Coraz mniej sezonowych ofert pracy na lato w Wielkiej Brytanii

Liczba letnich ofert pracy w Wielkiej Brytanii spadła o 31 proc. w porównaniu z rokiem 2025. Według Indeed liczba wakatów na pracę wakacyjną w porównaniu z rekordowym okresem w 2023 roku spadła aż o 71 proc.

Coraz trudniej o zatrudnienie w Wielkiej Brytanii, a bezrobocie wśród młodych staje się już rekordowo wysokie. Problem pogłębia dodatkowo fakt, że sezonowe oferty pracy na lato nie są już tak popularne jak jeszcze w 2023 roku.

Sezonowe oferty pracy na lato znikają

Roczny cykl rekrutacji na stanowiska letnie w Wielkiej Brytanii zazwyczaj zaczyna się nasilać w styczniu, a następnie ochładza w połowie maja. Brytyjscy pracodawcy oferują w tym roku prawie o jedną trzecią mniej letnich ofert pracy niż w 2025 roku. Jak wspomnieliśmy – pogłębia to jeszcze bardziej wyzwania stojące przed młodymi ludźmi, którzy mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia. Tak wynika z opublikowanych w środę danych platformy rekrutacyjnej Indeed.

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Co więcej, 31-procentowy spadek liczby letnich ofert pracy jest znacznie bardziej dotkliwy niż w przypadku ogólnej liczby ofert pracy, która spadła o 11 proc. rok do roku. I o 7 proc. według oficjalnych danych za trzy miesiące do kwietnia.

Jack Kennedy, starszy ekonomista w Indeed Hiring Lab powiedział:

– Pracodawcy radzą sobie w trudnych warunkach i reagują ograniczając rekrutację. W szczególności młodszych pracowników.

Co również istotne – Indeed określa pracę wakacyjną jako pracę ze słowem „lato” w nazwie stanowiska. Z wyłączeniem letnich staży i praktyk.

O jaką pracę wakacyjną najtrudniej?

Największy spadek liczby ofert pracy wakacyjnej dotyczy stanowisk nauczycielskich najczęściej w szkołach języka angielskiego i na obozach sportowych. Natomiast na popularności zyskują stanowiska związane z branżą hotelarską i gastronomiczną, a także obsługi klienta.

Poszukiwani na Wyspach są szefowie kuchni (wzrost wakatów o 1,7 proc.) członkowie zespołu (wzrost o 1,5 proc.). A także kierownicy rezydencji (wzrost o 1,1 proc.), czy asystenci sprzedaży (wzrost o 1 proc.). Ponadto zatrudnienie mogą z powodzeniem znaleźć bariści, kierownicy zespołów barmanów, kierownicy nocni, a także zbieracze owoców i warzyw. Do nich odnosi się zdecydowanie większa część letnich ofert pracy niż rok temu. Liczby bezwzględne nadal maleją, ale pracodawcy z branży gastronomicznej, zakwaterowania i rolnictwa sezonowego osiągają wyniki przekraczające ich potencjał z 2025 roku.

Z kolei dane Recruitment and Employment Confederation z początku tego tygodnia wykazały duży wzrost tymczasowych miejsc pracy kosztem stałych stanowisk. Na co ma wpływ niepewność wywołana wojną na Bliskim Wschodzie.

Obecnie ponad milion Brytyjczyków w wieku od 16 do 24 lat nie pracuje, nie uczy się i nie bierze udziału w szkoleniach. Jest to co ósmy obywatel tej grupy wiekowej.

Natomiast raport rządowy ostrzega, że liczba ta może wzrosnąć do co szóstego obywatela.

Sami pracodawcy skarżą się natomiast, że ich niechęć do zatrudniania młodych ludzi wynika ze zmniejszenia różnicy między płacą minimalną dla pracowników w wieku 18 – 20 lat i starszych.