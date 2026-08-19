Andy Burnham potwierdza ważną obniżkę od 1 października. Ile zostanie w portfelu?
Andy Burnham potwierdza ważną obniżkę od 1 października. Ile zostanie w portfelu? / fot. Shutterstock.com
UKPraca i finanse
2 min.czytania

Andy Burnham potwierdza ważną obniżkę od 1 października. Ile zostanie w portfelu?

Joanna Baran
Joanna Baran

Od 1 października 2026 roku VAT na domową energię elektryczną w Anglii, Szkocji i Walii ma spaść z 5 proc. do zera. Zmiana ma obowiązywać do końca marca 2027 roku. Rząd szacuje, że przeciętne gospodarstwo domowe zaoszczędzi dzięki niej około 45 funtów rocznie.

To ważna zmiana, ale nie oznacza obniżki całego rachunku za energię. Zerowy VAT obejmie prąd. Jeśli gospodarstwo korzysta również z gazu, ta część rachunku nie stanie się automatycznie tańsza.

Czy każdy zaoszczędzi dokładnie 45 funtów?

Nie. Kwota 45 funtów to szacunek dotyczący przeciętnego gospodarstwa domowego. Rzeczywista oszczędność będzie zależeć przede wszystkim od zużycia energii elektrycznej. Obniżka VAT zapowiadana prze premiera UK dotyczy jednak wszystkich użytkowników.

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Mechanizm jest prosty. Obecnie do ceny prądu dolicza się 5 proc. VAT. Od października podatek ten zniknie. W efekcie cena prądu z VAT będzie niższa, ale nie oznacza to spadku całego rachunku dokładnie o 5 proc.

Dla przeciętnego gospodarstwa może to oznaczać około 3,75 funta oszczędności miesięcznie. W skali roku daje to wspomniane 45 funtów.

Czy obniżka pojawi się automatycznie na rachunku?

Tak. Konsument nie powinien składać żadnego wniosku ani ubiegać się o zwrot pieniędzy. Dostawcy energii mają uwzględnić nową stawkę VAT w rozliczeniach.

Dotyczy to także osób korzystających z taryf ze stałą ceną. Stała taryfa nie oznacza bowiem stałej stawki podatku. Jeśli zmieni się prawo podatkowe, dostawca musi odpowiednio rozliczyć rachunek.

Czy rachunki naprawdę spadną od 1 października?

Nie zawsze będzie to łatwe do zauważenia. Na wysokość rachunku wpływają również ceny energii, opłaty stałe oraz indywidualne zużycie.

Od października zmienią się także inne elementy rynku energii. Dlatego rachunek może nie spaść dokładnie o kwotę wynikającą z samej obniżki VAT.

Andy Burnham potwierdza ważną obniżkę od 1 października. Ile zostanie w portfelu?
Andy Burnham potwierdza ważną obniżkę od 1 października. Ile zostanie w portfelu?
/ fot. Shutterstock

Najlepiej porównać rachunek z września z pierwszym pełnym rozliczeniem po zmianie. Warto sprawdzić przede wszystkim cenę za kilowatogodzinę, opłatę stałą oraz całkowite zużycie.

Co warto zrobić przed październikiem?

Dobrze zachować kilka ostatnich rachunków i sprawdzić swoje średnie miesięczne zużycie prądu. Dzięki temu łatwiej będzie ocenić, czy październikowa zmiana rzeczywiście przyniosła oszczędność.

Warto też spojrzeć na własne zużycie. Przy wysokim zużyciu korzyść z zerowego VAT będzie większa. Przy bardzo oszczędnym korzystaniu z prądu będzie odpowiednio niższa.

Najważniejsze jest więc to, że nie każdy dostanie „45 funtów do ręki”. To szacowana roczna oszczędność wynikająca z niższego podatku. Dla konkretnego gospodarstwa kwota może być inna.

Dla domowego budżetu oznacza to kilka funtów miesięcznie mniej na rachunku. To niewielka kwota, ale przy wysokich kosztach życia każda stała oszczędność może mieć znaczenie.

 

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