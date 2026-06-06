Różnice w wysokości pomocy finansowej w różnych rejonach UK

W Wielkiej Brytanii powstały uderzające różnice w dostępie do świadczeń w różnych rejonach kraju. Szkocka rodzina o niskich dochodach dostaje 15 000 funtów więcej wsparcia finansowego niż identyczne gospodarstwo domowe w Anglii.

Według nowych badań dotyczących wpływu zdecentralizowanego podejścia do świadczeń socjalnych bezrobotna para z czwórką dzieci mieszkająca w Yorku otrzymywałaby 22 000 funtów rocznie w ramach zasiłku. Natomiast w Belfaście podobna para otrzymywałaby 32 000 funtów, a w Glasgow 37 000 funtów.

Różnice w dostępie do świadczeń w zależności od regionu

Badanie jest pierwszą szczegółową analizą decentralizacji w zakresie polityki zabezpieczenia społecznego. Wykazało, że różnice w uprawnieniach w czterech krajach jedynie nieznacznie zwiększyły ogólne wydatki UK na świadczenia socjalne. Podczas gdy struktura systemu pozostała zasadniczo taka sama.

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Stwierdzono jednak, że nie należy lekceważyć skutków finansowych tych różnic dla poszczególnych gospodarstw domowych. Ponieważ zdecentralizowana polityka może znacząco wpłynąć na poziom życia gospodarstw domowych o niskich dochodach w zależności od miejsca zamieszkania.

Zdecentralizowane rezygnacje z limitu świadczeń, który ogranicza całkowity dochód ze świadczeń bezrobotnych gospodarstw domowych, oznaczają, że rodziny szkockie i północnoirlandzkie są potencjalnie o tysiące funtów rocznie bogatsze niż ich odpowiedniki w Anglii i Walii.

W badaniu opublikowanym w ramach projektu Safety Nets podano: „Coraz bardziej wsparcie, jakie mogą otrzymać osoby dotknięte takimi problemami jak niskie dochody, choroba, niepełnosprawność lub obowiązki opiekuńcze, zależy od miejsca zamieszkania”.

Z czego wynikają różnice w wysokości pomocy finansowej?

Różnica w wysokości 15 000 funtów w dochodach z zasiłków dla identycznych rodzin w Anglii i Szkocji, o której mowa w badaniu, wynika z wyższych szkockich zasiłków na dzieci. A także dodatkowych zabezpieczeń, które chronią szkocką rodzinę przed limitami zasiłków. Zmniejszają one uprawnienia rodziny angielskiej do świadczeń o 8 000 funtów rocznie.

Zróżnicowanie poziomów wsparcia podatkowego w Wielkiej Brytanii oznacza, że rodzina w Anglii ze średnim rachunkiem za podatek lokalny i otrzymująca maksymalną ulgę podatkową (CTR) musiałaby płacić 248 funtów rocznie. W porównaniu z zerową kwotą w Szkocji i Walii.

W samej Anglii występują znaczne różnice w poziomach wsparcia podatkowego w ramach decentralizacji. Rodzina mieszkająca w nieruchomości z grupy D i kwalifikująca się do pełnego CTR w Doncaster nie zapłaciłaby nic. Gdyby jednak przenieśli się do North Lincolnshire, płaciliby 1400 funtów rocznie. Gdyż tam maksymalny współczynnik CTR wynosi 50 proc., a wsparcie jest ograniczone do grupy B.

Zdecentralizowana polityka socjalna zwiększyła wydatki Wielkiej Brytanii na ubezpieczenia społeczne o około 1 miliard funtów rocznie w latach 2023-2024. To z kolei wzbudziło wątpliwości niektórych środowisk co do ich przystępności.

Większość dodatkowych wydatków poniosła Szkocja. Ma ona największe możliwości kształtowania własnej polityki w zakresie ubezpieczeń społecznych. Było to spowodowane wprowadzeniem przez Szkocką Partię Narodową świadczeń na dzieci w wysokości 28,20 funta tygodniowo dla rodzin o niskich dochodach korzystających z Universal Credit. A także dopłat do innych świadczeń, od wsparcia dla opiekunów po zimowe dopłaty do paliwa.