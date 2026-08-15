Schorzenia serca a świadczenia PIP. Co mówi DWP?

Schorzenia serca mogą znacząco wpływać na codzienne życie, samodzielność i możliwość poruszania się. W Wielkiej Brytanii osoby, których stan zdrowia powoduje takie trudności, mogą ubiegać się o Personal Independence Payment (PIP). Świadczenie ma pomóc w pokryciu dodatkowych kosztów związanych z niepełnosprawnością lub długotrwałym stanem zdrowia.

Jak wynika z danych przywołanych w materiale DWP, w statystykach dotyczących PIP pojawia się 35 schorzeń serca i układu krążenia. Łącznie dotyczą one 105 756 kwalifikujących się roszczeń PIP.

Warto jednak podkreślić jedną rzecz: sama diagnoza nie gwarantuje przyznania świadczenia. DWP ocenia przede wszystkim to, jak schorzenia serca wpływają na codzienne funkcjonowanie danej osoby.

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Schorzenia serca nie oznaczają automatycznie prawa do PIP

To ważne informacja dla osób, które sprawdzają, czy mogą otrzymać świadczenie. DWP nie stosuje zasady, według której konkretna choroba automatycznie oznacza przyznanie PIP. Znaczenie ma przede wszystkim wpływ choroby na wykonywanie codziennych czynności oraz poruszanie się.

Osoba z chorobą serca może więc mieć prawo do PIP, jeśli jej stan powoduje odpowiednie ograniczenia. Dotyczy to między innymi sytuacji, w których choroba utrudnia wykonywanie podstawowych czynności, wymaga pomocy innej osoby albo znacząco ogranicza możliwość przemieszczania się.

Dlatego dwie osoby z tą samą diagnozą mogą otrzymać różne decyzje dotyczące świadczenia.

Ile może wynosić PIP?

PIP składa się z dwóch części: daily living, czyli części dotyczącej codziennego funkcjonowania, oraz mobility, czyli części dotyczącej poruszania się.

Według stawek przytoczonych w materiale, część dotycząca codziennego funkcjonowania wynosi £76,55 tygodniowo w stawce podstawowej oraz £114,80 w stawce podwyższonej.

Część dotycząca poruszania się wynosi £30,20 tygodniowo w stawce podstawowej oraz £80,10 w stawce podwyższonej.

Przy odpowiednim połączeniu obu części maksymalna kwota może sięgać £187 tygodniowo. To około £748 w czterotygodniowym miesiącu. Natomiast rzeczywista wysokość wypłat zależy od przyznanych stawek.

Jakie schorzenia serca wymieniają dane DWP?

Lista obejmuje zarówno często występujące choroby układu krążenia, jak i rzadsze wady oraz schorzenia. Wśród nich znalazły się między innymi niewydolność serca, choroba niedokrwienna serca, zawał mięśnia sercowego, nadciśnienie, kardiomiopatia czy zaburzenia rytmu serca.

DWP uwzględnia także choroby i wady wrodzone oraz schorzenia dotyczące naczyń krwionośnych.

35 schorzeń serca i układu krążenia

Tętniak aorty – 679

Tętniak mózgu – 2 107

Inne tętniaki / nieznany typ – 867

Migotanie lub trzepotanie przedsionków – 4 523

Bradykardia – 169

Zaburzenia rytmu serca z wszczepionym rozrusznikiem lub defibrylatorem – 1 030

Inne zaburzenia rytmu serca / nieznany typ – 1 839

Blok serca – 576

Tachykardia – 3 647

Niewydolność serca – 16 660

Kardiomiopatia – 4 469

Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej (ASD) – 555

Koarktacja aorty – 139

Tetralogia Fallota – 222

Inne wrodzone choroby serca / nieznany typ – 4 044

Przetrwały przewód tętniczy (PDA) – 24

Ubytek przegrody międzykomorowej (VSD) – 440

Przeszczep serca – 307

Nadciśnienie tętnicze – 6 248

Dławica piersiowa – 8 846

Choroba niedokrwienna serca – inny/nieznany typ – 10 489

Zawał mięśnia sercowego – 11 795

Zapalenie osierdzia – 257

Choroba zastawki aortalnej – 1 341

Wrodzone wady serca – inne/nieznany typ – 1 131

Choroba zastawki mitralnej – 650

Choroba zastawki płucnej – 227

Choroba zastawki trójdzielnej – 78

Choroba tętnic, z wyłączeniem tętnic wieńcowych – inne/nieznany typ – 2 122

Miażdżyca / choroba tętnic obwodowych / chromanie przestankowe – 2 092

Choroba Buergera – 128

Choroba Raynauda / objaw Raynauda – 2 420

Zakrzepica żył głębokich (DVT) – 3 404

Choroba żył obwodowych – inne/nieznany typ – 1 708

Choroba układu sercowo-naczyniowego – inne/nieznany typ – 10 528

Jakie choroby serca należą do najliczniejszych grup wśród beneficjentów świadczeń?

W przedstawionych danych szczególnie dużą liczbę stanowią osoby z niewydolnością serca – 16 660 przypadków. Wysoko plasuje się także zawał mięśnia sercowego – 11 795. Nico mniej przypadków jest choroby niedokrwienne serca inne lub o nieznanym typie – 10 489.

Ponad 10 tysięcy przypadków przypisano również do kategorii innych lub nieznanych chorób układu sercowo-naczyniowego – 10 528.

Dużą grupę stanowią także osoby z dławicą piersiową. Tej przypisano 8 846 przypadków. Wysoko jest również nadciśnienie tętnicze – 6 248 przypadków.

Te liczby pokazują skalę obecności schorzeń serca wśród osób korzystających z PIP. Nie należy ich jednak interpretować jako liczby osób, które otrzymały świadczenie wyłącznie z powodu konkretnej diagnozy.

DWP patrzy na skutki choroby, a nie tylko nazwę diagnozy

W przypadku PIP najważniejsze pozostaje to, jak schorzenia serca wpływają na życie pacjenta. Dlatego sama obecność choroby na liście nie oznacza więc automatycznej wypłaty. Znaczenie może mieć na przykład to, czy osoba szybko się męczy, ma problemy z chodzeniem, potrzebuje pomocy przy wykonywaniu codziennych czynności albo nie jest w stanie wykonywać ich bezpiecznie i w rozsądnym czasie.

To właśnie funkcjonalne skutki choroby mają znaczenie podczas oceny prawa do PIP.

Lista schorzeń serca nie jest zamknięta

DWP podkreśla również, że przedstawiona lista nie jest wyczerpująca. Oznacza to, że brak konkretnej choroby wśród wymienionych 35 pozycji nie musi oznaczać braku możliwości ubiegania się o PIP.

Dlatego osoby ze schorzeniami serca nie powinny oceniać swoich szans wyłącznie na podstawie nazwy rozpoznania. Dla DWP istotne jest przede wszystkim to, co dana choroba oznacza w praktyce: jak wpływa na samodzielność, codzienne czynności i możliwość poruszania się.