Ryanair uruchamia nowe trasy z Wrocławia, w tym dwie do Wielkiej Brytanii

Ryanair ogłosił zimowy rozkład lotów, w którym wprowadzono nowe trasy z Wrocławia między innymi do Wielkiej Brytanii. Wśród 38 połączeń, znalazły się dwa nowe na Wyspy.

W zimowym rozkładzie lotów z Wrocławia znalazło się 38 połączeń Ryanaira, w tym także do Wielkiej Brytanii. Irlandzkie linie planują do końca 2025 roku przewieźć z polskiego lotniska 2,5 miliona pasażerów.

Nowe trasy z Wrocławia na Wyspy

Ryanair ogłosił w czwartek nowe trasy z Wrocławia: do Newcastle, Londynu-Luton, Sewilli, Pescary, Lamezii i Aten. Obecnie irlandzki przewoźnik ma siedem samolotów bazujących we Wrocławiu. W ten sposób umacnia swoją pozycję największego przewoźnika w regionie. A także wspiera rozwój turystyki, gospodarki i zatrudnienia na Dolnym Śląsku.

Zimowy rozkład lotów Ryanaira z Wrocławia obejmuje 38 tras, w tym 6 nowych. Tani przewoźnik inwestuje we Wrocław aż 700 milionów dolarów. Ponadto wspiera ponad 2500 miejsc pracy.

Jak powiedział Michał Kaczmarzyk, prezes Buzz (Grupa Ryanair):

– Wrocław jest od lat jednym z naszych kluczowych portów w Polsce. W tym sezonie zimowym oferujemy aż 38 tras, w tym sześć nowych. Dając w ten sposób pasażerom jeszcze większy wybór kierunków w całej Europie. We Wrocławiu bazuje tej zimy siedem naszych samolotów. To inwestycja o wartości 700 milionów dolarów, wspierająca ponad 2500 miejsc pracy bezpośrednio oraz tysiące pośrednio w regionie.

Ponadto Kaczmarzyk poinformował o promocji Ryanaira na bilety ogłoszonej z okazji dodania nowych tras z Wrocławia:

– Zachęcamy pasażerów do skorzystania z naszej promocji na bilety już od 119 zł, dostępnej wyłącznie na ryanair.com. Kto pierwszy, ten lepszy!

Irlandzki przewoźnik rekrutuje pilotów we Wrocławiu

Prezes Portu Lotniczego Wrocław, Karol Przywara dodał:

– Warto również podkreślić, że region zyska nowe miejsca pracy, które zaoferuje Ryanair, zarówno dla załóg samolotów, jak i pracowników centrum serwisowego funkcjonującego na wrocławskim lotnisku.

Ryanair podkreśla, że inwestuje w przyszłość polskiego lotnictwa tworząc 100 nowych miejsc pracy dla pilotów-kadetów do 2026 roku. Rekrutacja już trwa.