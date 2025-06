Czy Irlandia zyska nowe święto państwowe? Byłby to dzień wolny od pracy

W Irlandii obchodzonych jest obecnie 10 świąt państwowych rocznie. To mniej niż średnia w Unii Europejskiej, która wynosi 12,8 dnia. I właśnie ta różnica okazała się punktem wyjścia do pomysłu władz z hrabstwa Donegal. Zaproponowały one wprowadzenie do kalendarza dodatkowego dnia wolnego od pracy.

Bonusowy dzień wolny miałby wyrównać kalendarz Irlandii z europejskimi standardami i zarazem oddać hołd bardzo ważnej dla dziedzictwa kraju postaci – św. Kolumbie.

Zapomniany patron Irlandii – św. Kolumba wciąż bez własnego dnia wolnego

Św. Kolumba nie ma przypisanego dnia ustawowo wolnego od pracy, mimo że jest jednym z trzech głównych patronów Irlandii. Urodził się w 521 roku w Gartan (hrabstwo Donegal) i odegrał kluczową rolę w szerzeniu chrześcijaństwa w Irlandii i poza jej granicami. Założył ponad 50 ośrodków chrześcijańskich.

W 2021 roku świętowano 1500. rocznicę jego narodzin, jednak mimo tego jubileuszu i historycznego znaczenia, św. Kolumba wciąż nie został uhonorowany na poziomie narodowym specjalnym świętem.

Nowe święto państwowe, nowy impuls – lipcowy dzień wolny ożywiłby lokalną turystykę

Władze Donegal zaproponowały pierwszy poniedziałek lipca jako datę upamiętniającą opata i misjonarza, uznawanego za jednego z 12 apostołów Irlandii.

Według samorządowców wprowadzenie nowego dnia wolnego miałoby pozytywny wpływ na rozwój lokalnej turystyki, zwłaszcza w regionie silnie związanym ze św. Kolumbą. Byłaby to okazja do promocji dziedzictwa kulturowego północno-zachodniej Irlandii oraz wzbogacenia oferty wydarzeń historycznych i religijnych.

Św. Kolumba czeka na decyzję – czy dołączy do Patryka?

Propozycja ustanowienia nowego święta państwowo-religijnego została przegłosowana przez Donegal County Council. Teraz trafi ona do Ministerstwa Przedsiębiorczości, Handlu i Zatrudnienia.

Na razie najbardziej znanym i hucznie obchodzonym świętem w Irlandii pozostaje Dzień Świętego Patryka – 17 marca. To święto obchodzone z wielką pompą zarówno w kraju, jak i w irlandzkiej diasporze na całym świecie. Znakami rozpoznawczymi marcowej zabawy są parady, zielone dekoracje, muzyka i taniec.