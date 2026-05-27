Polska i Wielka Brytania podpisały traktat obronny. Wizyta premiera Donalda Tuska w UK
Joanna Baran
Premier Donald Tusk złożył wizytę w Wielkiej Brytanii, gdzie wraz z brytyjskim premierem Keirem Starmerem podpisał traktat o wzmocnionej współpracy w zakresie bezpieczeństwa i obronności. Porozumienie zawarte w bazie RAF Northolt pogłębi relacje wojskowe, technologiczne i cybernetyczne między Warszawą a Londynem. Jest to odpowiedź na rosnące zagrożenia w Europie.

Nowy traktat obronny Polski i Wielkiej Brytanii

Podpisany dokument zakłada rozszerzenie współpracy w obszarach uznawanych dziś za najważniejsze dla bezpieczeństwa państw NATO. Chodzi m.in. o rozwój systemów obrony powietrznej i przeciwrakietowej, wspólne projekty dotyczące technologii dronowych oraz zacieśnienie współpracy w cyberbezpieczeństwie i ochronie infrastruktury krytycznej.

Traktat przewiduje również intensyfikację wspólnych ćwiczeń wojskowych oraz usprawnienie wymiany informacji wywiadowczych i szybszą koordynację reakcji na zagrożenia hybrydowe, w tym cyberataki i działania dezinformacyjne.

Polska i Wielka Brytania podpisały traktat obronny. Odpowiedź na nowe zagrożenia w Europie

Porozumienie jest odpowiedzią na zmieniającą się sytuację geopolityczną w Europie. W tym konsekwencje wojny w Ukrainie oraz rosnące znaczenie zagrożeń asymetrycznych i cybernetycznych. Polska i Wielka Brytania wskazują na potrzebę większej elastyczności i szybszego reagowania niż w ramach standardowych procedur sojuszniczych.

Traktat wpisuje się w szerszy trend porozumień obronnych zawieranych przez państwa europejskie, które równolegle wzmacniają współpracę w ramach NATO.

Symboliczny wymiar wizyty w Northolt

Wizyta premiera Tuska w bazie RAF Northolt miała także wymiar historyczny. Wraz z Keirem Starmerem złożył on wieńce przed pomnikiem polskich lotników. Uczcił w ten sposób pamięć żołnierzy Polskich Sił Powietrznych walczących w Bitwie o Anglię podczas II wojny światowej.

Politycy ciągłość relacji polsko-brytyjskich. Od wspólnej walki w czasie wojny po współczesne partnerstwo w zakresie bezpieczeństwa i obronności.

Rozmowy o współpracy wojskowej i nowych technologiach

Poza podpisaniem traktatu premier Donald Tusk uczestniczył w spotkaniach z żołnierzami stacjonującymi w Northolt. Brał również udział w rozmowach dotyczących dalszego rozwoju współpracy w przemyśle obronnym. Dyskusje dotyczyły także nowych technologii wojskowych. Poruszały również kwestię wzmocnienia zdolności operacyjnych obu państw w obszarze cyberbezpieczeństwa.

Wizyta jest elementem szerszej strategii budowania praktycznych sojuszy. Te mają zwiększać bezpieczeństwo Polski i jej zdolność reagowania na współczesne zagrożenia.

 

