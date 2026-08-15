Jak obliczyć szczęśliwą liczbę z daaty urodzenia? Foto: Shutterstock
Jak obliczyć szczęśliwą liczbę z daaty urodzenia? Foto: Shutterstock
Styl życia
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Szczęśliwe liczby według daty urodzenia – jak obliczyć i znaczenie

Jakub Mróz
Jakub Mróz

Każdy z nas ma jakąś liczbę, którą uważa za szczęśliwą. Cieszymy się, gdy liczba ta trafi nam się jako numer siedzenia w samolocie albo na tablicach samochodu. Lubimy też wierzyć, że konkretna liczba przyniesie nam szczęście. Często używamy tych liczb obstawiając wynik w lotto. W wiarę w szczęśliwe liczby najczęściej angażują się osoby poszukujące porządku, kontroli lub duchowego wsparcia w codziennym życiu. Zjawisko to łączy kulturę, psychologię oraz tradycje religijne na całym świecie. Jednak czy szczęśliwe liczby faktycznie istnieją?

Jak obliczyć swoją szczęśliwą liczbę według daty urodzenia?

Szczęśliwe liczby z daty urodzenia wyznacza się w numerologii poprzez dodanie wszystkich cyfr dnia, miesiąca i roku urodzenia, aż do uzyskania pojedynczej cyfry od 1 do 9. Ta cyfra jest nazywana Liczbą Drogi Życia. Dzięki niej możemy poznać swoje mocne i słabe strony, a także nasze cechy.

Jak obliczyć szczęśliwą liczbę według daty urodzenia krok po kroku

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Zapisz swoją pełną datę urodzenia w formacie dzień-miesiąc-rok. Zrobimy to na przykładzie osoby urodzonej 14 marca 1990 roku.

  1. Zapisujemy 14.03.1990
  2. Dodajemy do siebie wszystkie cyfry z tej daty (1 + 4 + 0 + 3 + 1 + 9 + 9 + 0 = 27).*
  3. Wynik jest dwucyfrowy, więc znów dodajemy do siebie cyfry (2 + 7 = 9).
  4. 9 to nasza szczęśliwa liczba według daty urodzenia.

Szczęśliwą liczbę obliczy nam też dowolny agent AI.

*Uwaga! Jeśli na tym etapie pojawi nam się liczba 11, 22, 33 nie redukujemy jej do jednej cyfry. Ponieważ jest to  tzw. liczba mistrzowska, ma swoje osobne znaczenie. Piszemy o nich poniżej. 

Co oznacza konkretna liczba według daty urodzenia?

Kiedy otrzymasz szczęśliwą liczbę od 1 do 9 możesz sprawdzić jakie przypisuje się jej znaczenie. To liczba drogi życia, która charakteryzuje ciebie. Choć wielu traktuje numerologię z przymróżeniem oka, nam w redakcji liczby życia sprawdziły się bardzo dokładnie. Możesz najpierw sprawdzić poniższe opisy i wybrać ten pasujący do ciebie, a dopiero później obliczyć liczbę życia.

Znaczenie poszczególnych cyfr

Liczba 1: Niezależny Pionier

Osobowość: Jesteś osobą ambitną, pewną siebie, niezależną i dumną. Posiadasz silną wolę, nie lubisz słuchać nakazów i wolisz działać w pojedynkę.

Cechy: Kreatywność, odwaga, skłonność do dowodzenia, oryginalność.

Wady: Egoizm, autorytaryzm, niecierpliwość, upór.S

tyl życia: Zawsze dążysz do bycia liderem. Kreujesz nowe ścieżki i najlepiej sprawdzasz się na stanowiskach kierowniczych lub prowadząc własny biznes.

Liczba 2: Dyplomatyczny Partner

Osobowość: Jesteś osobą wrażliwą, spokojną, skromną i pełną empatii. Cenisz harmonię, unikasz konfliktów i instynktownie wyczuwasz emocje innych ludzi.

Cechy: Zdolności dyplomatyczne, opiekuńczość, lojalność, umiejętność współpracy.

Wady: Nadwrażliwość, uległość, trudność w podejmowaniu decyzji, lękliwość.

Styl życia: Twoje życie kręci się wokół relacji, miłości i budowania mostów między ludźmi. Świetnie sprawdzasz się w pracy zespołowej i zawodach pomocowych.

Liczba 3: Artystyczny Optymista

Osobowość: Jesteś duszą towarzystwa, osobą radosną, pełną entuzjazmu i niezwykle elokwentną. Cechuje Cię ogromna wyobraźnia i magnetyczny urok osobisty.

Cechy: Kreatywność, ekspresyjność, poczucie humoru, towarzyskość.

Wady: Powierzchowność, rozrzutność, plotkarstwo, słomiany zapał.

Styl życia: Żyjesz chwilą i czerpiesz z życia pełnymi garściami. Twoja ścieżka jest związana ze sztuką, mediami, rozrywką lub szeroko pojętą komunikacją.

Liczba 4: Pracowity Budowniczy

Osobowość: Jesteś osobą twardo stąpającą po ziemi, praktyczną, lojalną i niezwykle odpowiedzialną. Cenisz tradycję, bezpieczeństwo i jasne zasady.

Cechy: Dyscyplina, zorganizowanie, cierpliwość, metodyczność.

Wady: Pracoholizm, brak elastyczności, surowość, upór przed zmianami.

Styl życia: Sukces osiągasz dzięki ciężkiej, systematycznej pracy. Budujesz stabilne fundamenty dla siebie i swojej rodziny, rzadko podejmując zbędne ryzyko.

