21 dni na rejestrację nowonarodzonego dziecka. Dlaczego łatwo przegapić ten termin?
21 dni na rejestrację nowonarodzonego dziecka. Dlaczego łatwo przegapić ten termin? fot. shutterstock.com
UKŻycie w UK
1 min.czytania

21 dni na rejestrację nowonarodzonego dziecka. Dlaczego łatwo przegapić ten termin?

Joanna Baran
Joanna Baran

Narodziny dziecka oznaczają wielką zmianę. Dochodzą karmienia, wizyty u lekarzy, brak snu i mnóstwo nowych obowiązków. W tym chaosie formalności łatwo odłożyć na później. W Szkocji trzeba jednak pamiętać o jednej ważnej liczbie: 21 dni na rejestrację nowonarodzonego dziecka. To ustawowy termin, a nie jedynie zalecenie.

Dlaczego szkoccy rodzice mają tylko 21 dni?

Szkockie przepisy wymagają, aby narodziny dziecka zostały zarejestrowane w ciągu 21 dni od urodzenia. Dlaczego rodzice mogą o tym zapomnieć? Powód jest prosty. W innych częściach Wielkiej Brytanii obowiązuje dłuższy termin.

Rodzic może więc znać zasady obowiązujące w Anglii lub Walii i błędnie założyć, że w Szkocji ma tyle samo czasu.

- Advertisement -

21 dni na rejestrację nowonarodzonego dziecka. A ile czasu mają inni?

Różnica jest bardzo konkretna.

  • Anglia i Walia – 42 dni.
  • Szkocja – 21 dni.

Czyli rodzice w Szkocji mają dokładnie o połowę mniej czasu. W Anglii i Walii standardowy termin wynosi sześć tygodni. To ważne szczególnie dla rodzin, które przeprowadziły się między częściami Wielkiej Brytanii albo wcześniej znały procedury obowiązujące poza Szkocją.

Na czym właściwie polega rejestracja urodzenia?

To oficjalne wpisanie narodzin dziecka do państwowego rejestru. Rodzice przekazują dane dziecka oraz informacje dotyczące rodziców. Rejestracja tworzy formalny zapis potwierdzający narodziny. To nie jest więc zwykła formalność do odhaczenia. Dokument potwierdzający urodzenie może być potrzebny przy kolejnych sprawach dotyczących dziecka.

Co rodzice powinni zrobić w praktyce?

Nie warto czekać do 20. dnia. Po narodzinach najlepiej możliwie szybko ustalić termin rejestracji i przygotować potrzebne informacje. Warto też sprawdzić wymagania konkretnego urzędu i nie zakładać, że procedura wygląda dokładnie tak samo jak w Anglii czy Walii.

21 dni na rejestrację nowonarodzonego dziecka. Dlaczego łatwo przegapić ten termin?
21 dni na rejestrację nowonarodzonego dziecka. Dlaczego łatwo przegapić ten termin?
(fot: Pxhere/CCO domena publiczna)

Najważniejsza zasada? Nie odkładać rejestracji na ostatni tydzień. Noworodek nie daje rodzicom wiele czasu na spokojne planowanie. Dlatego dobrze potraktować rejestrację jako jedno z pierwszych zadań po porodzie.

Co jeśli minie 21 dni?

Czy po 21 dniach wszystko przepada? Nie. Przekroczenie terminu nie oznacza automatycznie, że dziecka nie można zarejestrować. Oznacza jednak, że rodzice nie dopełnili obowiązku w wymaganym czasie i mogą zostać wezwani do jego uregulowania.

Szkockie przepisy przewidują również sankcje finansowe za brak rejestracji. W praktyce sprawa nie musi od razu kończyć się karą. Urząd może najpierw kontaktować się z rodzicami i przypominać o obowiązku.

Dlatego nie warto ignorować wezwania ani czekać, aż problem sam zniknie.

 

Google Logo Dodaj "Polish Express" do preferowanych źródeł Google + Dodaj źródło

Zobacz także

UK szykuje rewolucję w urlopach macierzyńskich. Nawet 26 tygodni pełnej płacy?

Co zakłada projekt zmian? Wydłużony urlop macierzyński w centrum uwagi. Czy pełnopłatny urlop trwający 26 tygodni zachęci matki do pozostania w pracy?

CDU za obniżeniem Kindergeldu na dzieci mieszkające poza Niemcami

Znów zrobiło się głośno wokół Kindergeld, czyli niemieckiego zasiłku na dziecko. Na propozycji partii CDU mogą stracić Polacy.

Czy pracownicy councilu mogą bez wiedzy rodziców wypytywać dzieci o benefity?

Nasi czytelnicy coraz częściej pytają, czy council lub social...

Algorytm niesłusznie odbiera zasiłki. Ciemna strona brytyjskich świadczeń

Gdy technologia zaczyna zastępować zdrowy rozsądek, a kontekst ginie, można niesłusznie pozbawić kogoś potrzebnych mu natychmiast pieniędzy.

Ważna pomoc dla rodziców pobierających Universal Credit

Brytyjski rząd wprowadza większą pomoc dla rodziców pobierających Universal Credit. Dotyczy ona opieki nad dziećmi.

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

Czytaj więcej

Teksty tygodnia

UK

Oszustwo na Spotify, na które łapią się tysiące osób. Jak się nie dać nabrać?

Scam na Spotify wygląda tak wiarygodnie, że ofiarami stają się osoby, które zawsze twierdziły, że nigdy nie dadzą się nabrać na internetowe.
Praca i finanse

John Healey ogłasza polowanie na “podejrzane” firmy, a HMRC upraszcza zgłaszanie oszustw

HMRC dostał w tym planie konkretne zadanie: znaleźć pieniądze, które powinny trafić do budżetu, oraz uderzyć w firmy wykorzystujące luki i obchodzące przepisy
Transport

Nowe zasady bagażu podręcznego od 2027 roku. Co zmieni się w easyJet, British Airways i Jet2?

Podróżni latający do Europy powinni przygotować się na ważne zmiany dotyczące bagażu podręcznego. Unia Europejska uzgodniła nowe reguły. Czy obowiązują również brytyjskie linie lotnicze?
UK

Wyciek PESEL – jak się zabezpieczyć? Ważne informacje dla Polaków za granicą

10 sierpnia doszło do jednego z największych wycieków danych...
UK

Jak Reform UK chce zmienić PIP i Universal Credit – praktyczne skutki dla Polaków

Jednym z najważniejszych elementów planu jest odejście od obecnego modelu Personal Independence Payment (PIP) dla osób w wieku produkcyjnym. Reform chce zastąpić PIP oraz część zdrowotną Universal Credit nowym świadczeniem.

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie