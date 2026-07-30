W wyniku strajku możliwe będą odwołane loty na Gatwick
W wyniku strajku możliwe będą odwołane loty na Gatwick / fot. Shutterstock
Podróże i turystykaUKŻycie w UK
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Lecisz Ryanairem lub Wizz Airem? Sierpniowy strajk może pokrzyżować ci plany

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Ryanair i Wizz Air ostrzegają pasażerów przed sierpniowym strajkiem na londyńskim lotnisku. Przez odwołane loty może ucierpieć 8000 podróżnych dziennie.

Planowany sierpniowy strajk pracowników lotniska Gatwick może zrujnować wielu podróżnym wakacje przez odwołane loty. W ich wyniku ucierpią także pasażerowie Ryanaira i Wizz Air.

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Pasażerowie Ryanaira i Wizz Air muszą przygotować się na odwołane loty?

Na ruchliwym londyńskim lotnisku Gatwick może w sierpniu powstać chaos, gdyż pracownicy stacji tankowania zatrudnieni przez Menzies (na podstawie umowy Shell) zagrozili strajkiem. Powodem są zbyt niskie płace. Jeśli strajk dojdzie do skutku, ucierpi na tym 8000 pracowników dziennie.

Związek zawodowy Unite poinformował, że pracownicy Menzies domagają się podwyżki płac o 4,5 proc. A także zrównania stawki za nadgodziny z innymi pracownikami. Obecnie otrzymują oni wynagrodzenie w wysokości 1/3 etatu, w porównaniu z 1/5 etatu dla wszystkich pozostałych pracowników Menzies na lotnisku Gatwick. Oferta firmy dotycząca podwyżki w wysokości 3,5 proc. została odrzucona.

Ponadto Menzies podobno ciągle przedstawia tę samą ofertę dotyczącą podwyżek nie wprowadzając żadnych zmian. A to budzi jeszcze większą frustrację.

W sierpniu na lotnisku Gatwick może powstać chaos
W sierpniu na lotnisku Gatwick może powstać chaos / fot. Shutterstock

Strajku można uniknąć

Głosowanie w sprawie strajku ma się zakończyć we wtorek 11 sierpnia. W zależności od jego wyniku strajk rozpocznie się wkrótce potem. Ben Davis, regionalny przedstawiciel Unite, powiedział:

Pasażerowie Gatwick nie będą zadowoleni z faktu, że ich letnie wyjazdy mogą zostać zrujnowane, ponieważ chciwość Menzies doprowadziła do tego, że ich samoloty stoją na płycie lotniska. Strajków nadal można uniknąć, ale Menzies musi przestać próbować wywierać presję na naszych członków i powrócić z przyzwoitą ofertą.

Sharon Graham, sekretarz generalna związku Unite, powiedziała:

Menzies stać na uczciwe płacenie pracownikom i powinno to uczciwie robić. Unite jest całkowicie skoncentrowane na poprawie warunków pracy i płac naszych członków. A pracownicy Menzies mają pełne poparcie Unite.

Gatwick uznało strajk i wyraziło nadzieję, że obie strony znajdą rozwiązanie, które pozwoli uniknąć zakłóceń.

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