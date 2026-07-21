Bilety w Ryanairze w te wakacje tańsze niż rok temu?

W te wakacje bilety w Ryanairze będą najprawdopodobniej tańsze niż rok temu. Zasugerował to irlandzki przewoźnik przy okazji informacji, że jego zysk między kwietniem a czerwcem spadł aż o 34 proc.

Jak poinformowało BBC – ze względu na wojnę na Bliskim Wschodzie i wzrost cen paliw, podróżni niechętnie rezerwują loty. Zachętą do podróżowania mają być jednak niższe ceny biletów lotniczych. Przy wyższych kosztach paliwa układ taki jest mało opłacalny dla przewoźników. Przekonał się o tym Ryanair…

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Tańsze bilety w Ryanairze?

Ryanair bynajmniej nie narzeka na brak pasażerów i ma pełne obłożenie. Dyrektor finansowy firmy, Neil Sorahan, powiedział, że loty do popularnych destynacji nad Morzem Śródziemnym są wyprzedane. Przewoźnik odnotował jednak duży spadek zysków w okresie od kwietnia do 30 czerwca tego roku. Powodem był wzrost cen paliwa i obawy podróżnych w związku z konfliktem na Bliskim Wschodzie.

Co jednak istotne – irlandzki przewoźnik stwierdził jeszcze w maju, że ceny biletów od lipca do września mogą się nie zmienić i będą niższe niż rok temu. Dyrektor finansowy, Neil Sorahan, powiedział, że przewiduje „znaczne ograniczenie zdolności przewozowych” ze strony innych firm, które „znajdują się na krawędzi upadłości”. To z kolei mogłoby według niego „pozytywnie wpłynąć na ceny”.

Mniejszy zysk w tym roku

Za pierwszy kwartał roku obrotowego (zakończony 30 czerwca) zysk Ryanaira po opodatkowaniu wyniósł 538 mln euro. Jest to spadek o 34 proc. w porównaniu z tym samym okresem 2025 roku. Jak powiedział dyrektor generalny firmy, Michael O’Leary:

– Cena naszego paliwa, w 20 proc. nieobjętego zabezpieczeniem, podwoiła się w tym kwartale. A ceny biletów spadły o 6 proc., co naszym zdaniem wynikało przede wszystkim z wpływu konfliktu na Bliskim Wschodzie.

– Pomimo niedawnego, niewielkiego wzrostu wolumenu przewozów i mniejszej stymulacji cenowej, ceny w drugim kwartale wykazują umiarkowaną tendencję spadkową w ujęciu rok do roku – dodał O’Leary.

Cena paliwa lotniczego znacznie wzrosła od początku wojny w Iranie i chociaż Ryanair poinformował, że udało mu się osiągnąć porozumienie w sprawie kosztów paliwa w najbliższej przyszłości, cena niektórych paliw wzrosła ponad dwukrotnie.