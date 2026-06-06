Co trzeci rodzic rezygnuje z zatrudnienia przez sztywne zasady pracy

Co trzeci rodzic małego dziecka zdecydował się odejść z pracy dlatego, że nie mógł liczyć na swobodną organizację obowiązków zawodowych – podała organizacja związkowa Trades Union Congress (TUC). Rynek pracy w UK nie sprzyja wychowywaniu dzieci.

Dla pracodawców swobodne godziny pracy pozostają rozwiązaniem budzącym więcej pytań niż entuzjazmu.

Rodzice odchodzą z pracy, bo nie mają wyboru

Rynek pracy w UK nie zawsze jest przychylny rodzicom. W badaniu przeprowadzonym wśród 500 rodziców dzieci poniżej 7. roku życia aż jedna trzecia respondentów przyznała, że brak możliwości dostosowania godzin lub formy pracy do życia rodzinnego zmusił ich do rezygnacji z zatrudnienia. Podobny odsetek ankietowanych wskazał, że ich nieformalne prośby o bardziej swobodną organizację pracy zostały częściowo lub całkowicie odrzucone. Rodzice nie odchodzą dlatego, że nie chcą pracować, tylko dlatego, że nie pozostawiono im wyjścia.

- Advertisement -

Aż 75 proc. respondentów zadeklarowało, że byłoby bardziej zainteresowanych ofertą pracy, gdyby zawierała ona możliwość wykonywania obowiązków poza biurem. Paradoksalnie część pracowników nawet nie wie, że takie rozwiązania są dostępne. Niemal co piąty uczestnik badania przyznał, że nie miał świadomości przysługującego mu prawa do złożenia wniosku o swobodną organizację pracy.

Sekretarz generalny TUC Paul Nowak nie pozostawia wątpliwości co do skali problemu. – Możliwość elastycznej pracy nie jest dodatkiem. Jest kołem ratunkowym dla pracujących rodzin – podkreślił.

Biuro kontra home office

Według TUC rynek pracy w UK nadal społecznie stygmatyzuje pracę zdalną. Osoby pracujące w tym modelu spotykają się z mniej przychylnym traktowaniem albo z przekonaniem, że ich praca ma mniejszą wartość niż ta wykonywana w biurze.

Jednocześnie badanie przeprowadzone w 2025 roku przez platformę Culture Amp szerszy obraz nastrojów na rynku pracy. Objęło 1,4 miliarda odpowiedzi z 97 ankiet, zebranych w 8200 firmach na całym świecie, w tym w 816 w Wielkiej Brytanii.

Najwyższy odsetek pracowników planujących odejście odnotowano w Niemczech, gdzie aż 25 proc. osób zamierza zmienić pracę w ciągu 12 miesięcy. Wielka Brytania plasuje się blisko czołówki, z wynikiem 24 proc. Globalnie natomiast średnio co piąty pracownik planuje odejść z pracy w najbliższym roku.

Pracodawca od razu powinien powiedzieć, czy praca zdalna jest możliwa

TUC popiera działania brytyjskiego rządu zmierzające do uczynienia elastycznej pracy standardowym rozwiązaniem w ramach reform prawa pracy. Według związkowców pracodawcy powinni zostać zobowiązani do informowania na etapie rekrutacji o dostępnych formach pracy. Dzięki temu kandydaci od początku wiedzieliby, czy oferta rzeczywiście daje szansę na pogodzenie kariery zawodowej z życiem rodzinnym.