Working Family Payment – WFP – zasady i zmiany w zasiłku w 2025 roku

Świadczenie WFP jest wypłacane rodzinom o niskich dochodach. Podstawowym warunkiem jest jednak zatrudnienie. Ile wynosi zasiłek w tym roku i komu przysługuje?

Zasiłek dla pracujących rodzin (Working Family Payment) to ważne świadczenie, które ma na celu wsparcie osób pracujących, ale o niskich dochodach, które wychowują dzieci. W obliczu rosnących kosztów życia, takich jak ceny mieszkań czy żywności, taki zasiłek staje się nieocenioną pomocą. Dla wielu rodzin to realna pomoc, która może znacząco poprawić ich sytuację finansową.

Co ważne, zasiłek ten jest wypłacany bez opodatkowania. Dlatego też jest atrakcyjnym wsparciem dla potrzebujących rodzin. Zgodnie z nowymi zmianami wprowadzonymi w 2025 roku, limity dochodów, które uprawniają do świadczenia, zostały podniesione o 60 euro tygodniowo dla każdej wielkości rodziny. Oznacza to oczywiście, że więcej rodzin będzie mogło skorzystać ze świadczenia Working Family Payment. To z kolei daje im większą szansę na stabilność finansową. Wzrost limitów to krok w stronę zapewnienia, że nawet osoby zarabiające na poziomie minimalnym, ale posiadające dzieci, nie zostaną pozostawione same sobie w trudnej sytuacji ekonomicznej. Zatem czy nie warto docenić tego rodzaju inicjatyw. Takie świadczenia nie tylko pomagają w codziennym funkcjonowaniu. Stawiają na równowagę i równość szans dla rodzin w Irlandii?

Warunki przyznawania Working Family Payment – WFP

Aby ubiegać się o zasiłek Working Family Payment (WFP) w 2025 roku, należy spełnić kilka warunków. Po pierwsze, aplikant musi być pracownikiem na umowę o pracę i przepracować co najmniej 38 godzin w ciągu dwóch tygodni. Co ważne godziny pracy sumują się z godzinami pracy współmałżonka, partnera cywilnego lub konkubenta. Warto pamiętać, że zasiłek nie przysługuje osobom prowadzącym działalność gospodarczą ani tym, którzy pracują w ramach programów takich jak Tús, JobBridge czy Rural Social Scheme. Po drugie, osoba ubiegająca się o zasiłek musi mieć co najmniej jedno dziecko, które normalnie mieszka z nią lub jest przez nią utrzymywane. Dziecko musi być poniżej 18. roku życia lub do 22. roku życia, jeśli jest pełnoetatowym uczniem.

Kolejnym istotnym warunkiem jest dochód. Aby kwalifikować się do WFP, dochód gospodarstwa domowego nie może przekroczyć określonego limitu. Zależy on od liczby dzieci w rodzinie. Na przykład, dla rodziny z jednym dzieckiem limit dochodu wynosi 705 euro tygodniowo. Natomiast dla rodziny z pięciorgiem dzieci – 1,124 euro. Warto zaznaczyć, że w 2025 roku limity dochodów zwiększono o 60 euro tygodniowo. Co oczywiste oznacza to, że więcej rodzin będzie mogło skorzystać z tego wsparcia. Wnioskodawcy muszą również spełniać warunek stabilności zatrudnienia. Dlatego muszą udowodnić, że prawdopodobnie potrwa co najmniej 3 miesiące.

Aby aplikować, należy wypełnić formularz aplikacyjny dostępny w lokalnym Intreo Centre lub w urzędzie ds. pomocy społecznej. Trzeba także załączyć aktualne paski wypłat. Można również złożyć wniosek online za pośrednictwem platformy MyWelfare.ie z zweryfikowanym kontem MyGovID.