Londyn najszczęśliwszym miastem w UK, ale dopiero 31 na świecie

Jakie jest najszczęśliwsze miasto w UK? Oczywiście Londyn. Choć jednocześnie zajął dopiero 31 miejsce w rankingu szczęścia na świecie. Czy w Londynie żyje się szczęśliwie? Jakie jest najlepsze do mieszkania miasto w Europie? Jakie są największe zalety stolicy UK, a jakie główne problemy?

Instytut Jakości Życia (Institute for Quality of Life, IQL) to międzynarodowy think tank zajmujący się badaniem dobrostanu mieszkańców miast na całym świecie. W najnowszym rankingu „Happy City Index 2025” Londyn został uznany za najszczęśliwsze miasto w Wielkiej Brytanii. Zdobył wysokie noty za edukację, transport i długość życia. Mimo to w skali światowej stolica Wielkiej Brytanii uplasowała się dopiero na 31. miejscu – za Monachium, Berlinem, Dreznem i Dublinem. Najszczęśliwsze miasto w UK może nie jest wcale takie zadowolone?

Najszczęśliwsze miasto w UK – za co mieszkańcy kochają Londyn

Londyn zdobył tytuł najszczęśliwszego miasta w Wielkiej Brytanii, a to zasługa nie tylko jego imponującej historii i światowej klasy kultury, ale przede wszystkim wysokiej jakości życia codziennego. Mieszkańcy stolicy mogą pochwalić się jedną z najwyższych średnich długości życia w kraju – aż 82,8 roku – oraz bardzo niskim wskaźnikiem samobójstw (zaledwie 0,1 na 1000 osób). Na szczęście Londynu składa się również doskonała infrastruktura transportowa, która jest w pełni dostępna, bezpieczna (0,13 ofiary śmiertelnej w wypadkach drogowych na 10 tys. mieszkańców) i dobrze rozwinięta.

Stolica zachwyca także liczbą terenów zielonych. Od królewskich parków po lokalne ogrody społeczne. E efekcie Londyn oferuje ponad 3 tysiące parków, które zajmują niemal 18% powierzchni miasta. Do tego dochodzi bogata oferta edukacyjna (miejskie uniwersytety zajmują wysokie pozycje w rankingach światowych, z jednym z nich na 2. miejscu globalnie), dostęp do wydarzeń kulturalnych na światowym poziomie, a także różnorodność językowa i etniczna, która sprawia, że każdy może poczuć się tu jak u siebie. Wszystko to składa się na wyjątkowy klimat miasta, które mimo wyzwań, wciąż przyciąga ludzi spragnionych nie tylko kariery, ale i codziennej radości życia.

Londyn dopiero na 31 miejscu pod względem poczucia szczęścia wśród mieszkańców – ranking Institute for Quality of Life

Londyn został uznany za najszczęśliwsze miasto w Wielkiej Brytanii według najnowszego rankingu Happy City Index 2025. Ranking opracował Institute for Quality of Life (IQL). Mimo krajowego sukcesu, w ujęciu globalnym stolica Wielkiej Brytanii uplasowała się dopiero na 31. miejscu. To wyraźnie poza pierwszą ligą międzynarodowego szczęścia. Londyn wyprzedziły nie tylko europejskie metropolie, takie jak Dublin (24.), Berlin (16.) czy Zurych (2.), ale również Singapur (3.) i Kopenhaga. Ta zajęła zaszczytne pierwsze miejsce.

Ranking IQL uwzględnia kilkadziesiąt wskaźników – od jakości zarządzania, przez mobilność i gospodarkę, po kulturę, zdrowie i dobrostan psychiczny mieszkańców. W zestawieniu nie zabrakło niespodzianek: na liście wyżej niż Londyn znalazły się także mniej oczywiste kierunki jak Drezno czy Montreal. Warszawa tym razem poza czołówką.

Wyniki rankingu pokazują, że choć Londyn pozostaje liderem w kraju, to w skali Europy i świata konkurencja nie śpi. Natomiast szczęście mieszkańców nie zawsze idzie w parze z wielkością czy prestiżem miasta.

Jak żyje się w stolicy Wielkiej Brytanii? Główne problemy i trudności

Londyn – najszczęśliwsze miasto w UK – to miejsce pełne energii, różnorodności i kulturalnych atrakcji na każdym kroku. Ale życie w stolicy nie zawsze jest lekkie. Wysokie koszty wynajmu mieszkań, tłok w komunikacji miejskiej i długie dojazdy potrafią dać się we znaki. Nawet najbardziej zakochanym w mieście londyńczykom. Dla wielu mieszkańców codzienność to balansowanie między karierą a próbą złapania oddechu w jednym z licznych parków. Choć miasto kusi możliwościami, to zmęczenie tempem życia jest równie realne jak zachwyt nad zachodem słońca nad Tamizą.