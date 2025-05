Czerwiec jest ważnym miesiącem pod względem finansowym. W tym miesiącu przypada połowa roku oraz koniec drugiego kwartału. W związku z tym wprowadzanych jest wiele zmian, modyfikacji oraz wypłacane są świadczenia. Część z nich ma nową wysokość lub przesunięty termin. Jakie zmiany w świadczeniach pojawią się w czerwcu? Jak wyglądają finanse w czerwcu w irlandzkim gospodarstwie?

Zmiany w świadczeniach i finanse w czerwcu w Irlandii – kalendarium

Czerwiec przynosi istotne zmiany w świadczeniach społecznych i sposobach wsparcia finansowego w Irlandii. Dla wielu gospodarstw domowych, szczególnie tych o niższych dochodach, świadczenia te stanowią ważne wsparcie w codziennym budżecie. Pomagają pokryć rosnące koszty życia. Niwelują galopujące rachunki, a także wydatki związane z opieką czy edukacją dzieci. Dlatego tak ważne jest, aby na bieżąco śledzić informacje o nadchodzących wypłatach, zmianach terminów i dodatkowych jednorazowych grantach. Każda modyfikacja – czy to wcześniejsza wypłata z powodu święta, czy wprowadzenie nowej formy wsparcia – może mieć realny wpływ na płynność finansową wielu rodzin. Poniżej przedstawiamy kalendarium najważniejszych zmian i dat dotyczących świadczeń w czerwcu.

Zmiany w świadczeniach i finanse w czerwcu – przegląd chronologiczny

30–31 maja 2025: Wcześniejsze wypłaty świadczeń z powodu czerwcowego święta państwowego

Ze względu na przypadające na poniedziałek, 2 czerwca 2025 roku, święto państwowe (bank holiday), Departament Ochrony Socjalnej (Department of Social Protection) zapowiedział wcześniejsze wypłaty świadczeń socjalnych. Osoby, które normalnie otrzymują płatności w poniedziałki, mogą spodziewać się ich już w piątek, 30 maja, lub w sobotę, 31 maja. Dotyczy to m.in. zasiłków dla dzieci (Child Benefit) oraz innych regularnych świadczeń socjalnych.

5 czerwca 2025: Wypłata Zasiłku Wsparcia dla Opiekunów (Carer’s Support Grant)

W czwartek, 5 czerwca 2025 roku, zostanie wypłacony jednorazowy Zasiłek Wsparcia dla Opiekunów (Carer’s Support Grant) w wysokości 2 000 euro. Jest to wzrost o 150 euro w porównaniu do poprzedniego roku. Świadczenie to jest automatycznie przyznawane osobom otrzymującym Carer’s Allowance, Carer’s Benefit lub Domiciliary Care Allowance. Osoby nieotrzymujące tych świadczeń, ale spełniające określone kryteria, mogą ubiegać się o grant poprzez złożenie odpowiedniego wniosku.

Czerwiec 2025: Otwarcie aplikacji na Zasiłek na Ubrania i Obuwie Szkolne (Back to School Clothing and Footwear Allowance)

W czerwcu 2025 roku rozpocznie się przyjmowanie wniosków na Zasiłek na Ubrania i Obuwie Szkolne (Back to School Clothing and Footwear Allowance). Świadczenie to ma na celu wsparcie rodzin w pokryciu kosztów związanych z zakupem odzieży i obuwia dla dzieci rozpoczynających nowy rok szkolny. Wysokość zasiłku wynosi 160 euro dla dzieci w wieku 4–11 lat. Natomiast dla dzieci w wieku 12–22 lat, które kontynuują naukę w pełnym wymiarze godzin w szkole średniej – 285 euro. Wiele rodzin otrzyma to świadczenie automatycznie. Dlatego zostanie o tym poinformowane przez konto MyWelfare lub listownie do końca czerwca. Rodziny, które nie otrzymają takiego powiadomienia, powinny złożyć wniosek online na stronie MyWelfare.ie. Uwaga! Termin składania wniosków upływa 30 września 2025 roku.

Finanse w czerwcu w Irlandii – kontynuacja zamiast rewolucji

Zmiany w świadczeniach i finanse w czerwcu w Irlandii nie przyniosą rewolucji. Niemniej zdecydowanie warto mieć je na radarze. Od wcześniejszych wypłat przed długim weekendem, przez jednorazowe wsparcie dla opiekunów, aż po otwarcie wniosków o szkolny zasiłek. Dlatego czerwiec obfituje w daty, które mogą mieć realny wpływ na domowy budżet. To miesiąc, w którym jedno kliknięcie w systemie MyWelfare albo złożenie odpowiedniego wniosku może przełożyć się na konkretne euro w portfelu. Warto więc zaznaczyć te daty w kalendarzu. Nie tylko dla świętego spokoju, ale i dla finansowego bezpieczeństwa.