Parking na lotnisku Luton – gdzie parkować, a gdzie odbierać pasażera?

Parkowanie na lotniskach to jeden z bardziej uciążliwych elementów podróży. Każde lotnisko ma inne zasady i wiele rodzajów parkingów. Dodatkowo odbierając bliskich przylatujących z Polski mamy do dyspozycji jeszcze inne miejsca parkingowe.

Poniżej przedstawiamy kompleksowy przewodnik po parkingach i miejscach odbioru na lotnisku Luton. Zebraliśmy aktualne informacje z oficjalnych stron, forów i doświadczeń podróżnych.

Jakie są opcje parkingu na Luton dla osób wylatujących?

Na Luton funkcjonują oficjalne parkingi lotniska podzielone w zależności od odległości od terminala na Long Stay, Mid Stay i Terminal oraz parkingi obsługiwane przez firmy niezwiązane z lotniskiem. Te drugie są zwykle tańsze niż oficjalne i oferują więcej opcji – przykładowo Purple Parking Luton, Airparks, czy też dostępne w porównywarce cen Airport Parking with Us.

Oficjalne parkingi lotniska Luton

Można je rezerwować poprzez oficjalną stronę lotniska. Są najdroższą opcją, jeśli chodzi o parkowanie. Zwykle nawet parking najbardziej odległy od terminala będzie droższy niż parkingi prywatne.

Jednak jako jedyne jednak oferują parking bardzo blisko do odlotów – 3-5 minut na piechotę, co jest jedyną opcją dla osób spóźnionych lub ceniących wygodę.

Long Stay Car Park — najdalej od terminala

Dojazd w 10 minut autobusem do terminala. Najtańszy z oficjalnych parkingów lotniska. Nie da się z niego dojść na pieszo do terminali. Przykładowa cena za dobę w 2025 to 16 funtów.

Ważne: oferuje 2 godziny parkowania za darmo (świetne do odbioru pasażera)

Mid Stay — kompromis ceny i odległości

Odległość do lotniska to ok. 10 minut pieszo. Jest tańszy niż Terminal parking, ale droższy niż Long Stay. Nie ma darmowych minut na odbiór (zostały wycofane). Cena około 20 funtów za dobę.

Terminal Car Park 1 i 2 — tuż przy odlotach

Parking ten jest w odległości mniej niż 5 minut pieszo do terminala. Wygodna opcja dla rodzin z dziećmi lub osób z dużą ilością bagaży. Jest to najdroższy parking – ok 27 funtów za dobę.

Parkingi prywatne na Luton

Prywatne/off-site parkingi przy London Luton Airport to parkingi zarządzane przez niezależnych operatorów. Zwykle oferują miejsce do zostawienia auta w dogodnej lokalizacji na dowolną liczbę dni z dowozem busem na lotnisko. Ceny bywają znacznie niższe niż te, które posiadają oficjalne parkingi dobrze usytuowane przy terminalu, dlatego zawsze warto sprawdzić je jako pierwsze.

Ważne aspekty do sprawdzenia przy prywatnym parkingu:

Odległość od terminala i czy jest shuttle bus albo pieszy dostęp.

Czy trzeba zostawić klucze (valet) lub samodzielnie parkować.

Czy transfer (bus) jest wliczony, czy płatny dodatkowo.

Czy można odebrać auto w godzinach nocnych.

Gdzie odbierać pasażera z Luton?

Tutaj wiele zależy od tego czy pasażer jest w stanie wyjść z terminala i dotrzeć na umówione miejsce czy też trzeba go odebrać z samej hali przylotów, co wiąże się z dłuższym postojem.

Drop Off and Pick Up Zone płatna blisko terminala

Dobra opcja, jeśli pasażer wyjdzie przed terminal i dojdzie do Pick Up Zone. Najszybszy odbiór. Kosztuje £7 za 10 minut i £1 za każdą kolejną minutę. Maksymalny postój 30 minut. Nie jest to opcja dla osób, które trzeba odebrać z hali przylotów np. starszych rodziców, którzy nie poradzą sobie z dotarciem na wskazane miejsce.

Drop Off and Pick Up Zone bezpłatna (do 2h)

Znajduje się na parking Long Stay. Można parkować za darmo czekając na bliską osobę do 2 godzin. Kolejna, trzecia godzina jest płatna £7. Jest to najlepsza opcja, jeśli pasażer dojedzie darmowych autobusem z terminala lub jeśli trzeba go odebrać z terminala.

Najczęstsze „triki” kierowców

Najtańsza opcja na pozostawienie samochodu na lotnisku Luton to parkingi prywatne, nieoficjalne lotniska, które można znaleźć na wielu stronach. Jednak niezależnie od wybranego parkingum, opłaca się go rezerwować z wyprzedzeniem online. Płatność na miejscu w dniu wylotu zawsze będzie najdroższą opcją. Co więcej parkingi oficjalne lotniska często są w pełni zabookowane, co oznacza krążenie i szukanie wolnych miejsc na innych parkingach.

Jeśli zaś chodzi o odbiór bliskich z lotniska to wiele osób decyduje się czekać poza lotniskiem (np. stacja benzynowa) i wjechać na Pick Up Zone, gdy pasażer już wyjdzie z terminala.

Można umawiać się także na Luton Airport Parkway – pasażer dojedzie tam kolejką Luton DART (4 min). Można też rezerwować miejsca na prywatnych parkingach/hotelach — tylko po sprawdzeniu regulaminu. A także wybierać parking przy hotelach Ibis/ParkInn, które mają parking do 30 min za darmo.