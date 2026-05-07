Na podstawie analizy danych z Urzędu Lotnictwa Cywilnego (CAA) przeprowadzonej przez Press Association wyłoniono najgorsze brytyjskie lotniska pod względem opóźnień lotów.

Analiza przeprowadzona przez PA uwzględniła zaplanowane i czarterowe odloty z 23 komercyjnych lotnisk w Wielkiej Brytanii. Obsługujących co najmniej 1000 lotów w zeszłym roku, nie wliczając odwołań. Średnie opóźnienie odlotów wyniosło 14 minut i 54 sekundy, w porównaniu z 18 minutami i 24 sekundami w 2024 roku.

Najgorsze brytyjskie lotniska – jakie znalazło się na szczycie listy?

Opóźnienia lotów są często spowodowane czynnikami niezależnymi od lotnisk, takimi jak zakłócenia kontroli ruchu lotniczego (ATC) czy zła pogoda. Rory Boland, redaktor magazynu Which? Travel stwierdził, że wybór lotniska „nie powinien decydować o powodzeniu podróży”. Ale „zbyt wiele wakacji miało fatalny początek w zeszłym roku”.

Wśród brytyjskich portów lotniczych najgorzej pod względem opóźnień wypada lotnisko w Manchesterze. Pasażerowie nie mogą rezerwować z niego lotów „z jakąkolwiek pewnością”. Zgodnie z przeprowadzoną przez Press Association analizą, w 2025 roku odloty z tego trzeciego najbardziej ruchliwego brytyjskiego lotniska były opóźnione średnio o 19,5 minuty w stosunku do rozkładu.

To dłużej niż na wszystkich innych lotniskach w Wielkiej Brytanii. Mimo że oznaczało to 30-sekundową poprawę w porównaniu z rokiem poprzednim.

Rory Boland powiedział:

– Lotnisko w Manchesterze zajmuje ostatnie miejsce w naszym badaniu lotnisk już czwarty rok z rzędu. A nowe dane CAA potwierdzają, dlaczego jest to szczególnie nieodpowiednie miejsce na utknięcie w czasie opóźnień. Pasażerom, którzy obawiają się niepewności związanej z podróżami, tak konsekwentnie słabe wyniki utrudniają dokonywanie rezerwacji z jakąkolwiek pewnością.

Lista lotnisk z największymi opóźnieniami

Drugie na niechlubnej liście znalazło się lotnisko w Birmingham. Odnotowało ono w ubiegłym roku drugą najgorszą punktualność lotów. Ze średnim opóźnieniem wynoszącym 18 minut i 42 sekundy.

Na trzecim miejscu znalazło się lotnisko w Bournemouth (17 minut i 18 sekund opóźnienia). Miejsce czwarte zajęło lotnisko Southampton (16 minut i 36 sekund opóźnienia), następne – Gatwick (16 minut i 24 sekund). Na miejscu szóstym uplasowało się lotnisko Newcastle (15 minut i 48 sekund średniego opóźnienia lotów). Następnie Leeds Bradford oraz Stansted z takim samym średnim opóźnieniem lotów – 15 minut i 36 sekund. Kolejne miejsce zajęło lotnisko w Edynburgu (15 minut i 24 sekundy opóźnienia).

Lotniska z najmniejszymi opóźnieniami

Co ciekawe – lotnisko Liverpool John Lennon – oddalone o niecałe 48 kilometrów od lotniska w Manchesterze – odnotowało największą punktualność lotów. Średnie opóźnienie wyniosło zaledwie 9 minut i 24 sekundy.

Niewiele większe średnie opóźnienie miało lotnisko Southend (10 minut i 24 sekundy). Następnie Aberdeen (10 minut i 53 sekundy), East Midlands (11 minut i 48 sekund). Kolejne to Belfast City (12 minut i 6 sekund), Glasgow (12 minut i 6 sekund), Belfast International (12 minut i 24 sekundy). Oraz największe – Heathrow (12 minut i 42 sekundy), Luton (14 minut i 12 sekund) i London City (14 minut i 12 sekund).

Odszkodowanie za opóźniony lot

W zależności od długości trasy i czasu opóźnienia, pasażerowie z rezerwacjami na opóźnione loty z lotnisk w Wielkiej Brytanii mają prawo do pomocy. Należy do niej zapewnienie im odpowiedniej ilości jedzenia i napojów oraz noclegu w razie potrzeby.

Linie lotnicze często nie zapewniają tego w przypadku poważnych zakłóceń, ponieważ są zasypywane prośbami.

Pasażerowie mogą również ubiegać się o odszkodowanie w wysokości do 520 funtów od linii lotniczych. Jeśli przyczyna opóźnienia jest uznana za zależną od nich, co może być usterką samolotu lub chorobą pilota.