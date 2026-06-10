Royal Mail dostarczyła paczkę po 19 latach. Brytyjczyk nie wierzył własnym oczom

Przesyłki docierają na czas albo z opóźnieniem – tydzień po terminie lub 19 latach później. Historia Paula Edwardsa z Chester pokazała, że granice cierpliwości oczekiwania na paczkę można przesunąć niewiarygodnie daleko. Mężczyzna dopiero co odebrał magazyn, który zamówił w 2007 roku.

W skrzynce pocztowej autora powieści science fiction znalazł się egzemplarz magazynu „Mother & Baby”, zamówiony gdy jego córka miała zaledwie 18 miesięcy, a syn jeszcze się nie urodził.

Tajemnicza przesyłka w skrzynce pocztowej

Jak przyznał Edwards, zapomniał o istnieniu przesyłki. Nic więc dziwnego, że kiedy zobaczył w skrzynce zniszczoną paczkę umieszczoną w worku Royal Mail, nie miał pojęcia, czego się spodziewać. W środku znalazł numer magazynu z kwietnia 2007 roku oraz oficjalne przeprosiny od poczty za wszystkie niedogodności.

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– Jak wielu młodych rodziców zapisujesz się na różne prenumeraty, żeby dostać porady i oferty. Potem okazuje się, że wszystkiego i tak trzeba nauczyć się samemu – skomentował Edwards.

Najbardziej komiczny okazał się nie sam fakt odnalezienia przesyłki, lecz moment jej dostarczenia. Rodzicielski magazyn miał pomagać w wychowywaniu dzieci, a Paul otrzymał go dopiero teraz, gdy dzieci są już dorosłe.

– Najbardziej rozśmieszyły mnie przeprosiny za niedogodności. Moje dzieci zdążyły już wyprowadzić się z domu – żartował.

Royal Mail tłumaczy zagadkową dostawę

Royal Mail zapewnia, że przypadek jest wyjątkowy i że firma codziennie kontroluje sortownie oraz punkty dystrybucyjne, dlatego scenariusz, w którym gazeta przeleżałaby 19 lat w magazynach, jest mało prawdopodobny. Według poczty bardziej prawdopodobne wydaje się, że przesyłka została po latach odnaleziona przez kogoś i ponownie trafiła do obiegu. Odbyła wyjątkowo długą podróż, zanim dotarła do adresata.

Poczta w Wielkiej Brytanii ma sporo za uszami. Ofcom nałożył na pocztę grzywnę w wysokości 21 milionów funtów z powodu niewywiązania się z tego podstawowego obowiązku. Zamiast wymaganych 93 proc. listów pierwszej klasy, na czas dotarło jedynie 77 proc. Przesyłki drugiej klasy dotarły na czas w 92,5 proc. przypadków, mimo wymaganej skuteczności na poziomie 98,5 proc.

Nietypowa pamiątka zostanie w rodzinie

Część internautów sugerowała Paulowi sprzedaż nietypowej pamiątki na aukcji internetowej, lecz Edwards nie zamierza pozbywać się magazynu. Przyznaje wprawdzie, że praktyczna wartość wydania jest niemal zerowa, ale trudno wyrzucić do kosza rzecz tak symboliczną.

Dzieci mężczyzny są mniej zainteresowane samym magazynem niż internetowym zamieszaniem, które wywołał. Trudno się dziwić. W końcu niewiele osób może powiedzieć, że rodzicielski poradnik dla niemowląt dotarł do ich ojca dopiero wtedy, gdy córka i syn poszli na studia.