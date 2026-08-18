Przez najbliższe dni mogą się utrzymać problemy z dostawą wody
Przez najbliższe dni mogą się utrzymać problemy z dostawą wody / fot. Shutterstock
UKŻycie w UK
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Problemy z dostawą wody dla 8000 gospodarstw domowych w Anglii

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Ponad 8000 klientów South East Water ucierpiało w wyników problemów z dostawą wody w hrabstwie Kent. Niestety sytuacja ta może potrwać nawet kilka dni.

Z informacji podanych przez South East Water wynika, że problemy z dostawą wody są wynikiem przedłużających się upałów, dużego zapotrzebowania, niedawnych pęknięć rur oraz nocnych przerw w dostawie prądu.

Problemy z dostawą wody w Kent

Mike Pickard, kierownik ds. wsparcia awaryjnego w przedsiębiorstwie wodociągowym, powiedział w poniedziałek BBC:

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To dla nas ciągłe wyzwanie i szczerze przepraszamy wszystkich poszkodowanych klientów. Nasz zespół jest wyczerpany i pracuje na granicy swoich możliwości, aby zapewnić dopływ wody.

Przyznał, że sytuacja jest „niedopuszczalna”, ale zapewnił, że firma robi wszystko, co w jej mocy.

Obszarami najbardziej dotkniętymi problemem są Cranbrook i Benenden. Stacje z wodą butelkowaną zostaną ponownie otwarte później w Cranbrook, Canterbury, Challock i Herne Bay.

Pickard dodał:

Wiemy, że musimy inwestować w niektórych obszarach i tak robimy. Jednak nie da się tego zrobić z dnia na dzień. Chciałbym powiedzieć, że stanie się tak, kiedy wszystkie dostawy wrócą, ale sytuacja ciągle się zmienia.

8000 gospodarstw w hrabstwie Kent ma problem z dostępem do wody
8000 gospodarstw w hrabstwie Kent ma problem z dostępem do wody / fot. Shutterstock

Apel o oszczędne korzystanie z wody

Jenny Rhodes, która jest menadżerem ds. incydentów w South East Water, zaapelowała do klientów, aby korzystali z wody tylko w uzasadnionych przypadkach. Dodała, że firma zdaje sobie sprawę z szeregu nadużyć wobec jej pracowników i kontrahentów.

Chociaż w pełni rozumiemy frustrację związaną z obecnymi utrudnieniami, nie tolerujemy żadnych nadużyć wobec naszych pracowników. Nasz zespół pracuje nad jak najszybszym przywróceniem dostaw i dostarczeniem wody klientom. W pełni zdajemy sobie sprawę, że taki poziom usług jest niedopuszczalny, zwłaszcza w czasie upałów – powiedziała Rhodes.

Jeden z pokrzywdzonych klientów powiedział BBC:

Obecnie w moim domu mieszka osiem osób, a nie ma wody. Jestem trochę zirytowany znacznym wzrostem rachunków. Powinni przynajmniej zapewnić wodę.

Inny klient stwierdził:

To staje się coraz częstsze. Po raz pierwszy mieliśmy to kilka miesięcy temu, a teraz pojawia się co trzy lub cztery tygodnie we wschodnim Kent.

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