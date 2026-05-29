Niemcy obniżają podatek lotniczy. Bilety będą tańsze?

Od 1 lipca Niemcy obniżają podatek lotniczy, co zmniejszy opłaty lotnicze o około 16 proc. Czy dzięki temu pasażerowie mogą liczyć na tańsze bilety tego lata?

Linie lotnicze, a w szczególności Ryanair, ostro krytykowały niemiecki podatek lotniczy od czasu jego podwyżki w 2024 roku. Wielokrotnie też groziły ograniczeniem działalności w tym kraju. Podatki lotnicze obowiązują również we Francji, Norwegii, Wielkiej Brytanii i Włoszech. Podczas gdy Szwecja zniosła swój podatek lotniczy w 2025 roku, rząd belgijski planuje podwoić go z 5 do 11 euro do 2029 roku. Natomiast niedawno posłowie niemieckiego Bundestagu zagłosowali za obniżeniem podatku lotniczego. Jakie będą tego skutki?

Obniżka podatku lotniczego w Niemczech

Po podwyżce podatku lotniczego w 2024 roku opłaty od każdego pasażera podróżującego w obrębie Niemiec lub do innego państwa członkowskiego UE wzrosły z 12,73 euro do 15,53 euro. W przypadku podróży na dalsze odległości, powyżej 6000 kilometrów, podatek od pasażera wzrósł z 58,06 euro do 70,83 euro.

Teraz jednak podatek od pasażera w Europie spadnie do 13,03 euro. A w przypadku lotów długodystansowych do 59,43 euro. Szacuje się, że obniżka podatku będzie kosztować budżet państwa 350 milionów euro rocznie.

Ponadto obniżka poprawi warunki zarówno dla tanich, jak i dalekodystansowych linii lotniczych działających na rynku niemieckim. Analitycy uważają, że niższe opłaty mogą zachęcić przewoźników do przywrócenia częstotliwości lotów, dodania nowych tras i zwiększenia liczby miejsc. Szczególnie na trasach krótkodystansowych w Europie, gdzie wrażliwość na cenę biletów jest największa.

Pasażerowie mogą liczyć na obniżkę biletów?

Jak powiedział Gerald Wissel, prezes Airborne Consulting, w wywiadzie dla Deutsche Welle:

– Państwo rezygnuje z dochodów, ale pasażerowie nie odczują żadnej obniżki podatku.

Kiedy jednak rząd podniósł podatek w 2024 roku, linie lotnicze przerzuciły koszty na pasażerów, podnosząc ceny biletów. Linie lotnicze nie są jednak zobowiązane do obniżki cen biletów, gdy obniżono podatki. Spadek kosztów operacyjnych wynikający z obniżki podatku prawdopodobnie zostanie zniwelowany przez wzrost kosztów paliwa lotniczego.

Linie lotnicze w całej Europie nadal borykają się bowiem z rosnącą presją finansową wynikającą z wyższych kosztów paliwa lotniczego. A także inflacji, kosztów pracy i wymogów ochrony środowiska. Wielu przewoźników argumentuje, że niższe podatki i opłaty lotniskowe są niezbędne do utrzymania wzrostu i konkurencyjności.