwonić do HMRC Extra Support Team. Warto również poszukać lokalnych community advice centres, które oferują pomoc w sprawach podatkowych i urzędowych. W wielu przypadkach wsparcie dostępne jest telefonicznie, online. Można z niego skorzystać również podczas spotkań stacjonarnych. Dlatego osoby mające trudności z formalnościami mogą wybrać formę kontaktu najbardziej dopasowaną do swoich potrzeb.

Ponad 43 tysiące osób otrzymało pomoc

HMRC poinformowało, że tylko między kwietniem 2025 a kwietniem 2026 roku ponad 43 tysiące osób skorzystało ze wsparcia organizacji finansowanych przez urząd.

Nowe granty mają jeszcze bardziej zwiększyć skalę pomocy. Organizacje, które otrzymają finansowanie, zostaną ogłoszone jeszcze w tym roku, a nowy program ruszy w kwietniu 2027 roku.

Dla wielu mieszkańców Wielkiej Brytanii może to oznaczać realną szansę na wyjście z problemów podatkowych bez dodatkowych kosztów i stresu.