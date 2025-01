O ile wzrosną rachunki za telewizję kablową i usługi mobilne w 2025?

Rachunki za internet, telefon i telewizję idą w górę. Od 17 stycznia 2025 roku firmy zajmujące się zapewnianiem dostępu do szerokopasmowego internetu, telewizji naziemnej czy usług telekomunikacyjnych muszą w sposób jasny informować swoich klientów o wszelkich podwyżkach wysokości abonamentu w ramach trwającej umowy.

Dostawcy tych usług muszą również określić dokładnie kiedy nastąpi zmiana miesięcznej opłaty. Zgodnie z przepisami, brytyjscy providerzy usług cyfrowych mogą podnosić ceny w kwietniu każdego roku zgodnie z inflacją, plus do 3,9%. W związku z tym miliony gospodarstw domowych odczuło ogromne podwyżki rachunków w 2023. Wówczas wysokość rachunków poszła w górę nawet 17,3%. Stało się to po tym, jak inflacja osiągnęła w tym roku najwyższy poziom od 41 lat.

O ile wzrosną rachunki za telewizję kablową i usługi mobilne w tym roku? Jak ceny abonamentów zmienią się w kwietniu 2025 u poszczególnych providerów?

BT

Wysokość abonamentów usług mobilnych wzrośnie o 1,50 GBP miesięcznie od kwietnia. Z kolei za dostęp do telewizji kablowej płacić będzie trzeba 2 GBP więcej, a za dostęp do szerokopasmowego Internetu – o 3 GBP miesięcznie.

Usługi poza pakietem będą podlegać corocznej podwyżce o 5%. Nie będzie żadnych podwyżek dla klientów, którzy korzystają z pakietu BT Home Essentials lub są definiowani, jako „financially vulnerable”.

EE

Wysokość abonamentów w ramach usług mobilnych wzrośnie o 1,50 GBP miesięcznie od kwietnia, podczas gdy klienci telewizji zapłacą o 2 GBP miesięcznie więcej. Z kolei za dostęp do szerokopasmowego internetu abonenci EE zapłacą dodatkowe 3 GBP miesięcznie.

Usługi poza pakietami będą podlegać corocznej podwyżce o 5%. Nie będzie żadnych podwyżek dla klientów, którzy są w trudnej sytuacji finansowej lub mają pakiet EE Basics.

Three

Ci, którzy korzystają z telefonii komórkowej w sieci Three zobaczą wzrost swoich rachunków w kwietniu o 1–1,50 GBP miesięcznie. Stawka różni się w zależności od limitu danych.

Rachunek wzrośnie o 1 GBP miesięcznie, jeśli limit danych wynosi 4 GB lub mniej, o 1,25 GBP miesięcznie, jeśli limit wynosi od 5 GB do 99 GB, 1,50 GBP miesięcznie w przypadku limitu 100 GB lub więcej. Z kolei dostęp do internetu i telewizji zdrożeje o maksymalnie 2 GBP miesięcznie.

Virgin Media

Podwyżki w Virgin Media sięgną 3,50 GBP miesięcznie od kwietnia. Nie będą one dotyczyć klientów korzystających z taryf socjalnych.

Vodafone

Abonenci korzystający szerokopasmowych usług Vodafone zapłacą miesięcznie o 3 GBP miesięcznie więcej od kwietnia. Posiadacze telefonów komórkowych w abonamencie muszą liczyć się z podwyżką na poziomie 1 GBP lub 1,8 GBP miesięcznie w zależności od konkretnej taryfy.

Klientów „financially vulnerable”, korzystający z taryf socjalnych i klientów korzystających z „pay-as-you-go” nie dotkną podwyżki.

O2

Klienci O2 zobaczą wzrost rachunków o 1,80 GBP miesięcznie od kwietnia. Ich miesięczne raty za dzierżawione urządzenia pozostaną zamrożone na obecnym poziomie. Abonenci mobilnego szerokopasmowego internetu i smartwatchów mogą spodziewać się miesięcznego wzrostu o 75 pensów.

Klienci korzystający z taryf społecznościowych i klienci korzystający z usług na kartę nie muszą się martwić podwyżkami.

Plusnet

Klienci Plusnet będą płacić o 3 GBP miesięcznie więcej za dostęp do szerokopasmowego internetu od kwietnia.

Opracowano na podstawie materiałów „The Daily Mirror”