Ile wyniesie zniżka na bilety kolejowe w Holandii? Zacznie obowiązywać od czerwca

Zniżka na bilety kolejowe w Holandii ma wejść w życie tego lata. Będzie to dodatkowy element pakietu pomocowego związanego z kryzysem paliwowym. Polacy mieszkający w tym kraju także będą mogli skorzystać z tej ulgi.

Jeszcze w kwietniu zaproponowano zniżkę na bilety kolejowe jako dodatkowy element rządowego pakietu pomocowego o wartości 1 miliarda euro. Bilet w cenie 49 euro uprawniałby do nielimitowanych przejazdów poza godzinami szczytu i w weekendy.

Plan został po raz pierwszy zaproponowany przez Progressief Nederland (PRO), wcześniej znaną jako GroenLinks-PvdA, w nadziei, że uczynienie transportu publicznego bardziej przystępnym cenowo zachęci ludzi do rzadszego korzystania z samochodu. Program biletów ulgowych kosztowałby państwo 118 milionów euro.

Taka subskrypcja istnieje już w NS i nosi nazwę Flex Dal Vrij, ale kosztuje 128 euro miesięcznie. Tańszy bilet w cenie 49 euro będzie obowiązywał od 21 czerwca do 1 września, czyli nieco krócej niż pierwotnie proponowane trzy miesiące.

Jak działa bilet ulgowy?

Posiadacze biletu ulgowego mogą podróżować bez ograniczeń wszystkimi pociągami krajowymi poza godzinami szczytu. Są to dni powszednie między godziną 9.00 a 16.00 i między 18.30 a 6.30. A także weekendy i święta przez cały dzień. Bilet jest ważny w pociągach wszystkich holenderskich operatorów kolejowych, nie tylko NS.

Jak już wspomnieliśmy, NS rozpoczął promocję oferty pod nazwą „Nederland Dal Vrij”. Zapowiada, że pasażerowie będą mogli zapisywać się do 15 sierpnia. Każdy, kto zarejestruje się w czerwcu, będzie mógł zatem korzystać ze zniżki przez maksymalnie trzy miesiące. Po zakończeniu kampanii abonament automatycznie przedłuża swoją ważność jako standardowy NS Flex Dal Vrij w cenie 127,95 euro miesięcznie. Chyba że posiadacz zmieni abonament na tańszy lub go anuluje.

Zmiana pierwotnych planów

Plan znacznie się zmienił od czasu jego pierwszej prezentacji. W kwietniu poseł GroenLinks-PvdA, Habtamu de Hoop, zaproponował tymczasowy bilet za jedyne 9 euro miesięcznie. Miał dotyczyć nielimitowanych przejazdów poza godzinami szczytu w całej holenderskiej sieci transportu publicznego. Czyli dotyczyłby autobusów, tramwajów i metra, a obowiązywałby od maja do września. Pomysł ten był wyraźnie wzorowany na popularnym niemieckim bilecie za 9 euro z 2022 roku.

Do parlamentu trafiła jednak skromniejsza wersja tego pomysłu. Propozycja ta wynika z wniosku złożonego przez lidera GroenLinks-PvdA, Jessego Klavera, podczas niedawnej debaty na temat wysokich cen energii i paliw. Przyjęto go zdecydowaną większością głosów w Izbie Gmin i poparł go rząd. Ograniczenie odzwierciedla zarówno koszty szerszego programu, jak i praktyczne trudności związane z jego szybkim wdrożeniem. Zgodnie z zaleceniami sektora, najszybszą drogą do uzyskania biletu letniego było dostosowanie jednego, istniejącego produktu kolejowego, zamiast tworzenia nowego, uniwersalnego biletu od podstaw.

Zniżka nie jest darmowa… Rząd szacuje koszt programu na 118 milionów euro. Mają one pochodzić z niewykorzystanych środków Funduszu Klimatyczno-Energetycznego oraz Funduszu Mobilności. Ponadto władza argumentuje, że podróże koleją zmniejszają emisje szkodliwych spalin.

Niestety ostateczne porozumienia z operatorami transportu publicznego muszą jeszcze zostać zawarte.