Liczba 5: Wolny Poszukiwacz Przygód

Osobowość: Jesteś wulkanem energii, osobą wszechstronną, ciekawą świata i kochającą wolność. Nienawidzisz rutyny i ograniczeń; potrzebujesz ciągłej stymulacji.

Cechy: Zdolność adaptacji, odwaga, magnetyzm, zmysłowość.

Wady: Brak cierpliwości, impulsywność, skłonność do nałogów, nieodpowiedzialność.

Styl życia: Twoje życie to wieczna podróż i pasmo zmian. Często zmieniasz pracę, miejsce zamieszkania czy zainteresowania, goniąc za nowymi doświadczeniami.

Liczba 6: Opiekuńczy Filantrop

Osobowość: Jesteś osobą ciepłą, rodzinną, odpowiedzialną i pełną miłości. Masz silnie rozwinięty zmysł estetyczny i ogromną potrzebę dbania o dobrostan innych.

Cechy: Dobroduszność, idealizm, wrażliwość na piękno, sprawiedliwość.

Wady: Wtrącanie się w cudze sprawy, nadopiekuńczość, zazdrość, branie zbyt wiele na swoje barki.

Styl życia: Skupiasz się na tworzeniu ciepłego ogniska domowego. Często poświęcasz się dla rodziny lub pracujesz w zawodach związanych z edukacją, medycyną czy sztuką.

Liczba 7: Duchowy Myśliciel

Osobowość: Jesteś introwertykiem, analitykiem, obserwatorem i filozofem. Szukasz prawdy absolutnej, kochasz samotność, a Twoja intuicja jest na niezwykle wysokim poziomie.

Cechy: Mądrość, perfekcjonizm, niezależność myślenia, głębia duchowa.

Wady: Chłód emocjonalny, podejrzliwość, izolowanie się od ludzi, skłonność do melancholii.

Styl życia: Twoja droga to zdobywanie wiedzy i rozwój duchowy. Unikasz powierzchownych relacji i materialnego zgiełku; sprawdzasz się w nauce, badaniach lub ezoteryce.

Liczba 8: Strateg i Człowiek Sukcesu

Osobowość: Jesteś osobą o ogromnej sile przebicia, ambitną, zorganizowaną i nastawioną na sukces materialny. Posiadasz naturalny autorytet i talent wykonawczy.

Cechy: Wytrwałość, zmysł biznesowy, sprawiedliwość, silna psychika.

Wady: Materializm, bezwzględność, chęć dominacji, skłonność do manipulacji.

Styl życia: Twoje życie to ciągła walka o pozycję i pieniądze, ale też lekcja sprawiedliwego zarządzania władzą. Świetnie radzisz sobie w finansach, biznesie i polityce.

Liczba 9: Uniwersalny Humanista

Osobowość: Jesteś altruistą o wielkim sercu, osobą uduchowioną, bezinteresowną i wrażliwą na krzywdę innych. Posiadasz szerokie horyzonty i globalne spojrzenie na świat.

Cechy: Tolerancja, idealizm, intuicja, gotowość do poświęceń.

Wady: Nadmierny marzycielstwo, obrażanie się na świat, trudność z odpuszczaniem przeszłości.

Styl życia: Twoją misją jest pomaganie innym i zmienianie świata na lepsze. Kończysz stare cykle, często działając charytatywnie, artystycznie lub ekologicznie.

Liczby Mistrzowskie

Jeżeli w wyliczeniach Drogi Życia pojawiają się liczby 11, 22 lub 33, nie redukuje się ich do pojedynczej cyfry. Uznaje się je za podwójnie mocne i mają swoje osobne znaczenie.

Liczba 11 (Mistrz Wizjoner): Posiadasz potężną intuicję, zdolności parapsychiczne i charyzmę. Twoim zadaniem jest inspirowanie i niesienie światła innym, jednak często zmagasz się z ogromnym napięciem nerwowym.

Liczba 22 (Mistrz Architekt): Potrafisz przekuwać wielkie, uduchowione idee w rzeczywiste, materialne projekty na wielką skalę. Masz genialny zmysł organizacyjny i budujesz rzeczy, które służą ludzkości.

Liczba 33 (Mistrz Nauczyciel): To wibracja czystej miłości chrześcijańskiej i poświęcenia. Jesteś przewodnikiem duchowym, nauczycielem i opiekunem, który swoją empatią potrafi uzdrawiać emocjonalnie innych ludzi.

Kto wierzy w szczęśliwe liczby?

Osoby wierzące w numerologię i astrologię traktują liczby jako nośniki kosmicznej energii wpływającej na charakter i los. Charakteryzują się tym kultury azjatyckie (głównie chińska). Miliony ludzi w Chinach wybierają numery telefonów, tablice rejestracyjne czy daty ślubów z cyfrą 8 (symbol bogactwa), unikając cyfry 4 (brzmi jak „śmierć”). Podczas dokonywania różnego rodzaju wyborów sięgają po numerologię.

Gracze i hazardziści – osoby grające w loterie lub w kasynach regularnie obstawiają stałe zestawy liczb (np. daty urodzenia bliskich), wierząc w ich unikalną moc. Także osoby grające w lotto mają swoje ulubione, szczęśliwe liczby lub całe zestawy.

Sportowcy – wielu profesjonalnych zawodników ma silne rytuały i wierzy, że konkretny numer na koszulce przynosi im sukces na boisku.

Ludzie w sytuacjach stresowych – osoby przechodzące kryzys lub stojące przed ważnymi decyzjami szukają w liczbach pozytywnych znaków od losu.

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