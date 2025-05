Choć w ofercie przewoźnika głośno o promocjach, obniżkach i okazjach. Pomiędzy tym właściciel linii lotniczych przemyca informacje o dotkliwych stratach finansowych i poważnie rozważa podwyżki. Czy Ryanair podniesie ceny biletów? Kiedy nastąpi podwyżka i o ile?

Po latach taniego latania z Ryanair, podróżni muszą przygotować się na zmianę kursu. W 2025 roku przewoźnik zapowiada wyraźny wzrost cen biletów. Co skłania największą europejską tanią linię lotniczą do tej decyzji i jak może ona wpłynąć na rynek podróży lotniczych?

Wzrost kosztów i presja inflacyjna

Głównym powodem, dla którego Ryanair podniesie ceny biletów, są rosnące koszty operacyjne, w tym przede wszystkim:

wyższe ceny paliwa lotniczego,

wzrost kosztów pracy i obsługi pasażerów,

oraz coraz bardziej wymagające przepisy środowiskowe, zmuszające linie do inwestowania w nowocześniejszy, bardziej ekologiczny tabor.

Choć przewoźnik starał się przez długi czas utrzymywać konkurencyjność cenową, granice opłacalności zostały osiągnięte. W ubiegłym roku, aby utrzymać wysokie obłożenie lotów, Ryanair obniżył średnią cenę biletu z około 49 euro do nieco ponad 41 euro. Efekt? Więcej pasażerów, ale niższy zysk.

Spadek zysków mimo wzrostu liczby pasażerów

Choć Ryanair przewiózł w ostatnim roku rekordową liczbę 200 milionów pasażerów, jego zysk netto spadł o 16% w porównaniu do poprzedniego roku. Przewoźnik zarobił „zaledwie” 1,61 miliarda euro, co – jak na skalę jego działalności – jest niepokojącym sygnałem.

Taka sytuacja zmusza zarząd do zmiany strategii. Ryanair podniesie ceny biletów, by odzyskać rentowność i zrekompensować straty wynikające z ubiegłorocznych rabatów oraz problemów wewnętrznych.

Problemy z Boeingiem – mniej samolotów, mniej lotów

Wzrost cen to nie tylko efekt inflacji. Kluczowym czynnikiem jest również opóźnienie dostaw nowych samolotów Boeing 737 Max. Z powodu problemów technicznych, strajków w zakładach Boeinga i kontroli jakości, Ryanair otrzyma mniej maszyn, niż planował.

Zamiast planowanego wzrostu o 10% w liczbie pasażerów, linia szacuje, że będzie to jedynie 3% w nadchodzącym roku. Mniej dostępnych maszyn oznacza mniej miejsc na pokładach, co naturalnie prowadzi do wzrostu cen. W tej sytuacji Ryanair podniesie ceny biletów, aby przy niższej podaży utrzymać lub zwiększyć przychody.

Kiedy Ryanair podniesie ceny biletów?

Podwyżki mają zostać wdrożone już w pierwszym kwartale roku finansowego 2025/2026, który rozpoczął się w kwietniu 2025. Jak zapowiada prezes Michael O’Leary, wzrosty cen mają być „średnie lub wyższe kilkunastoprocentowe” w porównaniu do zeszłego roku.

Dotkną one przede wszystkim najbardziej popularnych tras w sezonie letnim, ale nie można wykluczyć, że z czasem obejmą też mniej oblegane kierunki.

Ryanair podniesie ceny biletów – co to oznacza dla pasażerów?

Pasażerowie muszą liczyć się z wyższymi kosztami podróży, zwłaszcza jeśli nie rezerwują biletów z dużym wyprzedzeniem. Podróżowanie w szczycie sezonu wakacyjnego czy w okolicach świąt stanie się zauważalnie droższe.

Ryanair podniesie ceny biletów, ale jednocześnie może poprawić jakość usług i punktualność.

Czy to początek końca taniego latania?

W dłuższej perspektywie, decyzja Ryanaira może mieć wpływ na cały rynek tanich przewoźników. Jeśli inne linie pójdą w jego ślady, zakończy się era ekstremalnie niskich cen. Skończą się bilety za kilka euro. Choć wciąż będą możliwe okazje i promocje, podróżowanie samolotem może znów stać się bardziej elitarną formą transportu.

Decyzja, że Ryanair podniesie ceny biletów, to sygnał głębszych zmian w modelu funkcjonowania tanich linii lotniczych. Wzrost kosztów, problemy z dostawami samolotów i presja inflacyjna sprawiają, że tanie latanie nie jest już tak łatwe do utrzymania jak kiedyś. Dla pasażerów to dobry moment, by planować podróże z większym wyprzedzeniem. I uważniej śledzić promocje.