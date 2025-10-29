Nowe loty z Leeds Bradford do Warszawy
Nowe loty z Leeds Bradford do Warszawy / fot. Shutterstock
Podróże i turystykaPolskaUK
2 min.czytania

Ryanair zaczął latać z lotniska Leeds Bradford do Warszawy

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Ryanair uruchomił nowe połączenie z lotniska Leeds Bradford do Warszawy. Weszło ono do zimowego rozkładu lotów. Oprócz wspomnianego połączenia w tym roku przewoźnik wprowadził także połączenia między Londynem Luton a Wrocławiem i Edynburgiem a Rzeszowem.

Ryanair obsłużył 27 października pierwszy lot na nowej trasie z Leeds Bradford do Warszawy. Przewoźnik będzie wykonywał dwa loty tygodniowo w tegorocznym sezonie zimowym. Zapewni to podróżnym z Yorkshire jeszcze większy wybór połączeń.

- Advertisement -

Nowa trasa Ryanaira z Leeds Bradford do Warszawy

Irlandzkie linie lotnicze uruchomiły nową trasę w sezonie zimowym z lotniska Leeds Bradford do Warszawy. Pełny harmonogram rozkładu lotów na zimę 2025 jest już dostępny na stronie Ryanaira. Natomiast dyrektor ds. komunikacji w firmie, Jade Kirwan powiedziała:

Z przyjemnością witamy pierwszy lot naszej nowej trasy na zimę 2025 z Leeds Bradford do Warszawy, który wystartował poniedziałek, 27 października. Na pokładzie znalazło się wielu radosnych podróżnych udających się na zasłużony zimowy wypoczynek. Ta ekscytująca, nowa trasa zimowa będzie obsługiwana dwa razy w tygodniu. W ten sposób uzupełni i tak już bogaty rozkład lotów Ryanaira w Wielkiej Brytanii na zimę 2025. A także zaoferuje jeszcze większy wybór w najniższych cenach. Pełny rozkład lotów Ryanaira w Wielkiej Brytanii na zimę 2025 jest już dostępny do rezerwacji na stronie.

Irlandzki przewoźnik rozwija się na lotnisku w Leeds
Irlandzki przewoźnik rozwija się na lotnisku w Leeds / fot. Shutterstock

Irlandzkie linie rozwijają swoją działalność na lotnisku

Od rozpoczęcia działalności na Leeds Bradford w 1989 roku Ryanair przewiózł do i z lotniska ponad 18 mln pasażerów. Firma intensywnie inwestuje w regionie, a na lotnisku bazują trzy samoloty.

Ponadto w tegorocznym sezonie zimowym linie lotnicze obsłużą 116 lotów tygodniowo na 13 trasach z Leeds. Declan Maguire, dyrektor na Leeds Bradford Airport powiedział:

Usługa Ride on Time firmy Black Box była numerem jeden, gdy Ryanair pojawił się na lotnisku Leeds Bradford w 1989 roku. I od tamtej pory zawsze lata punktualnie! Osiemnaście milionów pasażerów to coś, co warto świętować. Dlatego razem rozwinęliśmy się, aby zapewnić większy wybór i doskonałą jakość dla Yorkshire. Z niecierpliwością czekamy na to, co przyniesie przyszłość.

Teksty tygodnia

Irlandia

Wybory prezydenckie w Irlandii. Co wiemy o kandydatach?

Od 07.00 rano do godziny 22.00 w piątek potrwają wybory prezydenckie w Irlandii. Obecnie startują dwie kandydatki.
Polska

Niedziele handlowe 2025 w Polsce. Co wiedzieć jeśli przyjeżdżasz z zagranicy?

Dla mieszkańców Polski zakaz handlu w niedziele nie jest...
Życie w UK

Ile meczetów jest w Wielkiej Brytanii, ile w samym Londynie?

Szacuje się, że w Wielkiej Brytanii znajduje się ponad 2000 meczetów i sal modlitewnych (mosques/masjids). Według portalu Muslims in Britain takich miejsc jest ok. 2 175 w UK, w tym zdecydowanie najwięcej w Londynie.
Londyn

Nad Londynem zaczną krążyć policyjne drony

Na dachach wybranych komisariatów w Londynie czekają w gotowości niewielkie, zamknięte w specjalnych skrzyniach urządzenia. Wystarczy jedno polecenie z centrum dowodzenia, aby policyjny dron wzbił się w powietrze. Tak działa nowy program pilotażowy Drone as First Responder, wprowadzony przez Scotland Yard.
Finanse i świadczenia

Czy po wyborach Polakom w Holandii będzie trudniej? Poglądy, sondaże i partie

Przodujące w sondażach PVV deklaruje zacieśnienie kontroli dla osób chcących pracować w Holandii, także tymczasowo. Zmiany mają objąć również osoby z UE, zatem w praktyce również Polaków. Partie proponują również zmiany w opiece zdrowotnej i świadczeniach. Co się zmieni po 29 października?

Przeczytaj także

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

Zetha LTD, company registered on 03/02/2005 in England with registration number: 05352323 and VAT registration number: GB991652682. Zetha LTD registered 7 Bell Yard, London, England, WC2A 2JR.

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet