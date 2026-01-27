Ryanair podniesie ceny biletów lotniczych. Już ostrzegł pasażerów

Ryanair ostrzega pasażerów, że podniesie ceny biletów lotniczych przez gwałtowny wzrost rezerwacji wakacyjnych.

Od czasu Bożego Narodzenia rezerwacje biletów w Ryanairze wzrosły do rekordowych poziomów – powiedział Neil Sorahan, dyrektor finansowy linii. Okazuje się, że nawet w obliczu wysokich kosztów utrzymania, wyjazdy wakacyjne są dla mieszkańców Wysp priorytetowe.

Wzrosną ceny biletów lotniczych w Ryanairze

Irlandzkie linie lotnicze poinformowały, że ceny biletów wzrosną nawet o 9 proc. w ciągu roku do marca. Czyli ponad dwukrotnie więcej niż obecna stopa inflacji.

Neil Sorahan podzielił się swoim wytłumaczeniem tej sytuacji:

– Popyt na bilety jest bardzo duży. Ludzie są przygnębieni w styczniu i myślę, że chcą po prostu uciec od tego. W ciągu ostatnich dwóch tygodni mieliśmy najlepsze dwa tygodnie rezerwacji w historii. I na tej podstawie przewidujemy, że ceny wzrosną o 8 – 9 proc. w całym roku finansowym.

Aby nie zniechęcać klientów podwyżką, Sorahan podkreślił, że średnia cena biletu w Ryanairze wynosi obecnie 38 funtów (lub 44 euro). Co – według niego – jest bardzo przystępną kwotą.

– Z naszego doświadczenia wynika, że ludzie podróżują bez względu na okoliczności. Stają się bardziej wrażliwi na cenę, gdy pojawiają się obawy, i zazwyczaj jest to korzystne dla naszego modelu – dodał.

Podwyżka cen biletów lotniczych będzie miała wpływ na inflację w UK

Przez wzrost cen biletów lotniczych zwiększy się także presja wywierana na gospodarkę Wielkiej Brytanii. Przypomnijmy, że niedawno pisaliśmy o tym, że to właśnie rosnące ceny biletów lotniczych ONS uznał za jeden z głównych czynników podwyżki wskaźnika cen konsumpcyjnych do 3,4 proc.

Pomimo dużej liczby rezerwacji, Sorahan powiedział, że Ryanair jest gotowy do przeniesienia samolotów i zwiększenia przepustowości poza Wielką Brytanię. Jeśli brytyjski rząd będzie nadal podnosił podatki lotnicze.

Dodał także, że lotniska, w tym Stansted (największa baza Ryanair), i Newcastle, są zmuszone do przeglądu swoich opłat, aby zapewnić sobie wzrost przed podwyżką podatku od pasażerów linii lotniczych (APD), która wejdzie w życie w kwietniu.