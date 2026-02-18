roszczenie odszkodowawcze uk
Polak po wypadku w UK konsultuje sprawę odszkodowania z prawnikiem.
Niezbędnik emigrantaUKPraca i finanse
4 min.czytania

Odszkodowanie w UK – prosty przewodnik dla Polaków po wypadku

Marcin Batko
Marcin Batko

Wypadek przy pracy. Kolizja na rondzie. Poślizgnięcie w sklepie. Jeden moment nieuwagi, czyjeś zaniedbanie – i nagle codzienność staje pod znakiem zapytania.

Brytyjski system prawny przewiduje realną ochronę dla osób poszkodowanych. Trzeba jednak wiedzieć, kiedy przysługuje odszkodowanie, jak wygląda procedura i czego nie robić, by nie osłabić własnej sprawy.

- Advertisement -

Ten przewodnik porządkuje najważniejsze kwestie.

Kiedy przysługuje odszkodowanie w UK?

Roszczenie o personal injury compensation przysługuje wtedy, gdy do wypadku doszło wskutek czyjegoś zaniedbania – naruszenia obowiązku zachowania należytej ostrożności. Może to być inny kierowca, pracodawca, właściciel budynku czy instytucja odpowiedzialna za bezpieczeństwo miejsca publicznego.

Najczęściej sprawy dotyczą wypadków drogowych, urazów przy pracy oraz upadków w przestrzeni publicznej. Warunkiem jest nie tylko sam uraz, ale również realna szkoda – zdrowotna lub finansowa.

W większości przypadków termin na zgłoszenie roszczenia wynosi trzy lata od dnia wypadku lub od momentu, w którym poszkodowany uświadomił sobie skalę szkody.

Co obejmuje odszkodowanie?

Odszkodowanie w UK dzieli się na dwie główne kategorie:

1. General damages – rekompensata za ból, cierpienie i pogorszenie jakości życia.
2. Special damages – realne straty finansowe: utracone zarobki, koszty leczenia, rehabilitacji, dojazdów, opieki.

W praktyce wysokość świadczenia zależy od charakteru urazu, długości rekonwalescencji, rokowań medycznych oraz wpływu zdarzenia na życie zawodowe i prywatne. To analiza znacznie szersza niż sama diagnoza lekarska.

Najczęstszy błąd po wypadku – ignorowanie własnego zdrowia

O tym, co dzieje się tuż po zdarzeniu, mówi Mark Thomason, Head of Department – Personal Injury w Optimal Solicitors:

„Jednym z najczęstszych błędów popełnianych przez poszkodowanych jest próba ignorowania bólu i dolegliwości oraz ‘zaciskanie zębów’ na siłę. Jeśli doznałeś obrażeń, udaj się do lekarza, weź wolne z pracy, jeśli tego potrzebujesz, i pozwól bliskim Ci pomóc.”

To istotne z dwóch powodów.

Po pierwsze – zdrowie.
Po drugie – dokumentacja medyczna stanowi kluczowy dowód w sprawie. Brak zgłoszenia do lekarza może utrudnić późniejsze wykazanie skali urazu.

Czy pierwsza oferta ubezpieczyciela jest ostateczna?

Wielu poszkodowanych otrzymuje propozycję ugody stosunkowo szybko. Pojawia się pokusa: zamknąć sprawę i mieć spokój.

Mark Thomason wyjaśnia:

„Jeśli chodzi o oferty ubezpieczycieli, najlepszym rozwiązaniem jest postępowanie zgodnie z radą swojego prawnika. Zdarzają się sytuacje, w których pierwszą propozycję należy odrzucić i złożyć kontrofertę, ale równie dobrze może się zdarzyć, że już pierwsza oferta będzie korzystna i w pełni do przyjęcia.”

Ubezpieczyciel działa szybko. Nie z sentymentu – z kalkulacji. Każda sprawa jest inna. Kluczowa jest analiza:

  • pełnej dokumentacji medycznej,
  • prognozy powrotu do zdrowia,
  • realnych strat finansowych,
  • ewentualnych długoterminowych skutków urazu.

Decyzja podjęta zbyt wcześnie może zamknąć drogę do dalszych roszczeń.

Z jakimi sprawami najczęściej zgłaszają się Polacy?

