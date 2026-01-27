Ceny biletów lotniczych pójdą w górę
Ceny biletów lotniczych pójdą w górę / fot. Shutterstock
2 min.czytania

Ryanair podniesie ceny biletów lotniczych. Już ostrzegł pasażerów

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Ryanair ostrzega pasażerów, że podniesie ceny biletów lotniczych przez gwałtowny wzrost rezerwacji wakacyjnych.

Od czasu Bożego Narodzenia rezerwacje biletów w Ryanairze wzrosły do rekordowych poziomów – powiedział Neil Sorahan, dyrektor finansowy linii. Okazuje się, że nawet w obliczu wysokich kosztów utrzymania, wyjazdy wakacyjne są dla mieszkańców Wysp priorytetowe.

Wzrosną ceny biletów lotniczych w Ryanairze

Irlandzkie linie lotnicze poinformowały, że ceny biletów wzrosną nawet o 9 proc. w ciągu roku do marca. Czyli ponad dwukrotnie więcej niż obecna stopa inflacji.

Neil Sorahan podzielił się swoim wytłumaczeniem tej sytuacji:

Popyt na bilety jest bardzo duży. Ludzie są przygnębieni w styczniu i myślę, że chcą po prostu uciec od tego. W ciągu ostatnich dwóch tygodni mieliśmy najlepsze dwa tygodnie rezerwacji w historii. I na tej podstawie przewidujemy, że ceny wzrosną o 8 – 9 proc. w całym roku finansowym.

Aby nie zniechęcać klientów podwyżką, Sorahan podkreślił, że średnia cena biletu w Ryanairze wynosi obecnie 38 funtów (lub 44 euro). Co – według niego – jest bardzo przystępną kwotą.

Z naszego doświadczenia wynika, że ludzie podróżują bez względu na okoliczności. Stają się bardziej wrażliwi na cenę, gdy pojawiają się obawy, i zazwyczaj jest to korzystne dla naszego modelu – dodał.

Irlandzkie linie ostrzegły, że, jeśli brytyjski rząd będzie nadal podnosił podatki na linie lotnicze, zmniejszy siatkę połączeń z Wysp
Irlandzkie linie ostrzegły, że, jeśli brytyjski rząd będzie nadal podnosił podatki lotnicze, to przewoźnik zmniejszy siatkę połączeń z Wysp / fot. Shutterstock

Podwyżka cen biletów lotniczych będzie miała wpływ na inflację w UK

Przez wzrost cen biletów lotniczych zwiększy się także presja wywierana na gospodarkę Wielkiej Brytanii. Przypomnijmy, że niedawno pisaliśmy o tym, że to właśnie rosnące ceny biletów lotniczych ONS uznał za jeden z głównych czynników podwyżki wskaźnika cen konsumpcyjnych do 3,4 proc.

Pomimo dużej liczby rezerwacji, Sorahan powiedział, że Ryanair jest gotowy do przeniesienia samolotów i zwiększenia przepustowości poza Wielką Brytanię. Jeśli brytyjski rząd będzie nadal podnosił podatki lotnicze.

Dodał także, że lotniska, w tym Stansted (największa baza Ryanair), i Newcastle, są zmuszone do przeglądu swoich opłat, aby zapewnić sobie wzrost przed podwyżką podatku od pasażerów linii lotniczych (APD), która wejdzie w życie w kwietniu.

