Wyprzedaż w Ryanairze. Najtańsze loty do Polski

Ryanair skorzystał z rozgłosu, który dał mu niezadowolony Elon Musk, i ogłosił wyprzedaż biletów. Najciekawsze jest jednak to, że loty do Polski są w niej jednymi z najtańszych.

Irlandzkie linie lotnicze ogłosiły wyprzedaż biletów skierowaną do… „idiotów”. Nawiązały w ten sposób do głośnego sporu z Elonem Muskiem, w którym miliarder nazwał szefa Ryanaira „idiotą”, dlatego, że nie chce zainstalować w samolotach technologii satelitarnego Wi-Fi Starlink.

Błyskotliwy szef irlandzkich linii natychmiast wykorzystał spór z Muskiem i zwiększone zainteresowanie Ryanairem ogłaszając promocję „Big Idiot Seat Sale”. Interesujące dla polskich podróżnych jest jednak to, że wyjątkowo korzystna oferta obejmuje loty z Wielkiej Brytanii do Polski.

Najtańsze loty do Polski w wyprzedaży Ryanaira

Promocja biletów w Ryanairze ruszyła pod hasłem: „Dostępne tylko dla Elona Muska i innych idiotów na X! Zarezerwuj już dziś, zanim Musk je dostanie”.

Jedną z najtańszych dostępnych ofert jest lot do Szczecina z lotniska London Stansted, który kosztuje 14,59 funta. Z kolei do Wrocławia, Poznania, Olsztyna, Łodzi, Rzeszowa, Katowic i Krakowa z tego samego brytyjskiego lotniska polecimy za 15 funtów. Podobnie z Newcastle do Wrocławia i Gdańska polecimy za 15 funtów, a do Krakowa za 17 funtów.

Nieco droższe loty są z Edynburga do Gdańska – za 23 funty, jednak do Krakowa i Wrocławia polecimy już za 17 funtów. Za bilet z Leeds do Wrocławia i Warszawy zapłacimy 15 funtów, a do Krakowa 17 funtów.

Promocja obejmuje terminy lotów włącznie z dniem dzisiejszym do 30 kwietnia. Warto pospieszyć się jednak z rezerwacją, gdyż oferty w najbardziej przystępnych cenach szybko znikają.

Inne kierunki w atrakcyjnych cenach

Tanie loty w Ryanairze dostępne są także dla osób zainteresowanych innymi kierunkami podróży.

Z Londynu Stansted i Machesteru polecimy do Faro za 15 funtów. Natomiast za bilety z Manchesteru na Maltę musimy zapłacić 21 funtów, a do Pragi za 17 funtów. Podróż do czeskiej stolicy jest tańsza z Londynu Stansted i trzeba za nią zapłacić 15 funtów.

Za lot do Bolonii ze Stansted także zapłacimy 15 funtów, podobnie do Oslo, Eindhoven czy Kopenhagi. Z kolei do Budapesztu polecimy za 17 funtów ze Stansted. Wybór wciąż jest duży, chociaż – jak wspomnieliśmy – lepiej nie zwlekać z rezerwacją.