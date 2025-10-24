Ryanair wprowadza nowe trasy z Wrocławia
Ryanair wprowadza nowe trasy z Wrocławia / fot. Shutterstock
Podróże i turystykaPolska
1 min.czytania

Ryanair uruchamia nowe trasy z Wrocławia, w tym dwie do Wielkiej Brytanii

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Ryanair ogłosił zimowy rozkład lotów, w którym wprowadzono nowe trasy z Wrocławia między innymi do Wielkiej Brytanii. Wśród 38 połączeń, znalazły się dwa nowe na Wyspy.

W zimowym rozkładzie lotów z Wrocławia znalazło się 38 połączeń Ryanaira, w tym także do Wielkiej Brytanii. Irlandzkie linie planują do końca 2025 roku przewieźć z polskiego lotniska 2,5 miliona pasażerów.

- Advertisement -

Nowe trasy z Wrocławia na Wyspy

Ryanair ogłosił w czwartek nowe trasy z Wrocławia: do Newcastle, Londynu-Luton, Sewilli, Pescary, Lamezii i Aten. Obecnie irlandzki przewoźnik ma siedem samolotów bazujących we Wrocławiu. W ten sposób umacnia swoją pozycję największego przewoźnika w regionie. A także wspiera rozwój turystyki, gospodarki i zatrudnienia na Dolnym Śląsku.

Zimowy rozkład lotów Ryanaira z Wrocławia obejmuje 38 tras, w tym 6 nowych. Tani przewoźnik inwestuje we Wrocław aż 700 milionów dolarów. Ponadto wspiera ponad 2500 miejsc pracy.

Jak powiedział Michał Kaczmarzyk, prezes Buzz (Grupa Ryanair):

Wrocław jest od lat jednym z naszych kluczowych portów w Polsce. W tym sezonie zimowym oferujemy aż 38 tras, w tym sześć nowych. Dając w ten sposób pasażerom jeszcze większy wybór kierunków w całej Europie. We Wrocławiu bazuje tej zimy siedem naszych samolotów. To inwestycja o wartości 700 milionów dolarów, wspierająca ponad 2500 miejsc pracy bezpośrednio oraz tysiące pośrednio w regionie.

Ponadto Kaczmarzyk poinformował o promocji Ryanaira na bilety ogłoszonej z okazji dodania nowych tras z Wrocławia:

Zachęcamy pasażerów do skorzystania z naszej promocji na bilety już od 119 zł, dostępnej wyłącznie na ryanair.com. Kto pierwszy, ten lepszy!

Ryanair bardzo inwestuje w swoją bazę we Wrocławiu
Ryanair bardzo inwestuje w swoją bazę we Wrocławiu / fot. Shutterstock

Irlandzki przewoźnik rekrutuje pilotów we Wrocławiu

Prezes Portu Lotniczego Wrocław, Karol Przywara dodał:

Warto również podkreślić, że region zyska nowe miejsca pracy, które zaoferuje Ryanair, zarówno dla załóg samolotów, jak i pracowników centrum serwisowego funkcjonującego na wrocławskim lotnisku.

Ryanair podkreśla, że inwestuje w przyszłość polskiego lotnictwa tworząc 100 nowych miejsc pracy dla pilotów-kadetów do 2026 roku. Rekrutacja już trwa.

Teksty tygodnia

Niemcy

Koniec ośmiogodzinnego dnia pracy? Rząd planuje rewolucję

Rząd federalny planuje przeprowadzić gruntowną zmianę zasad dotyczących czasu pracy. Głównym punktem reformy ma być zastąpienie obecnego ośmiogodzinnego dnia pracy limitem tygodniowym wynoszącym 48 godzin.
Niezbędnik emigranta

Kup dom w Wielkiej Brytanii bez wkładu własnego? Sprawdź, jak działa 0% deposit mortgage

Kupno domu bez oszczędności? Sprawdź, jak działa 0% deposit mortgage w Wielkiej Brytanii i poznaj opinie eksperta z JDP Mortgages.
Niemcy

Brakuje prawie miliona lokali socjalnych

Niemiecki rynek mieszkaniowy zmaga się z rosnącym deficytem, który do 2030 roku może sięgnąć aż 955 tys. lokali socjalnych. To efekt kurczącej się podaży i spadku liczby nowych budów – w 2024 roku oddano 251,9 tys. mieszkań, o 14 proc. mniej niż rok wcześniej, co jest najniższym wynikiem od 9 lat. Zaledwie 135,3 tys. z nich to klasyczne lokale na wynajem.
Praca i finanse

Można stracić zasiłek, jeśli nie odbierze się tego telefonu

Świadczeniobiorcom grozi utrata zasiłku, jeśli nie stawią się na spotkanie w Jobcentre lub nie odbiorą telefonu z urzędu pracy.
Polska

Bielizna termoaktywna czy termiczna – co lepiej sprawdzi się jesienią w górach?

Jesienne wędrówki w górach wymagają odpowiedniego ubioru. Sprawdź, czy lepiej wybrać bieliznę termoaktywną, czy termiczną i dlaczego ma to znaczenie.

Przeczytaj także

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

Zetha LTD, company registered on 03/02/2005 in England with registration number: 05352323 and VAT registration number: GB991652682. Zetha LTD registered 7 Bell Yard, London, England, WC2A 2JR.

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet