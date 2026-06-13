Weryfikacja tożsamości przy ubieganiu się o Universal Credit
Weryfikacja tożsamości przy ubieganiu się o Universal Credit / fot. Shutterstock
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Nowe wymagania dla osób ubiegających się o Universal Credit

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Osoby ubiegające się o Universal Credit muszą liczyć się z nowymi wymaganiami ze strony Ministerstwa Pracy i Emerytur (DWP) dotyczącymi procesu weryfikacji ich tożsamości.

Najnowsze dane Ministerstwa Pracy i Emerytur pokazują, że 8,3 miliona osób w całej Wielkiej Brytanii otrzymuje wsparcie finansowe w ramach Universal Credit. Weryfikacja tożsamości stanowi kluczowy element procesu ubiegania się o ten zasiłek. Stanowi ona zapewnienie, że płatności trafią do właściwego odbiorcy. DWP określiło proces weryfikacji tożsamości, w tym, jakie dokumenty są konieczne.

Ubieranie się o Universal Credit – wymogi w sprawie weryfikacji tożsamości

Osoby ubiegające się o Universal Credit mogą być zobowiązane do przedłożenia określonych dokumentów potwierdzających tożsamość. DWP podało, jakie dowody można przedstawić online. A także co się stanie, jeśli wnioskodawcy nie będą w stanie potwierdzić swojej tożsamości cyfrowo.

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W przypadku trudności z weryfikacją cyfrową wnioskodawcy muszą liczyć się z koniecznością stawienia się w Jobcentre lub dostarczenie dodatkowych informacji.

Zgodnie z wytycznymi GOV.UK, wnioskodawcy zazwyczaj mogą zweryfikować swoją tożsamość online. Jeśli posiadają dwa z poniższych dokumentów:

  • ważny paszport brytyjski
  • brytyjskie prawo jazdy
  • informacje z ostatnich zeznań podatkowych (Self Assessment)
  • informacje o referencyjnych kredytach.

Warto wspomnieć, że weryfikacja tożsamości online może przyspieszyć proces składania wniosków o UC.

W przypadku trudności z weryfikacją cyfrową wnioskodawcy mogą zostać poproszeni o stawienie się w Jobcentre
W przypadku trudności z weryfikacją cyfrową wnioskodawcy powinni stawić się osobiście w Jobcentre / fot. Shutterstock

Wnioskowanie o Universal Credit

Osoby ubiegające się o zasiłek, które zostaną poproszone o stawienie się na rozmowę w Jobcentre, będą musiały przedstawić dowód tożsamości i inne dokumenty uzupełniające. W oficjalnych wytycznych zaznaczono, że dokładny zakres wymaganych dokumentów może się różnić w zależności od sytuacji osobistej danej osoby. A także od informacji, które DWP posiada już w swoich rejestrach.

Wnioskodawcy mogą rozpocząć także proces cyfrowo za pośrednictwem strony GOV.UK. Muszą tam założyć konto i potwierdzić tożsamość. Jeszcze przed podaniem informacji dotyczących dochodów, oszczędności, kosztów mieszkaniowych i sytuacji gospodarstwa domowego.

Weryfikacja tożsamości na potrzeby zasiłku Universal Credit trwa od kilku minut (online) do 2 tygodni (wizyta w Job Centre), w zależności od sposobu przeprowadzenia procesu.

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