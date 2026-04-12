Chłopca, który urodził się w Walii, nie wpuszczono na lot do UK
Nowe przepisy uderzają w rodziny imigrantów. Dziecka nie wpuszczono na lot do UK

Paulina Markowska
Ochrona lotniska nie wpuściła na lot do UK 9-letniego chłopca urodzonego w Wielkiej Brytanii. Jego rodzice – mający pre-settled i settled status – byli zdruzgotani taką decyzją.

9-letni chłopiec urodzony w Walii utknął za granicą wraz z matką, gdy funkcjonariusze straży granicznej odmówili mu powrotu do Wielkiej Brytanii po rodzinnym wyjeździe na mecz rugby.

Chłopca urodzonego na Wyspach nie wpuszczono na lot do UK

W ubiegły czwartek ochrona lotniska zatrzymała w Mediolanie 9-letniego Davida pochodzącego z Walii. Chłopiec próbował wsiąść na pokład samolotu Ryanaira, aby polecieć do Londynu Gatwick.

Chłopiec był akurat po czterodniowym wyjeździe z rodziną na mecze rugby, które odbyły się w Wenecji w czasie Świąt Wielkanocnych.

Przy próbie wejścia na pokład samolotu Ryanair matka z synem usłyszeli, że nie posiadają żadnego dokumentu potwierdzającego prawo legalnego pobytu Davida w Wielkiej Brytanii. Argumenty, że chłopiec uczęszcza do szkoły w Walii i wyjechał z Wysp tylko raz, okazały się niewystarczające.

Coraz więcej imigrantów z UE ma problemy na lotniskach po wejściu nowych przepisów
Rodzice chłopca pochodzą z Rumunii i przeprowadzili się do Wielkiej Brytanii w 2016 roku. Natomiast w 2017 roku urodził się David – już na Wyspach. Matka Davida ma pre-settled status, a ojciec settled status. Rodzice myśleli, że chłopiec automatycznie otrzyma obywatelstwo brytyjskie po siedmiu latach nieprzerwanego pobytu w kraju.

Nie zdawali sobie sprawy z tego, że przepisy dotyczące imigrantów bardzo się zmieniły.

Myślałam, że obywatelstwo brytyjskie przyznano mu automatycznie i nie musi posiadać statusu zasiedlenia. Jednak przepisy zmieniły się od czasu Brexitu i nie byłam ich świadoma – powiedziała matka Davida.

Sytuacji nie udało się jeszcze rozwiązać. Matka została we Włoszech z Davidem przez dwie dodatkowe noce. A jej mąż i pasierb polecieli z powrotem do Wielkiej Brytanii, aby jej pasierb mógł pójść do szkoły, a jej mąż wrócić do pracy.

Matka z synem następnie udali się do Rumunii, aby zamieszkać u krewnych.

Alex Davies-Jones, posłanka z okręgu wyborczego Davida, określiła tę sytuację jako „wyraźnie bardzo przygnębiające doświadczenie zarówno dla Davida, jak i jego mamy” i potwierdziła, że jej biuro pracuje nad szybkim rozwiązaniem sprawy.

Zmiany przepisów dotyczących podróży

W lutym rząd Wielkiej Brytanii wprowadził nowe przepisy dotyczące podróży, wymagające od osób posiadających podwójne obywatelstwo przedstawienia brytyjskiego paszportu lub certyfikatu z prawem pobytu. Wcześniej osoby posiadające podwójne obywatelstwo mogły wjechać na podstawie paszportu innego niż brytyjski bez takiej dokumentacji.

Niedawno szeroko opisaliśmy podobny problem w kontekście sytuacji polskich dzieci, które nie są wpuszczane na loty do UK. Gdy na przykład próbują wrócić z rodzicami do Wielkiej Brytanii.

