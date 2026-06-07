Choroby krwi, w przypadku których DWP najczęściej przyznaje świadczenie

Choroby krwi, takie jak anemia, hemofilia czy zaburzenia krzepnięcia, od lat znajdują się wśród schorzeń najczęściej analizowanych w kontekście przyznawania świadczenia Personal Independence Payment (PIP) w Wielkiej Brytanii.

Choć system oceny DWP nie opiera się na samej diagnozie, lecz na realnym wpływie choroby na codzienne funkcjonowanie, dane wskazują, że niektóre jednostki chorobowe pojawiają się wśród beneficjentów szczególnie często.

PIP może wynosić maksymalnie około 434–456 funtów miesięcznie. Wiele zależy od przyznanej stawki i indywidualnej oceny ograniczeń w zakresie codziennego życia oraz mobilności.

- Advertisement -

Dlaczego niektóre choroby krwi pojawiają się częściej wśród beneficjentów PIP

Analiza danych dotyczących świadczeń pokazuje, że pewne grupy schorzeń krwi występują szczególnie często wśród osób otrzymujących PIP. Wynika to z ich charakteru klinicznego. Wiele z nich ma bowiem przebieg przewlekły. Wiąże się również z dużym zmęczeniem, ryzykiem nagłych pogorszeń stanu zdrowia, koniecznością częstych hospitalizacji lub regularnych zabiegów medycznych.

Wśród nich szczególnie widoczne są ciężkie postacie anemii, zaburzenia krzepnięcia krwi, choroby genetyczne oraz schorzenia autoimmunologiczne wpływające na płytki krwi i procesy krwiotwórcze.

Najczęściej występujące schorzenia krwi wśród osób pobierających PIP

Wśród najczęściej raportowanych jednostek znajduje się niedokrwistość sierpowatokrwinkowa, która może powodować silne, napadowe bóle, przewlekłe zmęczenie oraz częste hospitalizacje związane z kryzysami bólowymi i niedotlenieniem tkanek.

Bardzo szeroką grupę stanowią różne typy anemii. W tym niedobór żelaza, witaminy B12 czy kwasu foliowego, a także anemia aplastyczna. Ich wspólnym mianownikiem jest znaczne osłabienie organizmu, duszności, problemy z koncentracją oraz chroniczne zmęczenie. Ten zespół objawów często ogranicza zdolność do pracy i samodzielnego funkcjonowania.

Wśród istotnych schorzeń znajdują się również hemofilia A i B, czyli choroby związane z zaburzeniami krzepnięcia, które mogą prowadzić do samoistnych krwawień oraz poważnych powikłań po urazach. Podobny charakter mają inne zaburzenia krzepnięcia, w tym choroba von Willebranda, gdzie nawet niewielkie skaleczenia mogą powodować przedłużone krwawienia.

Istotną grupę stanowią także choroby takie jak autoimmunologiczna plamica małopłytkowa (ITP). W przebiegu tej choroby dochodzi do obniżenia liczby płytek krwi i zwiększonej skłonności do siniaków oraz krwawień. Częsta wśród schorzeń kwalifikujących się na PIP jest również talasemia. Choroba ta wymaga często regularnych transfuzji krwi i stałej opieki medycznej.

Do tego dochodzą zaburzenia takie jak czerwienica, prowadząca do nadprodukcji krwinek czerwonych i zwiększonego ryzyka zakrzepów, oraz różnego rodzaju rzadkie choroby metaboliczne i hemolityczne krwinek czerwonych, które powodują ich przedwczesny rozpad i przewlekłe osłabienie organizmu.

Jak choroby krwi wpływają na codzienne funkcjonowanie

W przypadku schorzeń hematologicznych ogromne znaczenie ma nie tylko sama diagnoza, ale przede wszystkim skala ograniczeń w życiu codziennym. Osoby dotknięte tymi chorobami często zmagają się z przewlekłym zmęczeniem. Tak silnym, że utrudnia wykonywanie podstawowych obowiązków. Przebieg chorób wiąże się również z koniecznością regularnych wizyt lekarskich, hospitalizacji czy nagłych epizodów pogorszenia stanu zdrowia.

W wielu przypadkach oznacza to ograniczenia w pracy zawodowej. Pojawiają się również problemy z samodzielnym funkcjonowaniem w domu oraz konieczność stałego monitorowania stanu zdrowia.

Ile wynosi PIP

Personal Independence Payment składa się z dwóch komponentów. Części dotyczącej codziennego życia oraz mobilności. W zależności od oceny, świadczenie może wynosić od około 30 do 114 funtów tygodniowo w części mobilności. Dodatkowo chory może otrzymać około 76 do 114 funtów tygodniowo w części dotyczącej codziennego funkcjonowania.

Choroby krwi a PIP

System PIP w Wielkiej Brytanii nie opiera się na samej diagnozie, lecz na realnym wpływie choroby na życie codzienne. Jednak dane pokazują wyraźnie, że choroby krwi o przewlekłym, ciężkim przebiegu – szczególnie te powodujące zmęczenie, zaburzenia krzepnięcia lub konieczność stałego leczenia – znacznie częściej pojawiają się wśród osób otrzymujących to świadczenie. Wynika to nie z samej nazwy schorzenia, lecz z jego rzeczywistych konsekwencji zdrowotnych i funkcjonalnych.