Rozpoczął się remont Konsulatu Generalnego RP w Edynburgu. W okresie kwiecień-listopad 2025 odbywać się będzie modernizacja strefy konsularnej. W jaki sposób remont wpłynie na regularną pracę konsulatu i obsługę interesantów? O czym trzeba pamiętać i wiedzieć?

Co będzie obejmował remont Konsulatu RP w Edynburgu? Jak czytamy w oficjalnym komunikacie zamieszczonym na stronach serwisu RP, po remoncie „przestrzeń konsularna uzyska”:

dwa dodatkowe okienka do obsługi paszportowej (docelowo planowane są cztery okienka, czyli wzrost przepustowości o 100%),

komfortowy i bezpieczny pokój do obsługi prawnej,

toaletę dostępną dla osób z niepełnosprawnościami wraz z miejscem do przewijania niemowląt

estetyczną i funkcjonalną poczekalnię.

Poza tym ogrodzenie zostanie rozbudowane i poddane renowacji. Pochylnia dla wózków i osób z niepełnosprawnościami również zostanie odnowiona.

„Zważywszy, że nadrzędnym celem modernizacji jest poprawa warunków obsługi interesantów w konsulacie, liczymy na Państwa życzliwość, zrozumienie oraz współpracę i stosowanie się do określonych zasad, które będą obowiązywały w czasie remontu. Postaramy się, by wydajność prac konsulatu nie została istotnie zmniejszona” – jak czytamy w oficjalnym komunikacie.

Informujemy, że w okresie kwiecień-listopad 2025 r. odbywać się będzie modernizacja strefy konsularnej w budynku Konsulatu Generalnego RP w Edynburgu. W czasie remontu interesanci będą obsługiwani na 1 piętrze. Więcej@PolishEmbassyUK @PLinManchesterhttps://t.co/guB4RUwO4z pic.twitter.com/TER12IEhka — PLinEdinburgh (@PLinEdinburgh) April 4, 2025

Zmiany w obsłudze interesantów Konsulatu RP w Edynburgu

Przede wszystkim zaznaczmy, iż w okresie remontu placówka konsularna w szkockiej stolicy nie będzie dysponować poczekalnią dla interesantów. Z tego powodu interesanci proszeni są o przychodzenie nie wcześniej niż 10 minut przed godziną umówionej wizyty. Do konsulatu będą wpuszczane jedynie osoby, których obecność jest niezbędna do załatwienia danej sprawy. Polskie władze apelują, aby na terenie konsulatu nie przebywały osoby nieumówione. Wyjątkiem w tej kwestii są małoletnie dzieci pozostające pod opieką rodziców.

Dodatkowo tymczasowa przestrzeń obsługi uniemożliwia obsługę osób korzystających z wózków inwalidzkich. Powodem jest brak odpowiedniej windy. Niemożliwe jest również wprowadzanie wózków dziecięcych.

W przypadku osób, które poruszają się na wózku inwalidzkim, z urzędnikami trzeba skontaktować się wcześniej i umówić na załatwienie danej sprawy. Można to zrobić telefonicznie lub poprzez adres e-mail:

w sprawach paszportowych i profilu zaufanego: [email protected],

w sprawach prawnych, obywatelskich i pomocy konsularnej: [email protected].

Godziny przyjęć interesantów

Godziny przyjęć w Konsulacie Generalnym RP w Edynburgu nie zmieniają się pomimo remontu. W poniedziałek przyjęcia interesantów odbywają się od 10:30 do 17:00. Natomiast od wtorku do piątku od 9:00 do 15:30.

Ponadto ze względu na prace remontowe przedstawiciele konsulatu zachęcają wszystkich, aby w miarę możliwości korzystać z możliwości wysyłki paszportu na adres zamieszkania, a nie odbierać go osobiści. Od poniedziałku 7 kwietnia będzie można odbierać paszporty bez konieczności wcześniej rezerwacji terminu. Odbiór będzie możliwy w następujących godzinach:

poniedziałek: 15:00-17:00

wtorek: 9:00-10:30

środa: 14:00-15:30

czwartek: 9:00-10:30

piątek: 14:00-15:30

Wejście do konsulatu podczas remontu

Obsługa interesantów będzie się odbywać na I piętrze budynku. Jak tam dojść? Główne wejście jest zamknięte i nieczynne. Aby trafić na miejsce, trzeba trzymać się prawej strony budynku. Należy kierować na wprost do schodów zewnętrznych, prowadzących do wejścia na I piętro. Podsumowując, drogę oznaczono taśmami sygnalizacyjnymi.

Konsulat Generalny RP w Edynburgu zachęca wszystkie osoby mieszkające poza Szkocją, aby w miarę możliwości swoje sprawy załatwiały w urzędach w Londynie lub Manchesterze.