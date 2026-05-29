Ryanair należy do grona najostrzejszych krytyków podatku lotniczego
Ryanair należy do grona najostrzejszych krytyków podatku lotniczego / fot. Shutterstock
NiemcyŻycie w Niemczech
1 min.czytania

Niemcy obniżają podatek lotniczy. Bilety będą tańsze?

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Od 1 lipca Niemcy obniżają podatek lotniczy, co zmniejszy opłaty lotnicze o około 16 proc. Czy dzięki temu pasażerowie mogą liczyć na tańsze bilety tego lata?

Linie lotnicze, a w szczególności Ryanair, ostro krytykowały niemiecki podatek lotniczy od czasu jego podwyżki w 2024 roku. Wielokrotnie też groziły ograniczeniem działalności w tym kraju. Podatki lotnicze obowiązują również we Francji, Norwegii, Wielkiej Brytanii i Włoszech. Podczas gdy Szwecja zniosła swój podatek lotniczy w 2025 roku, rząd belgijski planuje podwoić go z 5 do 11 euro do 2029 roku. Natomiast niedawno posłowie niemieckiego Bundestagu zagłosowali za obniżeniem podatku lotniczego. Jakie będą tego skutki?

- Advertisement -

Obniżka podatku lotniczego w Niemczech

Po podwyżce podatku lotniczego w 2024 roku opłaty od każdego pasażera podróżującego w obrębie Niemiec lub do innego państwa członkowskiego UE wzrosły z 12,73 euro do 15,53 euro. W przypadku podróży na dalsze odległości, powyżej 6000 kilometrów, podatek od pasażera wzrósł z 58,06 euro do 70,83 euro.

Teraz jednak podatek od pasażera w Europie spadnie do 13,03 euro. A w przypadku lotów długodystansowych do 59,43 euro. Szacuje się, że obniżka podatku będzie kosztować budżet państwa 350 milionów euro rocznie.

Ponadto obniżka poprawi warunki zarówno dla tanich, jak i dalekodystansowych linii lotniczych działających na rynku niemieckim. Analitycy uważają, że niższe opłaty mogą zachęcić przewoźników do przywrócenia częstotliwości lotów, dodania nowych tras i zwiększenia liczby miejsc. Szczególnie na trasach krótkodystansowych w Europie, gdzie wrażliwość na cenę biletów jest największa.

Pasażerowie mogą liczyć na obniżkę biletów?

Jak powiedział Gerald Wissel, prezes Airborne Consulting, w wywiadzie dla Deutsche Welle:

Państwo rezygnuje z dochodów, ale pasażerowie nie odczują żadnej obniżki podatku.

Kiedy jednak rząd podniósł podatek w 2024 roku, linie lotnicze przerzuciły koszty na pasażerów, podnosząc ceny biletów. Linie lotnicze nie są jednak zobowiązane do obniżki cen biletów, gdy obniżono podatki. Spadek kosztów operacyjnych wynikający z obniżki podatku prawdopodobnie zostanie zniwelowany przez wzrost kosztów paliwa lotniczego.

Linie lotnicze w całej Europie nadal borykają się bowiem z rosnącą presją finansową wynikającą z wyższych kosztów paliwa lotniczego. A także inflacji, kosztów pracy i wymogów ochrony środowiska. Wielu przewoźników argumentuje, że niższe podatki i opłaty lotniskowe są niezbędne do utrzymania wzrostu i konkurencyjności.

Google Logo Dodaj "Polish Express" do preferowanych źródeł Google + Dodaj źródło

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

Czytaj więcej

Przeczytaj także

Zdalny opis badań radiologicznych – szybka konsultacja bez wychodzenia z domu

Opis rezonansu lub tomografii bez wizyty w placówce? Coraz więcej pacjentów korzysta ze zdalnych konsultacji radiologicznych online.

Niemcy: wyższe składki dla bezdzietnych? Polacy mogą zapłacić więcej za Pflegeversicherung

Berlin szykuje się do kolejnej trudnej rozmowy o pieniądzach. Wyjaśniamy, co to oznacza dla Polaków w Niemczech.

Niemcy jednym z najlepszych krajów na świecie dla imigrantów

W Indeksie Imigracyjnym na 2026 rok podano, jakie są najlepsze kraje dla imigrantów, a Niemcy znalazły się w nim na piątej pozycji.

Studia we Wrocławiu to nowe możliwości rozwoju na Wyspach

Praca w Wielkiej Brytanii i studia w Polsce? Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu pokazuje, że taki model nauki jest dziś realny.

Reforma podatkowa “21-10-0”: czy wejdzie 0 VAT na żywność?

Przy zmianach stawek VAT budżet państwa nie może być stratny. Dlatego proponowana reforma podatkowa w Niemczech wzbudza wiele pytań.

Finanse i świadczenia

Praca i zarobki

Życie w Niemczech

Wydarzenia kryminalne

Transport