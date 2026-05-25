Masowa deportacja 22 Polaków. Samolot wylądował wczoraj w Warszawie

W niedzielne popołudnie z lotniska w Dublinie wystartował czarterowy samolot. Na jego pokładzie znajdowało się 34 obywateli Polski i Litwy — 22 Polaków i 12 Litwinów — deportowanych w ramach operacji prowadzonej przez irlandzkie służby imigracyjne. Masowa deportacja 22 Polaków to już kolejny tego typu transfer kryminalistów do kraju pochodzenia.

To nie była akcja administracyjna „na papierze”, lecz dobrze przygotowana operacja bezpieczeństwa. Dlatego część osób trafiła na pokład bezpośrednio z zakładów karnych. Władze Irlandii podkreślają, że wszyscy deportowani mieli na swoim koncie wyroki sądowe i odbywali wcześniej kary pozbawienia wolności.

Masowa deportacja 22 Polaków. Przestępstwa i wyroki

Irlandzkie służby nie publikują pełnych danych osobowych. Natomiast z oficjalnych komunikatów wynika, że grupa obejmowała osoby skazane za różne przestępstwa. Od przestępczości zorganizowanej i handlu narkotykami, przez kradzieże i włamania, aż po przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu publicznemu i przemoc.

Według informacji Garda National Immigration Bureau wszyscy deportowani „posiadali historię kryminalną w Irlandii i zostali skazani przez sądy na kary więzienia”. W praktyce oznacza to, że nie były to osoby zatrzymane wyłącznie za naruszenia prawa imigracyjnego, ale osoby już wcześniej osądzone i odsiadujące lub mające za sobą wyroki.

Część z nich służby przewiozły z więzień bezpośrednio na lotnisko. To pokazuje, że deportacja była końcowym etapem odbywania kary.

Deportacja 22 Polaków i 12 Litwinów – jak wyglądała operacja

Samolot czarterowy wystartował z Dublina i najpierw poleciał do Warszawy. Tam wysiadła większość Polaków. Następnie kontynuował lot do Wilna z obywatelami Litwy.

Według danych irlandzkiego Ministerstwa Sprawiedliwości operacja została przeprowadzona w ramach unijnej zasady swobodnego przepływu osób. Reguła ta pozwala jednak na wydalenie obywatela UE w sytuacji zagrożenia porządku publicznego lub bezpieczeństwa.

Każdej z osób objętych decyzją wydano tzw. nakaz wykluczenia, który oznacza zakaz ponownego wjazdu do Irlandii. W tym przypadku na okres od 5 do nawet 10 lat.

Polityczny przekaz: „swoboda przepływu to nie bezkarność”

Irlandzki minister sprawiedliwości Jim O’Callaghan podkreślił, że choć swoboda przemieszczania się w UE jest fundamentalnym prawem, nie może być traktowana jako „tarczę ochronną dla przestępczości”.

W praktyce rząd wysyła jasny sygnał: osoby, które łamią prawo w sposób poważny i powtarzalny, mogą zostać usunięte z kraju, nawet jeśli są obywatelami Unii Europejskiej.

To element szerszej polityki, w której Irlandia coraz częściej sięga po zbiorowe deportacje czarterowe zamiast indywidualnych procedur administracyjnych.

Co dzieje się z deportowanymi po powrocie do Polski i Litwy

Formalnie osoby deportowane wracają do swoich krajów obywatelstwa — w tym przypadku do Polski i Litwy — gdzie podlegają już krajowym systemom prawnym.

Jeżeli odbyli pełne kary w Irlandii, w Polsce nie trafiają automatycznie do więzienia, ponieważ nie ma zasady „podwójnego karania” za ten sam czyn. Jednak:

mogą być objęci dozorem lub postępowaniami, jeśli toczą się równoległe sprawy,

ich dane mogą trafić do systemów współpracy policyjnej UE,

część osób może mieć nadal problemy z prawem w innych państwach.

W praktyce dla wielu oznacza to powrót do kraju bez realnych perspektyw szybkiego powrotu do Irlandii. Zwłaszcza, że Irlandia nałożyła na deportowanych zakaz wjazdu nawet do 10 lat.

Szerszy kontekst: rosnąca liczba deportacji w UE

Irlandia nie jest wyjątkiem. W 2026 roku liczba deportacji w ramach tzw. Free Movement Directive rośnie — tylko w tym roku usunięto już kilkadziesiąt osób w podobnych operacjach.

Władze argumentują, że to odpowiedź na przestępczość zorganizowaną i potrzebę ochrony bezpieczeństwa publicznego. Krytycy zwracają jednak uwagę na inny aspekt: masowe deportacje czarterowe są kosztowne. Są również trudne organizacyjnie. Dodatkowo budzą pytania o proporcjonalność działań państwa.

Między bezpieczeństwem a prawami obywateli UE

Sprawa 34 deportowanych osób, w tym 22 Polaków, pokazuje napięcie, które coraz częściej pojawia się w Europie. Zjednej strony swoboda przemieszczania się. Natomiast z drugiej — rosnąca presja polityczna na twarde reagowanie wobec przestępców.

Irlandzki rząd jasno stawia granicę. Prawo do życia i pracy w innym kraju UE nie oznacza prawa do bezkarności.

Ale dla wielu obserwatorów pozostaje pytanie, czy masowe deportacje są skutecznym narzędziem bezpieczeństwa? Czy raczej politycznym sygnałem wysyłanym w czasie narastających napięć wokół migracji w Europie.