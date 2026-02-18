Odszkodowanie w UK – prosty przewodnik dla Polaków po wypadku

Wypadek przy pracy. Kolizja na rondzie. Poślizgnięcie w sklepie. Jeden moment nieuwagi, czyjeś zaniedbanie – i nagle codzienność staje pod znakiem zapytania.

Brytyjski system prawny przewiduje realną ochronę dla osób poszkodowanych. Trzeba jednak wiedzieć, kiedy przysługuje odszkodowanie, jak wygląda procedura i czego nie robić, by nie osłabić własnej sprawy.

Ten przewodnik porządkuje najważniejsze kwestie.

Kiedy przysługuje odszkodowanie w UK?

Roszczenie o personal injury compensation przysługuje wtedy, gdy do wypadku doszło wskutek czyjegoś zaniedbania – naruszenia obowiązku zachowania należytej ostrożności. Może to być inny kierowca, pracodawca, właściciel budynku czy instytucja odpowiedzialna za bezpieczeństwo miejsca publicznego.

Najczęściej sprawy dotyczą wypadków drogowych, urazów przy pracy oraz upadków w przestrzeni publicznej. Warunkiem jest nie tylko sam uraz, ale również realna szkoda – zdrowotna lub finansowa.

W większości przypadków termin na zgłoszenie roszczenia wynosi trzy lata od dnia wypadku lub od momentu, w którym poszkodowany uświadomił sobie skalę szkody.

Co obejmuje odszkodowanie?

Odszkodowanie w UK dzieli się na dwie główne kategorie:

1. General damages – rekompensata za ból, cierpienie i pogorszenie jakości życia.

2. Special damages – realne straty finansowe: utracone zarobki, koszty leczenia, rehabilitacji, dojazdów, opieki.

W praktyce wysokość świadczenia zależy od charakteru urazu, długości rekonwalescencji, rokowań medycznych oraz wpływu zdarzenia na życie zawodowe i prywatne. To analiza znacznie szersza niż sama diagnoza lekarska.

Najczęstszy błąd po wypadku – ignorowanie własnego zdrowia

O tym, co dzieje się tuż po zdarzeniu, mówi Mark Thomason, Head of Department – Personal Injury w Optimal Solicitors:

„Jednym z najczęstszych błędów popełnianych przez poszkodowanych jest próba ignorowania bólu i dolegliwości oraz ‘zaciskanie zębów’ na siłę. Jeśli doznałeś obrażeń, udaj się do lekarza, weź wolne z pracy, jeśli tego potrzebujesz, i pozwól bliskim Ci pomóc.”

To istotne z dwóch powodów.

Po pierwsze – zdrowie.

Po drugie – dokumentacja medyczna stanowi kluczowy dowód w sprawie. Brak zgłoszenia do lekarza może utrudnić późniejsze wykazanie skali urazu.

Czy pierwsza oferta ubezpieczyciela jest ostateczna?

Wielu poszkodowanych otrzymuje propozycję ugody stosunkowo szybko. Pojawia się pokusa: zamknąć sprawę i mieć spokój.

Mark Thomason wyjaśnia:

„Jeśli chodzi o oferty ubezpieczycieli, najlepszym rozwiązaniem jest postępowanie zgodnie z radą swojego prawnika. Zdarzają się sytuacje, w których pierwszą propozycję należy odrzucić i złożyć kontrofertę, ale równie dobrze może się zdarzyć, że już pierwsza oferta będzie korzystna i w pełni do przyjęcia.”

Ubezpieczyciel działa szybko. Nie z sentymentu – z kalkulacji. Każda sprawa jest inna. Kluczowa jest analiza:

pełnej dokumentacji medycznej,

prognozy powrotu do zdrowia,

realnych strat finansowych,

ewentualnych długoterminowych skutków urazu.

Decyzja podjęta zbyt wcześnie może zamknąć drogę do dalszych roszczeń.

Z jakimi sprawami najczęściej zgłaszają się Polacy?

O praktyce kancelarii mówi Jacek Zawieracz, Service Quality and Business Improvement Leader w Optimal Solicitors:

„Polacy najczęściej zgłaszają się do nas ze sprawami z zakresu personal injury, czyli odszkodowań za wypadki drogowe, wypadki w pracy oraz wypadki w miejscach publicznych. To zdecydowanie największa grupa spraw, z którymi mamy do czynienia na co dzień w Optimal Solicitors.”

To pokazuje skalę zjawiska. Najczęstsze roszczenia dotyczą:

kolizji i potrąceń,

urazów w magazynach i na budowach,

upadków w sklepach i centrach handlowych.

W wielu przypadkach niedoszacowane bywają:

utracone zarobki w dłuższym okresie,

koszty prywatnej rehabilitacji,

pomoc osób trzecich w codziennym funkcjonowaniu.

Jak wygląda procedura krok po kroku?

Postępowanie rozpoczyna się od formalnego zgłoszenia wypadku odpowiednim podmiotom – pracodawcy, policji lub właścicielowi obiektu. Równolegle kluczowe znaczenie ma uzyskanie dokumentacji medycznej oraz zebranie dowodów: zdjęć, danych świadków, rachunków, potwierdzeń utraconych dochodów.

Na tej podstawie zgłaszane jest roszczenie do ubezpieczyciela sprawcy. Kolejnym etapem są negocjacje. W znacznej części spraw finał następuje na drodze ugody, bez konieczności prowadzenia procesu sądowego. Jeśli porozumienie nie zostanie osiągnięte, sprawa może trafić do sądu.

Model No Win, No Fee

W sprawach personal injury często stosowany jest model tzw. No Win, No Fee (Conditional Fee Agreement). Oznacza on, że klient nie ponosi kosztów prawnych na początku postępowania, a wynagrodzenie kancelarii uzależnione jest od pozytywnego zakończenia sprawy.

To rozwiązanie umożliwia dochodzenie swoich praw bez konieczności angażowania znacznych środków finansowych na starcie.

Najważniejsze zasady po wypadku

Prawo odszkodowawcze w UK opiera się na precyzyjnej procedurze i analizie dowodowej. Liczy się nie tylko fakt wypadku, ale sposób udokumentowania szkody oraz prawidłowe oszacowanie jej konsekwencji.

Optimal Solicitors specjalizuje się w sprawach personal injury, prowadząc postępowania dotyczące wypadków drogowych, urazów przy pracy oraz zdarzeń w przestrzeni publicznej. Doświadczenie w negocjacjach z ubezpieczycielami oraz rzetelna analiza medyczna i finansowa roszczenia mają bezpośredni wpływ na końcowy rezultat.

