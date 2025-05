Elektroniczne bramki na lotniskach wracają dla posiadaczy brytyjskich paszportów

Elektroniczne bramki na lotniskach w krajach należących do UE będą znowu dostępne dla posiadaczy brytyjskich paszportów. Jest to jedno z postanowień niedawnej umowy z UE. Dzięki temu podróże mają przebiegać sprawniej, a kolejki na lotniskach będą mniejsze.

Elektroniczne bramki na lotniskach nazywane są także bramkami ABC (Automated Border Control) lub biometrycznymi. Dzięki nim kontrola graniczna może być szybka i automatyczna. Za sprawą nowej umowy z UE posiadacze brytyjskich paszportów będą mogli korzystać z e-bramek i przyspieszyć swoją podróż.

Elektroniczne bramki na lotniskach – kiedy będą dostępne dla Brytyjczyków?

Zawarta w poniedziałek umowa między Wielką Brytanią a Unią Europejską stanowi, że nie będzie „żadnych barier prawnych” dla Brytyjczyków korzystających z bramek elektronicznych na lotniskach w czasie podróży do i z krajów UE po wprowadzeniu European Union Entry-Exit System.

Premier Keir Starmer powiedział, że brytyjscy wczasowicze będą chcieli podróżować „bez zwłoki” tego lata i chce, aby mogli korzystać z bramek elektronicznych „tak szybko, jak to możliwe”.

Jednak to poszczególne kraje UE decydują, czy posiadacze brytyjskich paszportów mogą korzystać z bramek elektronicznych na ich lotniskach. Nie jest zatem jasne, czy do wakacji letnich będzie to możliwe w większej liczbie krajów.

Największa niedogodność usunięta

Od czasu Brexitu jedną z najczęstszych skarg dotyczących konsekwencji wyjścia z UE był zwiększony czas na wjazd do krajów UE. Przed opuszczeniem Unii Europejskiej posiadacze brytyjskich paszportów mogli wjechać do krajów Unii szybciej dzięki bramkom elektronicznym na lotniskach. Jednak po Brexicie konieczne już było stanie w długich kolejkach do kontroli.

Były też pewne wyjątki. Niektóre lotniska w Portugalii i Hiszpanii pozwalają posiadaczom paszportów brytyjskich przekraczać granice za pośrednictwem e-bramek. Zamiast podbijać dokumenty w biurku z obsługą. Jednak wkrótce, w ramach nowej umowy, zostanie to wdrożone na znacznie szerszą skalę.

Brytyjski rząd wydał w tej sprawie oświadczenie:

„Brytyjscy podróżni będą mogli korzystać z większej liczby bramek elektronicznych na lotniskach w Europie. Zakończy to przerażające kolejki na lotniskach do kontroli granicznej. Zwierzęta domowe będą mogły również podróżować łatwiej, dzięki wprowadzeniu paszportów dla zwierząt dla brytyjskich kotów i psów. Wyeliminuje to potrzebę posiadania świadectw zdrowia zwierząt na każdą podróż”.