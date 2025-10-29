Ryanair zaczął latać z lotniska Leeds Bradford do Warszawy

Ryanair uruchomił nowe połączenie z lotniska Leeds Bradford do Warszawy. Weszło ono do zimowego rozkładu lotów. Oprócz wspomnianego połączenia w tym roku przewoźnik wprowadził także połączenia między Londynem Luton a Wrocławiem i Edynburgiem a Rzeszowem.

Ryanair obsłużył 27 października pierwszy lot na nowej trasie z Leeds Bradford do Warszawy. Przewoźnik będzie wykonywał dwa loty tygodniowo w tegorocznym sezonie zimowym. Zapewni to podróżnym z Yorkshire jeszcze większy wybór połączeń.

Nowa trasa Ryanaira z Leeds Bradford do Warszawy

Irlandzkie linie lotnicze uruchomiły nową trasę w sezonie zimowym z lotniska Leeds Bradford do Warszawy. Pełny harmonogram rozkładu lotów na zimę 2025 jest już dostępny na stronie Ryanaira. Natomiast dyrektor ds. komunikacji w firmie, Jade Kirwan powiedziała:

– Z przyjemnością witamy pierwszy lot naszej nowej trasy na zimę 2025 z Leeds Bradford do Warszawy, który wystartował poniedziałek, 27 października. Na pokładzie znalazło się wielu radosnych podróżnych udających się na zasłużony zimowy wypoczynek. Ta ekscytująca, nowa trasa zimowa będzie obsługiwana dwa razy w tygodniu. W ten sposób uzupełni i tak już bogaty rozkład lotów Ryanaira w Wielkiej Brytanii na zimę 2025. A także zaoferuje jeszcze większy wybór w najniższych cenach. Pełny rozkład lotów Ryanaira w Wielkiej Brytanii na zimę 2025 jest już dostępny do rezerwacji na stronie.

Irlandzkie linie rozwijają swoją działalność na lotnisku

Od rozpoczęcia działalności na Leeds Bradford w 1989 roku Ryanair przewiózł do i z lotniska ponad 18 mln pasażerów. Firma intensywnie inwestuje w regionie, a na lotnisku bazują trzy samoloty.

Ponadto w tegorocznym sezonie zimowym linie lotnicze obsłużą 116 lotów tygodniowo na 13 trasach z Leeds. Declan Maguire, dyrektor na Leeds Bradford Airport powiedział:

– Usługa Ride on Time firmy Black Box była numerem jeden, gdy Ryanair pojawił się na lotnisku Leeds Bradford w 1989 roku. I od tamtej pory zawsze lata punktualnie! Osiemnaście milionów pasażerów to coś, co warto świętować. Dlatego razem rozwinęliśmy się, aby zapewnić większy wybór i doskonałą jakość dla Yorkshire. Z niecierpliwością czekamy na to, co przyniesie przyszłość.