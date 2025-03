Ryanair uruchamia program subskrypcyjny Prime

Szef tanich irlandzkich linii lotniczych zarzekał się, że do tego nie dojdzie, ale jednak – Ryanair uruchomił program lojalnościowy. „Prime” będzie funkcjonowało w modelu subskrypcyjnym. Ile kosztuje i co można zyskać w ramach tej oferty? Czy ryanairowski „Prime” w ogóle się opłaca?

Program „Prime” uruchomiono w dniu wczorajszym, w poniedziałek 24 marca 2025 roku. Koszt 12-miesięcznej subskrypcji wynosi 79 funtów lub euro (339 zł). Zasadniczo, jest to program lojalnościowy, w którym co miesiąc opłacamy subskrypcję. Zapewnia ona dostęp do konkretnych bonusów.

W swoich założeniach to taki „abonament”, który ma zachęcać do jak najczęstszego korzystania z usług Ryanaira.

Ryanair uruchamia subskrypcję „Prime”

Na jakie korzyści może liczyć pasażer, który zdecyduje się na subskrypcję „Prime”? Wydaje się, że największym atutem tego programu będzie dostęp do ekskluzywnych, w domyśle – tańszych – ofert. Tańsze bilety będą oferowane wyłącznie subskrybentem, mają nie być dostępne w „zwykłej sprzedaży”. W ciągu roku pojawi się 12 takich ofert, po jednej w każdym miesiącu.

Oprócz tego w ramach „Prime” będzie można otrzymać możliwość wyboru miejsca w samolocie (ograniczone do „maksymalnie 12 miejsc” w roku) oraz ubezpieczenie podróżne. Po więcej szczegółów odsyłamy na oficjalną stronę Ryanaira.

Ile można zaoszczędzić w ramach „Prime”?

W jaki sposób będzie działał program „Prime”? – Członkowie Ryanair „Prime”, płacąc skromne 79 euro za pełną 12-miesięczną subskrypcję, zyskają dostęp do 12 wyjątkowych wyprzedaży miejsc rocznie (jedna w każdym miesiącu), bezpłatnej rezerwacji miejsc i bezpłatnego ubezpieczenia za każdym razem, gdy będą latać z europejską linią lotniczą nr 1 – komentuje Dara Brady, pełniące funkcję Chief Marketing Officer w Ryanairze.

Czy to się będzie opłacać? – Program zapewni ogromne oszczędności w wysokości nawet 420 euro dla członków, którzy odbędą 12 podróży w roku. Natomiast nawet członkowie „Prime”, którzy latają tylko 3 razy w roku, zaoszczędzą 105 euro – to więcej niż 79 euro za członkostwo w „Prime” – dodaje Brady.

Ograniczenie ilości subskrypcji

– Jeśli więc lubisz latać regularnie i jednocześnie chciałbyś zaoszczędzać pieniądze, to Ryanair „Prime” jest oczywistym wyborem – podsumowuje Chief Marketing Officer Ryanaira.

Podsumowując, nietrudno zauważyć, że nowa oferta ze strony Ryanaira przypomina program Wizz Discount Club, który oferuje Wizz Air. Dodajmy, iż mamy do czynienia z ofertą ograniczoną pod względem ilościowym. Tylko 250 tysięcy osób będzie mogło wykupić „Prime”. Obowiązuje prosta zasada „kto pierwszy, ten lepszy”.

Największe tanie linie lotnicze w Europie

Ryanair to największe tanie linie lotnicze w Europie i jedne z największych na świecie. Ich siedziba znajduje się w irlandzkim Dublinie. W Polsce Ryanair połączenia realizuje z 13 portów lotniczych. Irlandzkie tanie linie lotnicze dysponują sześcioma bazami, w których stacjonują 44 samoloty.

Spółka została założona w 1985 przez Tony’ego Ryana i jego dzieci. Pierwsze połączenie lotnicze zostało uruchomione w lipcu 1985. Połączyło ono irlandzkie miasta Waterford z portem lotniczym Londyn-Gatwick.