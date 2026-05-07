Opublikowano listę najgorszych brytyjskich lotnisk
Opublikowano listę najgorszych brytyjskich lotnisk / fot. Shutterstock
Podróże i turystykaUKŻycie w UK
2 min.czytania

Najgorsze brytyjskie lotniska pod względem opóźnień lotów

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Na podstawie analizy danych z Urzędu Lotnictwa Cywilnego (CAA) przeprowadzonej przez Press Association wyłoniono najgorsze brytyjskie lotniska pod względem opóźnień lotów.

Analiza przeprowadzona przez PA uwzględniła zaplanowane i czarterowe odloty z 23 komercyjnych lotnisk w Wielkiej Brytanii. Obsługujących co najmniej 1000 lotów w zeszłym roku, nie wliczając odwołań. Średnie opóźnienie odlotów wyniosło 14 minut i 54 sekundy, w porównaniu z 18 minutami i 24 sekundami w 2024 roku.

- Advertisement -

Najgorsze brytyjskie lotniska – jakie znalazło się na szczycie listy?

Opóźnienia lotów są często spowodowane czynnikami niezależnymi od lotnisk, takimi jak zakłócenia kontroli ruchu lotniczego (ATC) czy zła pogoda. Rory Boland, redaktor magazynu Which? Travel stwierdził, że wybór lotniska „nie powinien decydować o powodzeniu podróży”. Ale „zbyt wiele wakacji miało fatalny początek w zeszłym roku”.

Wśród brytyjskich portów lotniczych najgorzej pod względem opóźnień wypada lotnisko w Manchesterze. Pasażerowie nie mogą rezerwować z niego lotów „z jakąkolwiek pewnością”. Zgodnie z przeprowadzoną przez Press Association analizą, w 2025 roku odloty z tego trzeciego najbardziej ruchliwego brytyjskiego lotniska były opóźnione średnio o 19,5 minuty w stosunku do rozkładu.

To dłużej niż na wszystkich innych lotniskach w Wielkiej Brytanii. Mimo że oznaczało to 30-sekundową poprawę w porównaniu z rokiem poprzednim.

Rory Boland powiedział:

Lotnisko w Manchesterze zajmuje ostatnie miejsce w naszym badaniu lotnisk już czwarty rok z rzędu. A nowe dane CAA potwierdzają, dlaczego jest to szczególnie nieodpowiednie miejsce na utknięcie w czasie opóźnień. Pasażerom, którzy obawiają się niepewności związanej z podróżami, tak konsekwentnie słabe wyniki utrudniają dokonywanie rezerwacji z jakąkolwiek pewnością.

Lotnisko w Manchesterze znalazło się na szczycie niechlubnej listy
Lotnisko w Manchesterze znalazło się na szczycie niechlubnej listy / fot. Shutterstock

Lista lotnisk z największymi opóźnieniami

Drugie na niechlubnej liście znalazło się lotnisko w Birmingham. Odnotowało ono w ubiegłym roku drugą najgorszą punktualność lotów. Ze średnim opóźnieniem wynoszącym 18 minut i 42 sekundy.

Na trzecim miejscu znalazło się lotnisko w Bournemouth (17 minut i 18 sekund opóźnienia). Miejsce czwarte zajęło lotnisko Southampton (16 minut i 36 sekund opóźnienia), następne – Gatwick (16 minut i 24 sekund). Na miejscu szóstym uplasowało się lotnisko Newcastle (15 minut i 48 sekund średniego opóźnienia lotów). Następnie Leeds Bradford oraz Stansted z takim samym średnim opóźnieniem lotów – 15 minut i 36 sekund. Kolejne miejsce zajęło lotnisko w Edynburgu (15 minut i 24 sekundy opóźnienia).

Lotniska z najmniejszymi opóźnieniami

Co ciekawe – lotnisko Liverpool John Lennon – oddalone o niecałe 48 kilometrów od lotniska w Manchesterze – odnotowało największą punktualność lotów. Średnie opóźnienie wyniosło zaledwie 9 minut i 24 sekundy.

Niewiele większe średnie opóźnienie miało lotnisko Southend (10 minut i 24 sekundy). Następnie Aberdeen (10 minut i 53 sekundy), East Midlands (11 minut i 48 sekund). Kolejne to Belfast City (12 minut i 6 sekund), Glasgow (12 minut i 6 sekund), Belfast International (12 minut i 24 sekundy). Oraz największe – Heathrow (12 minut i 42 sekundy), Luton (14 minut i 12 sekund) i London City (14 minut i 12 sekund).

Odszkodowanie za opóźniony lot

W zależności od długości trasy i czasu opóźnienia, pasażerowie z rezerwacjami na opóźnione loty z lotnisk w Wielkiej Brytanii mają prawo do pomocy. Należy do niej zapewnienie im odpowiedniej ilości jedzenia i napojów oraz noclegu w razie potrzeby.

Linie lotnicze często nie zapewniają tego w przypadku poważnych zakłóceń, ponieważ są zasypywane prośbami.

Pasażerowie mogą również ubiegać się o odszkodowanie w wysokości do 520 funtów od linii lotniczych. Jeśli przyczyna opóźnienia jest uznana za zależną od nich, co może być usterką samolotu lub chorobą pilota.

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

Czytaj więcej

Teksty tygodnia

UK

Ilu Polaków siedzi w brytyjskich więzieniach? Mamy najnowsze dane

Polacy są jedną z grup obcokrajowców najczęściej osadzanych w brytyjskich więzieniach. Wyprzedzili nas tylko Albańczycy oraz Irlandczycy.
Artykuł specjalny

Książka, która uczy alfabetu przez zabawę – idealna dla polskich rodzin w UK

Książka, która uczy dzieci alfabetu przez zabawę. Idealna dla polskich rodzin w UK i dzieci dwujęzycznych w wieku 4–8 lat.
Niemcy

Zasiłki dla bezrobotnych rosną szybciej niż płace. Gdzie są najwyższe?

Zasiłek obywatelski to podstawowe świadczenie dla osób długotrwale bezrobotnych lub tych, których dochody nie wystarczają na utrzymanie. Sięga nawet półtrora tysiąca euro.
Podróże i turystyka

Lecisz latem z UK? Linie mogą łączyć loty i zmieniać godziny

Rząd opracował plan awaryjne, dzięki któremu odwoływanie lotów będzie możliwe z większym wyprzedzeniem. Linie będą mogły też łączyć loty.
UK

Pobierasz benefity w UK? Rząd chce, byś czekał nawet 20 lat na stały pobyt

Brytyjski rząd chce znacznie utrudnić imigrantom osiedlenie się na Wyspach. Planuje wydłużyć do 20 lat oczekiwanie na stały pobyt.

Przeczytaj także