Irlandzki Cork na nowych torach. Rusza druga faza kolejowej rewolucji

W centrum inwestycji znajduje się nowa 18-kilometrowa linia kolejowa, łącząca Ballincollig na zachodzie z Mahon Point na wschodzie Cork.

Linia kolejowa będzie trasą z 25 przystankami, rozmieszczonymi strategicznie przy najważniejszych punktach miasta. Dodatkowo w Ballincollig powstanie pętla, która zapewni lepsze skomunikowanie z gęsto zaludnionymi dzielnicami.

Nowe stacje i węzły przesiadkowe

W ramach drugiej fazy projektu planowana jest budowa ośmiu nowych stacji kolejowych:

Blarney/Stoneview,

Monard,

Tivoli,

Dunkettle,

Ballynoe,

Blackpool/Kilbarry,

Carrigtwohill West,

Water Rock.

Oprócz nowych przystanków zmodernizowane zostaną również istniejące stacje w Mallow, Midleton i Cobh, co znacząco poprawi ich przepustowość i dostępność. Szczególnie istotne będą dwa nowe węzły typu Park & Ride – przy stacjach Blarney i Blackpool.

W Mahon planowane jest utworzenie centrum mobilności, a główna stacja – Kent Station – zostanie połączona z portowym Kennedy Quay nowym mostem pieszo-rowerowym. Wzdłuż całej nowej linii zaplanowano także infrastrukturę rowerową.

Co więcej, ta inwestycja ma zachęcić mieszkańców do częstszego korzystania z transportu publicznego. Ponadto poprawi ona dostępność komunikacyjną dla pieszych i rowerzystów i dzięki temu możliwe będzie zmniejszenie natężenia ruchu samochodowego w centrum miasta. Wreszcie, projekt wpisuje się w długofalową strategię Cork dotyczącą zrównoważonego transportu.

Nowoczesna sieć kolejowa na miarę XXI wieku

Kluczowym elementem inwestycji jest pełna elektryfikacja całej sieci kolejowej w Cork, co pozwoli na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. W Water Rock powstanie także nowoczesne zaplecze techniczne dla taboru, co umożliwi obsługę nowoczesnych pociągów elektrycznych. Linia kolejowa będzie więc linią na miarę naszych czasów.

Podsumowując, dzięki modernizacji pociągi będą mogły kursować co 10 minut na trzech głównych trasach: do Mallow, Midleton i Cobh. Wydajność systemu wzrośnie do poziomu, który pozwoli obsłużyć nawet 16 milionów pasażerów rocznie.

Długofalowe korzyści dla mieszkańców

Całkowity koszt projektu wynosi 1,5 miliarda euro i to ta wartość czyni go największym przedsięwzięciem transportowym w historii Cork. Efekty tej inwestycji będą odczuwalne przez kolejne dekady w formie poprawy jakości podróżowania. Projekt zmniejszy korki, poprawi jakość powietrza i dostosuje infrastrukturę do rosnącej liczby mieszkańców. W 2040 roku populacja miasta może wynieść nawet 335 tys. osób.

Inwestycja jest częścią szerszych zmian w irlandzkiej kolei. Kilka lat temu irlandzki resort transportu zlecił firmie Arup opracowanie planu rozwoju kolei na całej wyspie do 2050 roku. Dokument zawiera 30 kluczowych zaleceń, które mają nie tylko usprawnić transport.

Plan zakłada rozbudowę sieci kolejowej z 2300 do 2950 km oraz pełną elektryfikację tras między miastami. Na trasach mniej uczęszczanych mają pojawić się pociągi wodorowe lub akumulatorowe. Równolegle przewidziano zakup nowoczesnych składów hybrydowych i elektrycznych oraz inwestycje w łańcuchy dostaw.

Wśród najważniejszych zmian przewidziano modernizację głównych linii do prędkości 200 km/h, a także zwiększenie liczby torów na trasach transgranicznych. Częstotliwość kursów na liniach lokalnych ma wynosić minimum co 2 godziny, a na głównych odcinkach – jeszcze częściej.