O praktyce kancelarii mówi Jacek Zawieracz, Service Quality and Business Improvement Leader w Optimal Solicitors:

„Polacy najczęściej zgłaszają się do nas ze sprawami z zakresu personal injury, czyli odszkodowań za wypadki drogowe, wypadki w pracy oraz wypadki w miejscach publicznych. To zdecydowanie największa grupa spraw, z którymi mamy do czynienia na co dzień w Optimal Solicitors.”

To pokazuje skalę zjawiska. Najczęstsze roszczenia dotyczą:

  • kolizji i potrąceń,
  • urazów w magazynach i na budowach,
  • upadków w sklepach i centrach handlowych.

W wielu przypadkach niedoszacowane bywają:

  • utracone zarobki w dłuższym okresie,
  • koszty prywatnej rehabilitacji,
  • pomoc osób trzecich w codziennym funkcjonowaniu.

Jak wygląda procedura krok po kroku?

Postępowanie rozpoczyna się od formalnego zgłoszenia wypadku odpowiednim podmiotom – pracodawcy, policji lub właścicielowi obiektu. Równolegle kluczowe znaczenie ma uzyskanie dokumentacji medycznej oraz zebranie dowodów: zdjęć, danych świadków, rachunków, potwierdzeń utraconych dochodów.

Na tej podstawie zgłaszane jest roszczenie do ubezpieczyciela sprawcy. Kolejnym etapem są negocjacje. W znacznej części spraw finał następuje na drodze ugody, bez konieczności prowadzenia procesu sądowego. Jeśli porozumienie nie zostanie osiągnięte, sprawa może trafić do sądu.

Model No Win, No Fee

W sprawach personal injury często stosowany jest model tzw. No Win, No Fee (Conditional Fee Agreement). Oznacza on, że klient nie ponosi kosztów prawnych na początku postępowania, a wynagrodzenie kancelarii uzależnione jest od pozytywnego zakończenia sprawy.

To rozwiązanie umożliwia dochodzenie swoich praw bez konieczności angażowania znacznych środków finansowych na starcie.

Najważniejsze zasady po wypadku

Prawo odszkodowawcze w UK opiera się na precyzyjnej procedurze i analizie dowodowej. Liczy się nie tylko fakt wypadku, ale sposób udokumentowania szkody oraz prawidłowe oszacowanie jej konsekwencji.

Optimal Solicitors specjalizuje się w sprawach personal injury, prowadząc postępowania dotyczące wypadków drogowych, urazów przy pracy oraz zdarzeń w przestrzeni publicznej. Doświadczenie w negocjacjach z ubezpieczycielami oraz rzetelna analiza medyczna i finansowa roszczenia mają bezpośredni wpływ na końcowy rezultat.

W sprawach odszkodowawczych pośpiech rzadko bywa sprzymierzeńcem. Kluczowe są dokumenty, czas i właściwa strategia. Wypadek dzieje się w sekundę. Odszkodowanie to już gra na długim dystansie. Jeżeli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się ze specjalistami:

+44 7546 785771
[email protected]

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

Czytaj więcej

Teksty tygodnia

Crime

Morderca Dariusza Serafina ujęty po roku dochodzenia

Przełom w sprawie brutalnej zbrodni w zachodnim Londynie. Po niemal roku intensywnego śledztwa brytyjska policja postawiła zarzut morderstwa w sprawie śmierci Dariusza Serafina
Exclusive

Rozwód na dwa kraje. Polska – Wielka Brytania. Sąd, majątek, alimenty

Rozwód na linii Polska – Wielka Brytania. Prawnik wyjaśnia, gdzie złożyć pozew, jak wygląda podział majątku i alimenty po rozwodzie.
Praca i finanse

Basic bank account w UK. Darmowe i dostępne dla osób ze słabą zdolnością kredytową

hsbPonad milion ludzi w Wielkiej Brytanii nie ma dostępu...
Praca i finanse

Szukasz alternatywy, tracisz pieniądze. Jak reforma ISA spowodowała falę oszustw w UK?

Reforma ISA zmienia diametralnie krajobraz oszczędzania w Wielkiej Brytanii i może skłaniać ludzi do ryzykownych decyzji. Uważaj, bo alternatyw może być zdradliwa/
UK

Apel DVLA do kierowców, aby odnowili prawo jazdy

DVLA zaapelowało do kierowców w Wielkiej Brytanii, aby pamiętali o zmianie przepisów dotyczących częstszego odnawiania prawa jazdy.

Przeczytaj także

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

ZETHA LIMITED

Registration Number: 797595

Address:
Venture Hub, 136 Capel Street,
Dublin, D01 T2C9, Ireland

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet