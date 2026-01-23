Tanie loty do Polski w Ryanairze
Tanie loty do Polski w Ryanairze / fot. Shutterstock
Podróże i turystyka
2 min.czytania

Wyprzedaż w Ryanairze. Najtańsze loty do Polski

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Ryanair skorzystał z rozgłosu, który dał mu niezadowolony Elon Musk, i ogłosił wyprzedaż biletów. Najciekawsze jest jednak to, że loty do Polski są w niej jednymi z najtańszych. 

Irlandzkie linie lotnicze ogłosiły wyprzedaż biletów skierowaną do… „idiotów”. Nawiązały w ten sposób do głośnego sporu z Elonem Muskiem, w którym miliarder nazwał szefa Ryanaira „idiotą”, dlatego, że nie chce zainstalować w samolotach technologii satelitarnego Wi-Fi Starlink.

- Advertisement -

Błyskotliwy szef irlandzkich linii natychmiast wykorzystał spór z Muskiem i zwiększone zainteresowanie Ryanairem ogłaszając promocję „Big Idiot Seat Sale”. Interesujące dla polskich podróżnych jest jednak to, że wyjątkowo korzystna oferta obejmuje loty z Wielkiej Brytanii do Polski.

Najtańsze loty do Polski w wyprzedaży Ryanaira

Promocja biletów w Ryanairze ruszyła pod hasłem: „Dostępne tylko dla Elona Muska i innych idiotów na X! Zarezerwuj już dziś, zanim Musk je dostanie”.

Jedną z najtańszych dostępnych ofert jest lot do Szczecina z lotniska London Stansted, który kosztuje 14,59 funta. Z kolei do Wrocławia, Poznania, Olsztyna, Łodzi, Rzeszowa, Katowic i Krakowa z tego samego brytyjskiego lotniska polecimy za 15 funtów. Podobnie z Newcastle do Wrocławia i Gdańska polecimy za 15 funtów, a do Krakowa za 17 funtów.

Nieco droższe loty są z Edynburga do Gdańska – za 23 funty, jednak do Krakowa i Wrocławia polecimy już za 17 funtów. Za bilet z Leeds do Wrocławia i Warszawy zapłacimy 15 funtów, a do Krakowa 17 funtów.

Promocja obejmuje terminy lotów włącznie z dniem dzisiejszym do 30 kwietnia. Warto pospieszyć się jednak z rezerwacją, gdyż oferty w najbardziej przystępnych cenach szybko znikają.

Michael O'Leary błyskawicznie wykorzystał spór z Elonem Muskiem do promocji Ryanaira
Michael O’Leary błyskawicznie wykorzystał spór z Elonem Muskiem do promocji Ryanaira / fot. Shutterstock

Inne kierunki w atrakcyjnych cenach

Tanie loty w Ryanairze dostępne są także dla osób zainteresowanych innymi kierunkami podróży.

Z Londynu Stansted i Machesteru polecimy do Faro za 15 funtów. Natomiast za bilety z Manchesteru na Maltę musimy zapłacić 21 funtów, a do Pragi za 17 funtów. Podróż do czeskiej stolicy jest tańsza z Londynu Stansted i trzeba za nią zapłacić 15 funtów.

Za lot do Bolonii ze Stansted także zapłacimy 15 funtów, podobnie do Oslo, Eindhoven czy Kopenhagi. Z kolei do Budapesztu polecimy za 17 funtów ze Stansted. Wybór wciąż jest duży, chociaż – jak wspomnieliśmy – lepiej nie zwlekać z rezerwacją.

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

Czytaj więcej

Teksty tygodnia

Praca i finanse

Tysiące właścicieli paneli fotowoltaicznych mogą dostać karę z HMRC!

Wielu właścicieli paneli fotowoltaicznych ryzykuje karę w wysokości 100 funtów, jeśli nie złoży zeznania podatkowego do 31 stycznia.
Finanse i świadczenia

Ile kosztują mrozy zwykłego mieszkańca? Wyliczenia przytłaczają

Zima 2025/2026 w Niemczech przyszła wyjątkowo surowa. Mróz, śnieg...
Finanse i świadczenia

Irlandia: luty 2026 przynosi zmiany w portfelach. Oto 5 rzeczy, które warto wiedzieć

Luty 2026 roku nie przynosi jednej spektakularnej zmiany finansowej, ale zestaw drobniejszych decyzji i podwyżek, które razem mają realny wpływ na codzienne życie
Niemcy

Dyskryminacja imigrantów na niemieckim rynku wynajmu

Najnowsze badanie DeZIM pokazało, jak częsta jest dyskryminacja imigrantów na rynku wynajmu. Także imigrantów z Europy Wschodniej.
Holandia

Policja wystawiła fałszywe bilety na koncerty. Prawie nikt nie zauważył podstępu

Wyprzedany koncert światowej gwiazdy, brak biletów w oficjalnej sprzedaży i nagle – oferta „ostatnich wejściówek” dostępna od ręki. Właśnie na taki mechanizm liczą internetowi oszuści. Aby pokazać, jak łatwo dać się złapać w tę pułapkę, policja uruchomiła fałszywą stronę

Przeczytaj także

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

ZETHA LIMITED

Registration Number: 797595

Address:
Venture Hub, 136 Capel Street,
Dublin, D01 T2C9, Ireland

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet