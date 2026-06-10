Masz dom w Irlandii? Sprawdź, czy przysługuje ci grant do 8 tysięcy euro

W Irlandii coraz więcej właścicieli nieruchomości zwraca uwagę na program Better Energy Homes Scheme, który umożliwia uzyskanie wsparcia finansowego. To grant 8 tysięcy euro na modernizację energetyczną domu. Kto może skorzystać?

W obliczu rosnących temperatur latem i wysokich kosztów energii, program ten przestaje być kojarzony wyłącznie z „ociepleniem na zimę” – dziś realnie pomaga również utrzymać chłód w budynkach w czasie upałów.

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Dotacje są częścią krajowej strategii poprawy efektywności energetycznej i obejmują szeroki zakres prac modernizacyjnych, które mogą znacząco obniżyć rachunki za prąd i ogrzewanie w dłuższej perspektywie.

Grant 8 tysięcy euro – na co można przeznaczyć środki?

W ramach programu właściciele domów mogą otrzymać wsparcie finansowe na konkretne prace modernizacyjne. Najłatwiej zdobyć dofinansowanie na remonty, które poprawiają izolację budynku i jego efektywność energetyczną.

Grant 8 tysięcy euro najczęściej dotyczy kompleksowych rozwiązań, takich jak ocieplenie ścian zewnętrznych w domu wolnostojącym, które należy do najbardziej kosztownych, ale i najbardziej efektywnych energetycznie inwestycji. Poza tym program obejmuje również izolację poddasza, ścian wewnętrznych oraz ścian szczelinowych. Dlatego można go przeznaczyć na prace, które pozwalają ograniczyć straty ciepła zimą i przegrzewanie wnętrz latem.

Środki można przeznaczyć także na instalacje zwiększające niezależność energetyczną domu. Wśród nich znajdują się panele fotowoltaiczne, instalacje solarne do podgrzewania wody, modernizacja systemów sterowania ogrzewaniem oraz montaż pomp ciepła. Ostatnie coraz częściej zastępują tradycyjne systemy grzewcze oparte na gazie lub oleju.

Realna poprawa komfortu w domu

Choć program często promowany jest jako sposób na obniżenie rachunków zimą, jego znaczenie w kontekście letnich upałów jest równie istotne. Dobrze ocieplony i zmodernizowany dom lepiej utrzymuje stabilną temperaturę. To oznacza mniejsze przegrzewanie się wnętrz podczas fal gorąca.

W praktyce oznacza to, że inwestycje finansowane przez grant 8 tysięcy euro mogą poprawić komfort życia przez cały rok. Nie tylko w sezonie grzewczym. Szczególnie skuteczne są tu rozwiązania takie jak izolacja ścian zewnętrznych oraz modernizacja dachu, które ograniczają przenikanie ciepła do wnętrza budynku.

Grant 8 tysięcy euro – kto może złożyć wniosek?

O wsparcie mogą ubiegać się różne grupy właścicieli nieruchomości. Program jest dostępny zarówno dla osób mieszkających w domach, jak i dla wynajmujących czy organizacji zarządzających budynkami.

W praktyce o grant 8 tysięcy euro mogą wnioskować właściciele prywatnych domów, osoby wynajmujące nieruchomości, firmy posiadające budynki mieszkalne, organizacje charytatywne oraz zatwierdzone podmioty mieszkaniowe. Warunkiem jest posiadanie prawa własności do nieruchomości oraz spełnienie wymagań technicznych programu.

W wielu przypadkach znaczenie ma również stan energetyczny budynku, oceniany w certyfikacie BER, który wskazuje efektywność energetyczną domu i potencjalne obszary modernizacji.

Jak aplikować o dofinansowanie w ramach Better Energy Homes Scheme ?

Proces uzyskania wsparcia w ramach Better Energy Homes Scheme można przejść na dwa sposoby. Pierwszy polega na samodzielnym złożeniu wniosku, wyborze certyfikowanego wykonawcy i realizacji prac zgodnie z wymaganiami programu. Po zakończeniu modernizacji i przedstawieniu dokumentacji grant jest wypłacany.

Drugą opcją jest skorzystanie z tzw. One Stop Shop, czyli firm partnerskich, które przejmują całość procesu – od audytu energetycznego, przez wybór wykonawców, aż po rozliczenie grantu. W tym modelu kwota dotacji jest zwykle od razu odliczana od kosztów inwestycji. To zmniejsza obciążenie finansowe właściciela domu na starcie.

Inwestycja w przyszłość

Grant 8 tysięcy euro pozwala znacząco obniżyć koszt inwestycji, która w normalnych warunkach byłaby poza zasięgiem wielu gospodarstw domowych.

Eksperci podkreślają, że połączenie izolacji, nowoczesnych systemów grzewczych i odnawialnych źródeł energii może w dłuższej perspektywie przynieść nie tylko niższe rachunki, ale też większą stabilność energetyczną budynku. Dlatego zapewni poprawę komfortu życia niezależnie od pory roku i niższe rachunki.